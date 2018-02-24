Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều vì nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh

Sống khỏe 24/02/2018 10:48

Nếu tình trạng kinh nguyệt không đều kéo dài liên tục thì bạn cần đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt vì nó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm, tuyệt đối không được chủ quan.

Bất kỳ hiện tượng nào dù nhỏ nhất trong chu kỳ kinh nguyệt cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải. Chính vì vậy, nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng kinh nguyệt không đều thì tuyệt đối không được chủ quan vì nó chính là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh.

Dấu hiệu kinh nguyệt không đều cảnh báo tình trạng sức khỏe

Cơ thể thiếu máu

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều là do cơ thể thiếu máu. Những triệu chứng bạn có thể gặp phải là đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thở dốc...  Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dễ khiến bạn mệt mỏi, huyết áp thấp, choáng váng và ngất xỉu.

Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều vì nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh - Ảnh 1
Kinh nguyệt không đều là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu máu - Ảnh: Internet

Căng thẳng, trầm cảm

Những áp lực từ công việc, học tập dễ khiến bạn căng thẳng, lo lắng, dẫn đến trầm cảm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi sinh lý trong cơ thể làm ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt như chậm có kinh, kinh nguyệt không đều, rong kinh…

Trong trường hợp bạn gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều kèm đau bụng dữ dội thì nên đến bệnh viện ngay để kiểm tra.

Nguy cơ mắc bệnh phụ khoa

Hiện tượng kinh nguyệt không đều có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa như u xơ tử cung, ung thư buồng trứng... Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản, thậm chí có thể chuyển thành ung thư ác tính.

Chính vì vậy, nếu nghi ngờ trước bất cứ dấu hiệu nào trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều vì nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh - Ảnh 2
Bệnh phụ khoa có thể gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh: Internet

Cơ thể tích tụ nhiều độc tố

Khi cơ thể bạn đang tích tụ quá nhiều độc tố và không được đào thải ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Điều bạn cần làm lúc này là bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để thanh lọc cơ thể, giúp cải thiện các vấn đề về da và điều hòa kinh nguyệt.

Nguy cơ vô sinh

Hội chứng đa nang buồng trứng có thể gây ra rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Những người mắc phải căn bệnh này thường có tỉ lệ vô sinh cao và nếu không được điều trị kịp thời thì còn có thể gây ra ung thư nội mạc tử cung rất nguy hiểm.

Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều vì nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh - Ảnh 3
Để bảo vệ sức khỏe sinh sản, bạn nên đi khám nếu tình trạng kinh nguyệt không đều kéo dài - Ảnh: Internet

Trên đây là những cảnh báo về tình trạng sức khỏe bạn có thể mắc phải nếu gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều. Chính vì vậy, đừng chủ quan khi gặp hiện tượng này mà nên đi khám và điều trị càng sớm càng tốt, tránh để lại hậu quả gây ảnh hưởng đến sức khoẻ về sau.

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