Hanami Hotel Danang - Sự tiện lợi hơn cả một dịch vụ lưu trú tại khách sạn

Trong đó, cơ sở vật chất của phòng luôn đầy đủ, sạch sẽ và được vệ sinh mỗi ngày. Đến với Hanami, khách hàng sẽ cảm nhận được sự thoải mái nhất ngay từ lúc check-in nhận phòng đến lúc trả phòng.

Với xu hướng du lịch tiết kiệm như hiện nay thì việc lựa chọn lưu trú ở những khách sạn tầm trung với mức giá rẻ là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, khách sạn Hanami Đà Nẵng luôn chú tâm đến dịch vụ phòng tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Hanami luôn đặt cái “tâm” và đặt sự hài lòng của khách hàng lên hết. Nhân viên nhà Hanami đề cao trách nhiệm “Trao đi chất lượng nhận lại niềm tin”. Vì thế, mọi thắc mắc, nhu cầu của khách hàng sẽ được Hanami phục vụ và đáp ứng kịp thời.

Với mức giá chỉ từ 3XX đồng/ phòng/ đêm, du khách đã có thể sở hữu một căn phòng tại khách sạn hạng sang đạt tiêu chuẩn có vị trí địa lý thuận lợi. Du lịch tiết kiệm, nghỉ ngơi thoải mái cùng view “xịn sò” ngắm nhìn thành phố về đêm hướng biển dễ dàng. Hanami Hotel Danang chắc chắn là điểm đến hứa hẹn mang lại cảm giác tuyệt vời nhất.

Bắt đầu từ khi, khách đặt phòng được tư vấn nhiệt tình đến khi đặt chân đến khách hàng được chào đón và hướng dẫn cụ thể. Bộ phận lễ tân khách sạn luôn túc trực 24/24 giải quyết nhanh mọi vấn đề phát sinh (nếu có) của du khách khi lưu trú tại Hanami.

Vị trí địa lý thuận lợi - trải nghiệm ẩm thực, vui chơi bậc nhất Đà Nẵng

Hanami có một vị trí vô cùng thuận lợi, là địa điểm khách sạn dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng. Hanami nằm bên khu phố An Thương check-in sống ảo đang nổi. Không những thế, Hanami Hotel còn nép bên mình cung đường Ẩm thực sầm uất của Đà Nẵng - đường Châu Thị Vĩnh Tế với đa dạng các quán ăn ngon, giá rẻ cùng với nhiều món ăn đặc sản Đà Thành mà bạn không thể bỏ lỡ.

Đặc biệt, khách sạn Hanami còn là nơi dễ dàng để bạn đi chơi, khám phá các địa điểm du lịch như:

Cách biển Mỹ Khê xinh đẹp chỉ 3 phút đi bộ

Cách trung tâm thành phố chỉ 5 phút, gần “Tứ Đại Mỹ Cầu” ở Đà Nẵng gồm cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý bên cạnh là cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và cầu Thuận Phước.

Mua sắm, ăn vặt tại chợ đêm Sơn Trà và ngắm nhìn Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào 21h tối thứ 6, 7, chủ nhật hàng tuần.

Gần khu Asia Park khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á chỉ với hơn 5 phút đi xe máy

Cung cấp sẵn các dịch vụ du lịch đặt Tour, vé tham quan, thuê xe máy ngay tại khách sạn

Nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm du lịch tốt nhất khi đến với Đà Nẵng. Đặc biệt là đối với du khách ở xa, khách quốc tế có thể dễ dàng khám phá hết những địa điểm du lịch khác ở Đà Nẵng. Hanami Hotel Danang cung cấp sẵn các dịch vụ du lịch mà du khách có nhu cầu chỉ cần liên hệ tại Quầy lễ tân hoặc gọi qua Hotline 0905 432 992 là sẽ có ngay.

Trong đó bao gồm:

Dịch vụ thuê xe máy nhận ngay tại khách sạn. Du khách có thể thuận lợi di chuyển đến các địa điểm du lịch khác

Đặt vé tham quan trải nghiệm nổi tiếng ở Đà Nẵng như vé du thuyền, vé Bà Nà hills

Đặt tour Cù Lao Chàm - du lịch biển đảo, khám phá nhiều điều mới lạ

Hanami Hotel chú trọng không chỉ mang đến dịch vụ chất lượng tốt mà không ngừng đầu tư cả về cơ sở vật chất. Hanami đề cao sự cảm nhận qua ánh nhìn của khách hàng. Vì thế, khách sạn luôn làm mới mình, thay đổi nội thất thiết kế sang trọng và tinh tế hơn. Điều này giúp khách hàng mỗi lần đến với Hanami đều có những cảm nhận mới, thích thú mà vẫn giữ được sự thân quen.

Hanami Hotel Danang không ngừng nâng cao dịch vụ hướng đến khách hàng. Hy vọng Quý khách hàng sẽ luôn đồng hành và lựa chọn Hanami trong mỗi chuyến đi của mình khi đến thành phố đáng sống này nhé.

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