Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không?

Kinh nguyệt có màu nâu nhạt có thể là lượng máu do máu bị oxy hóa nên biến thành

Ra máu màu nâu cũng là dấu hiệu cho thấy sự thụ thai thành công. Hiện tượng này xảy do lớp niêm mạc tử cung bị bong tróc và gây ra hiện tượng xuất huyết nhẹ. Trong khoảng 3 tháng đầu thai kỳ, hiện tượng này sẽ tự biến mất.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, khoảng 5% phụ nữ gặp phải tình trạng này. Nó được xem là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, không phải là biến chứng hoặc một vấn đề nào đó cần được để ý.

Tâm trạng rối loạn

Stress, căng thẳng kéo dài có ảnh hưởng đến kinh nguyệt -Ảnh: Internet

Cảm xúc là yếu tố có liên quan mật thiết đến chu kỳ ”đèn đỏ”. Sự căng thẳng kéo dài, trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến các lớp lót bên trong tử cung bị loãng đi và ảnh hưởng đến quá trình ô-xy hóa của máu, dẫn đến màu máu nâu.

Suy giảm nội tiết tố

Suy giảm nội tiết tố -Ảnh: Internet

Nội tiết tố trong cơ thể chị em thường bị rối loạn do ảnh hưởng của chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tâm trạng, tuổi tác… Đây là nguyên nhân dẫn đến tiết dịch màu nâu ở vùng kín, kinh nguyệt bị chậm trễ so với thông thường.

Máu đông vón cục

Một ít dịch máu nâu sẽ kèm theo để vận chuyển những cục máu đông ra ngoài,

Dùng thuốc

Dùng thuốc tránh thai thường xuyên hoặc thuốc tránh thai khẩn cấp, các loại thuốc kháng sinh chống đông máu, … là tác nhân làm ảnh hưởng đến “đèn đỏ”.

Dùng thuốc tránh thai gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt -Ảnh: Internet

Trong những loại thuốc này có chứa thành phần khiến khiến máu kinh nguyệt màu nâu

Bệnh phụ khoa

Bệnh phụ khoa là nguyên nhân khiến kinh nguyệt bất thường -Ảnh: Internet

Một số bệnh phụ khoa như viêm nấm âm đạo, viêm vùng chậu, các bệnh lý tử cung là nguyên nhân khiến máu kinh nguyệt có màu nâu và ra ít bất thường và vùng kín có dấu hiệu hôi, ngứa ngáy khó chịu…

3. Cách khắc phục hiệu quả khi máu kinh nguyệt có màu nâu

Chu kỳ kinh nguyệt phụ thuộc vào các yếu tố cảm xúc, tình trạng sức khỏe, nội tiết tố. Những yếu tố này sẽ kết hợp để duy trì nguồn cung cấp liên tục trứng trưởng thành rụng đúng thời điểm. Khi thấy máu kinh nguyệt có màu nâu bất thường chị em cần có biết cách khắc phục kịp thời. Chị em nên:

Có chế độ dinh dưỡng khoa học, đảm bảo cung cấp lượng dưỡng chất ở mức cần thiết; uống nhiều nước (trung bình 2 lít mỗi ngày).

Chế độ dinh dưỡng khoa học -Ảnh: Internet

Thường xuyên luyện tập thể thao với các bài vận động nhẹ nhàng. Đây là cách hiệu quả giúp tăng sức đề kháng và sự dẻo dai để chống lại tác nhân nguy hiểm bên ngoài.

Luyện tập thường xuyên -Ảnh: Internet

Giữ cho tâm trạng thoải mái, cân bằng hợp lý giữa thời gian dành cho công việc và thời gian nghỉ ngơi hàng ngày.

Trong thời gian mang thai, cơ thể dễ bị các tác nhân gây hại tấn công. Do đó, chị em cần biết cách vệ sinh vùng kín thật sạch trong những ngày này.

Thường xuyên thăm khám phụ khoa -Ảnh: Internet

Nên thăm khám phụ khoa, khám bệnh tổng quát định kỳ 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện nhanh chóng và chính xác các bệnh nguy hiểm.

Trên đây là những giải đáp cho thắc mắc Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? và hướng giải quyết khi thấy dấu hiệu bất thường này. Hi vọng những kiến thức này sẽ thật hữu ích với các chị em.