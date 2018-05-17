Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định?

Sức khỏe 17/05/2018 16:49

Kinh nguyệt ra nhiều sẽ giúp đào thải độc tố ra ngoài hiệu quả. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng trong kỳ “đèn đỏ” là yếu tố quan trọng để kích thích sự tăng nội tiết tố. Hiện nay, có nhiều chị em gặp phải tình trạng kinh nguyệt ra ít, rong kinh kéo dài đang rất phân vân không biết Ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều hơn? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

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Tình trạng kinh nguyệt ra ít, rong kinh kéo dài là nỗi lo của nhiều chị em

-Ảnh: Internet

Chu kỳ kinh nguyệt xảy ra những dấu hiệu bất thường là dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khỏe của bạn đang bất ổn. Với những tác động đến tâm lý và nhiều bất tiện gây ra, bệnh rối loạn kinh nguyệt sẽ khiến cuộc sống của bạn bị xáo trộn.

Theo lời khuyên của chuyên gia, để có kinh nguyệt ra nhiều hơn trong các ngày hành kinh, bạn nên bổ sung những món ăn sau vào thực đơn hằng ngày:

1. Cần tây

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Cần tây giúp đẩy kinh nguyệt ra nhiều hiệu quả -Ảnh: Internet

Cần tây có chứa chất tự nhiên hiệu quả kích thích co thắt tử cung, giúp đẩy kinh nguyệt ra ngoài hiệu quả. Có kinh nguyệt nên ăn gì để ra nhiều máu? Dùng cần tây trong những ngày đèn đỏ là bí quyết giúp máu kinh ra nhiều  hơn.

2. Mùi tây

Khi bạn muốn biết ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều hơn? thì nên dùng mùi tây. Đây là thực phẩm có chứa nhiều vitamin A, K và C.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định? - Ảnh 3
Mùi tây giúp hỗ trợ điều trị rối loạn kinh nguyệt -Ảnh: Internet

Để hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều và giảm các cơn đau bụng bạn nên kết hợp dùng rau mùi tây với gừng. Đây là 2 thực phẩm có khả năng sinh nhiệt và giúp tử cung mở rộng, đẩy máu ra ngoài rất dễ dàng.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định? - Ảnh 4
Kết hợp rau mùi tây với gừng giúp kinh nguyệt ra nhiều -Ảnh: Internet

3. Đu đủ xanh

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Đu đủ xanh là bí quyết để bạn thấy thoải mái hơn trong những ngày “đèn đỏ”

-Ảnh: Internet

Trong kỳ hành kinh, nhiều bạn nữ bị đau vùng bụng đến ê ẩm do các cơn đau kinh. Dùng đu đủ xanh là cách xoa dịu vùng bụng hiệu quả. Vì sao vậy? Trong đu đủ có chứa enzym papain giúp thúc đẩy máu kinh thoát ra dễ dàng.

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Chị em nên bổ sung các món ăn từ đu đủ xanh -Ảnh: Internet

4. Quế

Nếu bạn muốn biết ăn uống gì để kinh nguyệt ra nhiều máu thì nên dùng quế.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định? - Ảnh 7
Dùng quế rất tốt cho kinh nguyệt -Ảnh: Internet

Quế là thực phẩm cực kỳ hữu hiệu giúp điều tiết kinh nguyệt luôn ở mức cân bằng. Để phát huy cao hiệu quả của quế, bạn có thể thêm quế vào trà hoặc nước chanh để pha uống thường xuyên.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định? - Ảnh 8
Chị em nên thêm quế vào trà để uống thường xuyên -Ảnh: Internet

5. Nghệ

Nghệ là thực phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cực kỳ hữu hiệu. Ăn gì để kinh nguyệt ra đều? Chị em nên dùng bột nghệ hoặc dùng nghệ phổ biến hơn trong các món ăn gia đình.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định? - Ảnh 9
Nghệ giúp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiệu quả cho phụ nữ -Ảnh: Internet

Nghệ giúp lưu thông khí huyết và cân bằng nội tiết tố. Dùng nghệ sẽ mang đến công dụng cao trong những ngày hành kinh như làm giảm những cơn co thắt tử cung và giúp kinh nguyệt ra nhiều hơn ở nữ giới.

Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều, đều và ổn định? - Ảnh 10

Dùng nghệ làm giảm cơn co thắt tử cung và giúp kinh nguyệt ra nhiều

-Ảnh: Internet

6. Gừng tươi

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Gừng tươi giúp điều hòa kinh nguyệt tự nhiên -Ảnh: Internet

Gừng tươi là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất giúp kinh nguyệt ra nhiều rất hiệu quả. Trong gừng còn chứa nhiều dưỡng chất giúp phòng và chữa bệnh hiệu quả.

Để điều hòa kinh nguyệt tự nhiên, bạn có thể áp dụng công thức dùng gừng như sau:

  • Dùng gừng tươi đập dập.
  • Cho gừng vào nồi đun với nước sôi để nấu thành nước gừng.
  • Chia nước gừng làm 3 uống trong ngày.
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Uống nước gừng giúp chu kỳ kinh nguyệt diễn ra đều -Ảnh: Internet

Đây là cách giúp bạn giữ thân nhiệt luôn ở mức ổn định và thúc đẩy quá trình lưu thông máu tốt hơn. Từ đó, giúp chu kỳ kinh nguyệt diễn ra thật đều đặn.

7. Mướp đắng

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Nước mướp đắng -Ảnh: Internet

Ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều? Theo chia sẻ của các chuyên gia, dùng mướp đắng là bí quyết để bạn có lượng kinh nguyệt nhiều hơn. Bạn nên uống nước ép mướp đắng mỗi ngày để đạt công hiệu cao hơn.

Với những kiến thức hữu ích vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được Nên ăn gì để kinh nguyệt ra nhiều hơn? Hãy dùng những thực phẩm này trong thực đơn ăn uống hằng ngày để có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, an toàn nhé!

Lưu ý: Thực phẩm chỉ có thể giúp điều tiết kinh nguyệt chứ không thể thay thế hoàn toàn cho các biện pháp chữa bệnh. Do đó, khi bị rối loạn kinh nguyệt do bệnh lí thì bạn nên kịp thời đến thăm khám tại các cơ sở y tế để chuẩn đoán bệnh qua các kiểm tra lâm sàng.

Báo động đỏ về sức khỏe vùng kín của chị em phụ nữ thông qua màu sắc kinh nguyệt

Báo động đỏ về sức khỏe vùng kín của chị em phụ nữ thông qua màu sắc kinh nguyệt

Mặc dù kinh nguyệt bình thường của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên xem qua màu sắc của kinh nguyệt cũng tiết lộ khá nhiều điều về sức khỏe, có một số thay đổi mà chị em nên đặc biệt lưu tâm.

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