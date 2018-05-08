Muốn điều trị dứt điểm kinh nguyệt ra ít, chị em cần biết những nguyên nhân này

Mang thai, căng thẳng quá mức, chế độ ăn uống không hợp lý... là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh nguyệt ra ít ở nhiều chị em phụ nữ.

Hiện tượng kinh nguyệt ra ít là một trong những dạng rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới. Tình trạng này nếu không được phát hiện và sớm khắc phục có thể dẫn tới nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với sức khỏe sinh sản về sau. Kinh nguyệt ra ít là nỗi lo của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet Theo các bác sĩ chuyên khoa, để điều trị dứt điểm vấn đề này, bạn cần phải xác định được nguyên nhân kinh nguyệt ra ít. Dưới đây là các lý do giải thích tại sao kinh nguyệt ra ít hơn bình thường:

Nguyên nhân kinh nguyệt ra ít nhất định phải biết Chế độ ăn uống không hợp lý Ăn uống thiếu chất trong một thời gian dài, thiếu các chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố, từ đó tác động đến chu kỳ kinh khiến cho lượng nguyệt san ra ít hơn bình thường. Căng thẳng quá mức Căng thẳng quá mức sẽ gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet Công việc căng thẳng, áp lực từ nhiều phía, stress kéo dài… làm cho tuyến thượng thận tiết ra hormone cortisol. Loại hormone này có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản sinh ra nội tiết tố nữ. Sự tác động này sẽ gây ra rối loạn nội tiết tố nữ, từ đó dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt ra ít.

Quan hệ tình dục không an toàn Những chị em quan hệ tình dục không an toàn hay vệ sinh "cô bé" không đúng cách sẽ có nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như: viêm âm đạo, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung… Các bệnh phụ khoa này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến kinh nguyệt ra ít. Mang thai Một số phụ nữ không nhận ra mình đang mang thai bởi vì họ không chú ý thấy bụng đang tròn ra. Hơn nữa, chị em thường cho rằng vẫn còn có kinh nguyệt thì chuyện mang thai là không thể. Mang thai có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến kinh nguyệt ra ít - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, mặc dù hầu hết phụ nữ đều sẽ ngừng kinh nguyệt khi có thai nhưng trong một số trường hợp vẫn có thể xảy ra dù lượng máu không nhiều. Một số cách khắc phục kinh nguyệt ra ít Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng như sắt, chất đạm, vitamin... thông qua thịt bò, gan, các loại thịt có màu đỏ và các loại trái cây, rau củ. Chế độ ăn hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng kinh nguyệt ra ít - Ảnh minh họa: Internet - Hạn chế thức ăn nhanh, thức ăn chế biến dạng chiên xào chứa nhiều mỡ hay các đồ ăn cay nóng. - Vệ sinh vùng kín sạch sẽ, thường xuyên, đúng cách. - Khi quan hệ cần sử dụng các biện pháp an toàn để đảm bảo sức khỏe. - Dù kinh nguyệt ra ít cũng cần thay băng vệ sinh đều đặn 4 tiếng 1 lần để hạn chế viêm nhiễm. - Giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái, tránh căng thẳng, stress. Biết được những nguyên nhân kinh nguyệt ra ít ở trên, hy vọng các chị em sẽ sớm tìm được phương pháp điều trị dứt điểm vấn đề này.

Rối loạn kinh nguyệt ư! Chuyện nhỏ, chị em hãy áp dụng ngay những cách chữa trị cực đơn giản này tại nhà Rối loạn kinh nguyệt là hiện tượng thường gặp ở nhiều chị em và gây không ít bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể áp dụng những cách chữa rối loạn kinh nguyệt cực đơn giản dưới đây tại nhà.

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