Dấu hiệu của hiện tượng này là kinh nguyệt không theo chu kỳ, xuất hiện tình trạng rong kinh, máu ra nhiều… Nếu không điều trị kịp thời, rối loạn kinh nguyệt kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này, thậm chí còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa và vô sinh.

Những thay đổi dù là nhỏ nhất trong chu kỳ kinh nguyệt đều có thể là dấu hiệu phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn. Rối loạn kinh nguyệt không chỉ gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt thường ngày mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của chị em.

Những dưỡng chất trong gừng có thể giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh, đặc biệt giúp chữa rối loạn kinh nguyệt cực hiệu quả. Bạn có thể sử dụng gừng tươi để điều hòa kinh nguyệt tự nhiên và an toàn.

Dưới đây là những thực phẩm chữa rối loạn kinh nguyệt tự nhiên tại nhà, chị em có thể bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày:

Bạn có thể dùng gừng tươi để điều hòa kinh nguyệt - Ảnh: Internet

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng gừng tươi đập dập, cho vào nồi đun với nước sôi rồi chia làm 3 uống trong ngày. Thường xuyên áp dụng phương pháp này sẽ giúp thân nhiệt cơ thể luôn ổn định, thúc đẩy quá trình lưu thông máu tốt hơn, nhờ đó mà chu kỳ kinh nguyệt cũng trở nên đều hơn.

Rau mùi tây

Nước ép mùi tây có khả năng chữa rối loạn kinh nguyệt hiệu quả và đơn giản, bạn có thể áp dụng thường xuyên mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng những thực phẩm chứa nhiều estrogen khác như củ cải đường để khắc phục tình trạng kinh nguyệt không đều.

Nước ép mùi tây không chỉ giúp điều hòa kinh nguyệt mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Rau diếp cá và ngải cứu

Rau diếp cá và ngải cứu là hai vị thuốc thường được nhiều người áp dụng để điều hòa kinh nguyệt. Hai loại rau này đều có khả năng thúc đẩy tuần hoàn máu, làm giảm các hiện tượng thường gặp trong chu kỳ kinh nguyệt như trễ kinh, đau bụng kinh, rong kinh…

Bạn dùng rau diếp cá và ngải cứu tươi rửa sạch, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước uống 2 lần mỗi ngày. Cứ áp dụng bài thuốc này liên tục trong 5 ngày trước kỳ kinh sẽ giúp chữa rối loạn kinh nguyệt hiệu quả.

Cao ích mẫu

Cao ích mẫu vốn được xem là vị thuốc quý dành cho phụ nữ nhờ khả năng điều hòa kinh nguyệt và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh phụ khoa. Bạn chỉ cần dùng khoảng 20g cao ích mẫu sắc với nước uống trong ngày. Áp dụng bài thuốc trong 10 ngày liên tục sau kỳ kinh sẽ giúp mang lại kết quả bất ngờ.

Cao ích mẫu rất tốt trong điều trị rối loạn kinh nguyệt nhưng cần chú ý khi sử dụng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi sử dụng cao ích mẫu bạn cần chắc chắn mình không có thai vì loại cây này có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí dẫn đến nguy cơ sảy thai, băng huyết rất nguy hiểm.

Trên đây là những thực phẩm chữa rối loạn kinh nguyệt tại nhà chị em có thể áp dụng ngay để bảo vệ sức khỏe sinh sản về sau.