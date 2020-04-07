Giảm đau khớp, chống viêm nhiễm phụ khoa với loại lá quen thuộc, mọc đầy ngoài vườn này

Sống khỏe 07/04/2020 06:25

Lá lốt không những là một loại thực phẩm quen thuộc cho các chị em nội trợ mà còn có giá trị y dược cao. Bạn đã biết tác dụng của lá lốt với sức khỏe chưa?

Lá lốt thuộc họ nhà hồ tiêu, ưa mọc tại nơi ẩm ướt, cành thân có phủ ít lông và phồng lên tại các mấu. Lá lốt rất được yêu thích bởi có thể chế biến thành các món ăn hấp dẫn như món om, món chả, món canh… Nhưng ít ai biết lá lốt còn có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe.

Dưới đây là những tác dụng của lá lốt mà có thể bạn chưa biết:

1. Giảm đau xương khớp

Theo Đông y, lá lốt có tính ẩm, vị cay nồng và có mùi thơm. Nhờ vào tính chất này, loại lá này được dùng để làm thuốc giảm đau xương khớp khi thay đổi thời tiết.

tac dung cua la lot 1
Lá lốt có tác dụng làm giảm đau xương khớp - Ảnh: Internet

Để giảm đau xương khớp, bạn lấy 5 - 10g lá lốt đã được phơi khô (15 - 30g lá tươi), sắc nước uống (sắc 2 bát nước còn nửa bát). Uống khi nước còn ấm, tốt nhất nên uống sau bữa tối. Chỉ cần kiên trì uống khoảng 2 tuần, bạn sẽ thấy tác dụng giảm đau xương khớp rõ rệt.

2. Chống viêm vùng kín

Với phụ nữ, lá lốt có tác dụng tuyệt vời trong việc phòng chống viêm vùng kín. Lá lốt có chứa nhiều ancaloit và tinh dầu có công dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Do đó, sử dụng lá lốt có thể ngăn ngừa sự phát triển của các triệu chứng các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như khí hư ra nhiều kèm theo mùi hôi, ngứa ngáy vùng kín…

tac dung cua la lot 2
Lá lốt có tính kháng khuẩn nên có thể dùng để giảm viêm vùng kín cho phụ nữ -  Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cần lưu ý, khi sử dụng lá lốt để chữa bệnh phụ khoa, chị em không nên lấy nước đun lá lốt để thụt rửa sâu trong âm đạo mà chỉ nên rửa nhẹ nhàng ở bên ngoài. Hơn nữa, chị em cần kết hợp hài hòa việc dùng lá lốt với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt tình dục lành mạnh, an toàn.

3. Chữa chứng ra nhiều mồ hôi ở tay, chân

Một trong những tác dụng của lá lốt là phòng chống chứng ra nhiều mồ hôi ở bàn tay, bàn chân. Để chữa chứng bệnh khó chịu này, bạn lấy lá lốt tươi rửa sạch, để ráo và cho vào 1 lít nước đun sôi khoảng 3 phút. Khi nước sôi, bạn cho thêm một ít muối. Đợi một lúc rồi ngâm hai bàn tay, bàn chân khi nước còn ấm.

tac dung cua la lot 3
Ngâm chân bằng lá lốt có thể phòng chống chứng ra nhiều mồ hôi ở bàn chân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản này trong vòng 1 tuần là chứng ra nhiều mồ hôi ở bàn tay, bàn chân sẽ giảm hẳn. Ngoài ra, lá lốt còn là một trong những nguyên liệu được sử dụng trong các bài thuốc dùng để giải cảm, giảm phù thũng do suy thận, giảm đau bụng…

Tuy nhiên, cần lưu ý không được ăn quá nhiều lá lốt trong một ngày. Tối đa chỉ dùng 50 - 100 lá lốt mỗi ngày. Không nên ăn lá lốt khi bị đau dạ dày, táo bón hoặc nhiệt miệng. Không ăn khi lợi hàm sưng đỏ, môi nẻ, lưỡi khô.

Bạn có biết: Lá bàng chữa bệnh gì?

Bạn có biết: Lá bàng chữa bệnh gì?

Cây bàng vốn là loại cây quen thuộc của người dân Việt. Công dụng của lá bàng đối với sức khỏe đã được công nhận trong cuốn sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam". Vậy lá bàng chữa bệnh gì?

Xem thêm
Từ khóa:   viêm vùng kín chữa đau xương khớp bài thuốc dân gian

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?