Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không?

Sống khỏe 31/05/2018 14:32

Kinh nguyệt hàng tháng là hiện tượng sinh lý bình thường và là một phần rất quan trọng của phái nữ. Màu sắc của máu kinh nguyệt là dấu hiệu nhận biết tình trạng sức khỏe. Vậy, kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không?

1. Kinh nguyệt có màu nâu nhạt có phải là hiện tượng bất thường?

Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 1
Màu sắc của kinh nguyệt là dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khỏe - Ảnh: Internet
  • Tình trạng kinh nguyệt có màu nâu nhạt có thể lý giải là lượng máu tiền kinh nguyệt còn tích tụ trong tử cung trong một thời gian không thể thoát ra ngoài ở cuối chu kỳ.
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 2
Kinh nguyệt có màu nâu là lượng máu tiền kinh nguyệt còn tích tụ-Ảnh: Internet
  • Hoặc cũng có thể đây là lượng máu do máu bị oxy hóa nên biến thành màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm kèm theo chất nhầy tử cung. Màu nâu nhạt của kinh nguyệt là hiện tượng hoàn toàn bình thường chị em không cần quá lo lắng.
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 3

Kinh nguyệt có màu nâu nhạt có thể là lượng máu do máu bị oxy hóa nên biến thành

-Ảnh: Internet

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, khoảng 5% phụ nữ gặp phải tình trạng này. Nó được xem là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, không phải là biến chứng hoặc một vấn đề nào đó cần được để ý.

2. Nguyên nhân kinh nguyệt có màu nâu nhạt

  • Mang thai
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 4
Ra máu màu nâu nhạt có thể là dấu hiệu mang thai đầu tiên -Ảnh: Internet

Ra máu màu nâu cũng là dấu hiệu cho thấy sự thụ thai thành công. Hiện tượng này xảy do lớp niêm mạc tử cung bị bong tróc và gây ra hiện tượng xuất huyết nhẹ. Trong khoảng 3 tháng đầu thai kỳ, hiện tượng này sẽ tự biến mất.

  • Tâm trạng rối loạn
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 5
Stress, căng thẳng kéo dài có ảnh hưởng đến kinh nguyệt -Ảnh: Internet

Cảm xúc là yếu tố có liên quan mật thiết đến chu kỳ ”đèn đỏ”. Sự căng thẳng kéo dài, trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến các lớp lót bên trong tử cung bị loãng đi và ảnh hưởng đến quá trình ô-xy hóa của máu, dẫn đến màu máu nâu.

  • Suy giảm nội tiết tố
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 6
Suy giảm nội tiết tố -Ảnh: Internet

Nội tiết tố trong cơ thể chị em thường bị rối loạn do ảnh hưởng của chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tâm trạng, tuổi tác… Đây là nguyên nhân dẫn đến tiết dịch màu nâu ở vùng kín, kinh nguyệt bị chậm trễ so với thông thường.

  • Máu đông vón cục

 Một ít dịch máu nâu sẽ kèm theo để vận chuyển những cục máu đông ra ngoài,

  • Dùng thuốc

Dùng thuốc tránh thai thường xuyên hoặc thuốc tránh thai khẩn cấp, các loại thuốc kháng sinh chống đông máu, … là tác nhân làm ảnh hưởng đến “đèn đỏ”.

Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 7
Dùng thuốc tránh thai gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt -Ảnh: Internet

Trong những loại thuốc này có chứa thành phần khiến khiến máu kinh nguyệt màu nâu 

  • Bệnh phụ khoa
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 8
Bệnh phụ khoa là nguyên nhân khiến kinh nguyệt bất thường -Ảnh: Internet

Một số bệnh phụ khoa như viêm nấm âm đạo, viêm vùng chậu, các bệnh lý tử cung là nguyên nhân khiến máu kinh nguyệt có màu nâu và ra ít bất thường và vùng kín có dấu hiệu hôi, ngứa ngáy khó chịu…

3. Cách khắc phục hiệu quả khi máu kinh nguyệt có màu nâu

Chu kỳ kinh nguyệt phụ thuộc vào các yếu tố cảm xúc, tình trạng sức khỏe, nội tiết tố. Những yếu tố này sẽ kết hợp để duy trì nguồn cung cấp liên tục trứng trưởng thành rụng đúng thời điểm. Khi thấy máu kinh nguyệt có màu nâu bất thường chị em cần có biết cách khắc phục kịp thời. Chị em nên:

  • Có chế độ dinh dưỡng khoa học, đảm bảo cung cấp lượng dưỡng chất ở mức cần thiết; uống nhiều nước (trung bình 2 lít mỗi ngày).
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 9
Chế độ dinh dưỡng khoa học -Ảnh: Internet
  • Thường xuyên luyện tập thể thao với các bài vận động nhẹ nhàng. Đây là cách hiệu quả giúp tăng sức đề kháng và sự dẻo dai để chống lại tác nhân nguy hiểm bên ngoài.
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 10
Luyện tập thường xuyên -Ảnh: Internet
  • Giữ cho tâm trạng thoải mái, cân bằng hợp lý giữa thời gian dành cho công việc và thời gian nghỉ ngơi hàng ngày.
  • Trong thời gian mang thai, cơ thể dễ bị các tác nhân gây hại tấn công. Do đó, chị em cần biết cách vệ sinh vùng kín thật sạch trong những ngày này.
Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? - Ảnh 11
Thường xuyên thăm khám phụ khoa -Ảnh: Internet
  • Nên thăm khám phụ khoa, khám bệnh tổng quát định kỳ 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện nhanh chóng và chính xác các bệnh nguy hiểm.

Trên đây là những giải đáp cho thắc mắc Kinh nguyệt có màu nâu nhạt thì có sao không? và hướng giải quyết khi thấy dấu hiệu bất thường này. Hi vọng những kiến thức này sẽ thật hữu ích với các chị em.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định?

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định?

Kinh nguyệt ra nhiều sẽ giúp đào thải độc tố ra ngoài hiệu quả. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng trong kỳ “đèn đỏ” là yếu tố quan trọng để kích thích sự tăng nội tiết tố. Hiện nay, có nhiều chị em gặp phải tình trạng kinh nguyệt ra ít, rong kinh kéo dài đang rất phân vân không biết Ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều hơn? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

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