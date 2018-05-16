Đừng để bị cận rồi mới hối hận vì thường xuyên duy trì những thói quen gây suy giảm thị lực này

Dưới đây là những thói quen xấu khiến thị lực bị suy giảm bạn cần tránh để đôi mắt luôn khỏe đẹp rạng ngời:

Đôi mắt là bộ phận vô cùng quan trọng và luôn cần được bảo vệ đúng cách. Những thói quen thường ngày của hầu hết các bạn trẻ hiện nay chính là nguyên nhân khiến mắt trở nên yếu đi và dễ mắc các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị hay loạn thị.

Thói quen dùng thiết bị điện tử liên tục trong nhiều giờ liền khiến mắt phải điều tiết không ngừng dẫn đến tình trạng đau nhức, mờ và mỏi mắt.

Hầu hết mọi người đều dành nhiều thời gian trong ngày để sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, tivi… Chúng cần thiết cho công việc, học tập cũng như vui chơi giải trí , tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây hại cho mắt.

Tốt nhất sau khoảng 1-2 tiếng sử dụng máy tính, điện thoại, bạn nên để mắt thư giãn khoảng 5-10 phút bằng cách nhắm mắt hoặc mát xa nhẹ nhàng.

Tránh sử dụng các thiết bị điện tử quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Dùng điện thoại, đọc sách trong điều kiện thiếu sáng

Khi đọc sách hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trong bóng tối, bạn thường có xu hướng đưa mắt sát lại gần để dễ nhìn. Thói quen này sẽ khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn dẫn đến căng thẳng, nhanh mỏi và mờ mắt. Về lâu dài có thể khiến mắt bị tổn thưởng, suy giảm thị lực và dẫn đến các bệnh về mắt.

Tốt nhất bạn nên đọc sách hoặc dùng điện thoại, xem ti vi ở nơi có đủ ánh sáng. Đồng thời điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại ở mức vừa phải, không nên để quá tối hoặc quá sáng sẽ gây hại cho mắt.

Nên đọc sách trong điều kiện đủ ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Thức khuya

Sau một ngày dài hoạt động liên tục, ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi và thư giãn, đôi mắt cũng vậy. Thường xuyên thức khuya không chỉ khiến mắt nhức mỏi, căng thẳng, suy giảm thị lực mà còn bị thâm quầng, khiến gương mặt trở nên thiếu sức sống.

Chính vì vậy, bạn nên hình thành thói quen ngủ sớm và đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày để đôi mắt luôn khỏe mạnh.

Không mang kính râm khi ra ngoài

Ánh nắng mặt trời có tia cực tím cường độ cao không chỉ gây hại cho da mà còn ảnh hưởng đến mắt. Nếu ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt sẽ gây ra hiện tượng khô, đỏ và mỏi.

Về lâu dài, mắt có thể bị tổn thương như suy giảm thị lực, viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Nếu muốn ngăn ngừa những căn bệnh này, bạn nên mang kính râm khi ra ngoài để bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV.

Mang kính râm khi ra ngoài để bảo vệ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen gây suy giảm thị lực nhiều người thường mắc phải, bạn cần lưu ý để bảo vệ đôi mắt.