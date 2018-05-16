Đừng để bị cận rồi mới hối hận vì thường xuyên duy trì những thói quen gây suy giảm thị lực này

Sống khỏe 16/05/2018 16:02

Nguyên nhân khiến bạn cận thị có thể đến từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại hàng ngày nhưng lại gây suy giảm thị lực, bạn cần từ bỏ ngay từ hôm nay.

Đôi mắt là bộ phận vô cùng quan trọng và luôn cần được bảo vệ đúng cách. Những thói quen thường ngày của hầu hết các bạn trẻ hiện nay chính là nguyên nhân khiến mắt trở nên yếu đi và dễ mắc các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị hay loạn thị.

Dưới đây là những thói quen xấu khiến thị lực bị suy giảm bạn cần tránh để đôi mắt luôn khỏe đẹp rạng ngời:

Những thói quen gây suy giảm thị lực bạn cần tránh

Sử dụng các thiết bị điện tử liên tục trong nhiều giờ

Hầu hết mọi người đều dành nhiều thời gian trong ngày để sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, tivi… Chúng cần thiết cho công việc, học tập cũng như vui chơi giải trí, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây hại cho mắt.

Thói quen dùng thiết bị điện tử liên tục trong nhiều giờ liền khiến mắt phải điều tiết không ngừng dẫn đến tình trạng đau nhức, mờ và mỏi mắt.

Tốt nhất sau khoảng 1-2 tiếng sử dụng máy tính, điện thoại, bạn nên để mắt thư giãn khoảng 5-10 phút bằng cách nhắm mắt hoặc mát xa nhẹ nhàng.

Đừng để bị cận rồi mới hối hận vì thường xuyên duy trì những thói quen gây suy giảm thị lực này - Ảnh 1
Tránh sử dụng các thiết bị điện tử quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Dùng điện thoại, đọc sách trong điều kiện thiếu sáng

Khi đọc sách hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trong bóng tối, bạn thường có xu hướng đưa mắt sát lại gần để dễ nhìn. Thói quen này sẽ khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn dẫn đến căng thẳng, nhanh mỏi và mờ mắt. Về lâu dài có thể khiến mắt bị tổn thưởng, suy giảm thị lực và dẫn đến các bệnh về mắt.

Tốt nhất bạn nên đọc sách hoặc dùng điện thoại, xem ti vi ở nơi có đủ ánh sáng. Đồng thời điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại ở mức vừa phải, không nên để quá tối hoặc quá sáng sẽ gây hại cho mắt.

Đừng để bị cận rồi mới hối hận vì thường xuyên duy trì những thói quen gây suy giảm thị lực này - Ảnh 2
Nên đọc sách trong điều kiện đủ ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Thức khuya

Sau một ngày dài hoạt động liên tục, ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi và thư giãn, đôi mắt cũng vậy. Thường xuyên thức khuya không chỉ khiến mắt nhức mỏi, căng thẳng, suy giảm thị lực mà còn bị thâm quầng, khiến gương mặt trở nên thiếu sức sống.

Chính vì vậy, bạn nên hình thành thói quen ngủ sớm và đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày để đôi mắt luôn khỏe mạnh.

Không mang kính râm khi ra ngoài

Ánh nắng mặt trời có tia cực tím cường độ cao không chỉ gây hại cho da mà còn ảnh hưởng đến mắt. Nếu ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt sẽ gây ra hiện tượng khô, đỏ và mỏi.

Về lâu dài, mắt có thể bị tổn thương như suy giảm thị lực, viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Nếu muốn ngăn ngừa những căn bệnh này, bạn nên mang kính râm khi ra ngoài để bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV.

Đừng để bị cận rồi mới hối hận vì thường xuyên duy trì những thói quen gây suy giảm thị lực này - Ảnh 3
Mang kính râm khi ra ngoài để bảo vệ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen gây suy giảm thị lực nhiều người thường mắc phải, bạn cần lưu ý để bảo vệ đôi  mắt.

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Mắt là bộ phận rất quan trọng và cũng vô cùng nhạy cảm. Chính vì vậy, bạn cần thường xuyên duy trì những thói quen dưới đây để bảo vệ mắt cũng như ngăn ngừa suy giảm thị lực.

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