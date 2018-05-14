Mắt sáng như sao, khỏe đẹp rạng ngời nhờ thường xuyên duy trì những thói quen đơn giản này mỗi ngày

Dưới đây là những thói quen giúp hạn chế cũng như phòng tránh những vấn đề về thị lực để đôi mắt luôn khỏe đẹp, rạng ngời.

Mắt là bộ phận phải hoạt động liên tục suốt cả ngày dài nên rất dễ bị mỏi mệt. Thế nhưng, không nhiều người quan tâm đến việc bảo vệ đôi mắt cho đến khi những vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Bên cạnh đó, bạn nên lựa chọn những loại kính râm đảm bảo an toàn, tránh sử dụng những loại kính kém chất lượng để không gây hại cho mắt.

Ánh nắng mặt trời không chỉ gây hại cho da mà còn ảnh hưởng rất lớn đến mắt. Mỗi khi ra ngoài, bạn nên sử dụng kính râm để hạn chế tối đa sự tiếp xúc của tia cực tím với mắt, từ đó ngăn chặn hiệu quả những vấn đề như viêm giác mạc.

Nên dùng kính râm khi ra đường để ngăn ngừa tia cực tím - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin E và Omega 3

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin E và Omega 3 vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ thị lực. Vitamin E có khả năng bảo vệ tế bào mắt, trong khi các axit béo Omeaga 3 lại đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của võng mạc.

Những dưỡng chất tốt cho mắt thường có nhiều trong các loại thực phẩm như rau bina, cải xoăn, trứng, cà chua, cà rốt… Thường xuyên ăn những thực phẩm giàu vitamin E và Omega 3 sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính về mắt, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa và suy giảm thị lực do tuổi tác gây nên.

Thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giúp bảo vệ mắt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên để mắt nghỉ ngơi

Cơ thể khi làm việc quá sức luôn cần được nghỉ ngơi và thư giãn, đôi mắt của chúng ta cũng vậy. Nếu phải làm việc liên tục, nhất là khi tiếp xúc nhiều với mắt tính, mắt sẽ dễ bị mờ, mỏi, khô và suy giảm thị lực.

Để giảm thiểu tình trạng này, sau khoảng 1-2 giờ làm việc, bạn nên để mắt thư giãn bằng cách nhắm mắt vài phút hoặc mát xa mắt nhẹ nhàng để giảm nhức mỏi.

Khám mắt định kỳ

Đây là việc làm rất quan trọng nhưng nhiều người thường bỏ qua. Việc khám mắt định kì cần duy trì tối thiểu là 2 năm một lần. Trong trường hợp bạn mắc các tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị thì tối thiểu 6 tháng nên đi khám mắt một lần.

Thường xuyên khám mắt định kì có thể giúp bạn phát hiện sớm những căn bệnh về mắt, từ đó có hướng điều trị kịp thời và phù hợp.

Khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bệnh về mắt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen giúp bảo vệ đôi mắt luôn khỏe đẹp rạng ngời mà bạn cần hình thành và duy trì thường xuyên.