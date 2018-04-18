Chu kỳ kinh kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh vùng kín như viêm âm đạo, viêm buồng trứng... Về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của chị em.

Rối loạn kinh nguyệt có thể dẫn đến tình trạng vô kinh, rong kinh, trễ kinh, kinh đến sớm, kinh nguyệt ra ít, chu kỳ kinh nguyệt không đều, đau bụng, đau thắt lưng khi hành kinh… khiến chị em mệt mỏi và khó chịu.

Nghệ được biết đến là vị thuốc giúp phòng và chữa trị nhiều căn bệnh, đặc biệt có tác dụng tuyệt vời trong việc điều hòa kinh nguyệt. Hàm lượng lớn chất curcumin trong nghệ có tác dụng kích thích lưu lượng máu trong tử cung và cân bằng hoóc-môn, từ đó ngăn ngừa tình trạng rối loạn kinh nguyệt.

Chính vì vậy, bạn cần khắc phục tình trạng này càng sớm càng tốt để ngăn ngừa những hậu quả không mong muốn. Dưới đây là những cách chữa rối loạn kinh nguyệt cực đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua:

Sử dụng nghệ trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày là một trong những phương pháp chữa rối loạn kinh nguyệt đơn giản và hiệu quả nhất, giúp giảm các triệu chứng như chậm kinh, mất kinh, kinh không đều…

Chính vì vậy, nếu bạn đang gặp tình trạng chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường, hãy uống một ly sữa nghệ mỗi sáng hoặc thêm loại gia vị này vào các món ăn nhé!

Một ly sữa nghệ mỗi sáng sẽ làm dịu tình trạng đau bụng kinh - Ảnh minh họa: Internet

Tắm nước nóng

Tình trạng rong kinh hay đau bụng kinh đều có thể được khắc phục nhanh chóng nếu bạn thường xuyên tắm nước nóng. Phương pháp này không chỉ giúp xoa dịu mọi căng thẳng, giúp thư giãn sau một ngày dài làm việc mà còn có tác dụng kích thích quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể và điều hòa kinh nguyệt hiệu quả.

Việc thư giãn cơ thể và tinh thần sẽ giúp những cơn đau bụng được giảm thiểu đáng kể, chu kỳ kinh nguyệt cũng ít bị rối loạn hơn, bạn sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về việc “ngày đèn đỏ" nữa.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng và lo lắng kéo dài là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng giữ tinh thần luôn vui vẻ bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, luyện tập thể dục nhẹ nhàng để thúc đẩy quá trình lưu thông máu.

Bạn có thể áp dụng những bài tập yoga, mát xa cơ thể để thư giãn tinh thần – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách chữa rối loạn kinh nguyệt đơn giản tại nhà chị em có thể thử áp dụng để không còn nỗi ám ảnh “ngày đèn đỏ”.