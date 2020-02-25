Thời gian gần đây, lá bàng được nhiều người áp dụng trong các bài thuốc dân gian để chữa các bệnh thường gặp. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để tìm câu trả lời cho thắc mắc lá bàng chữa bệnh gì.

Theo Đông y, hầu hết các bộ phận của lá bàng đều có khả năng chữa bệnh. Tuy nhiên phần lá lá thường được ứng dụng vào chữa bệnh nhiều nhất. Các nghiên cứu cho thấy, trong lá bàng chữa nhiều hoạt chất flavonoid, tanin, phytosterol có tác dụng làm cho vết thương chóng lành và ngăn ngừa viêm nhiễm.

Trước khi tìm hiểu lá bàng chữa bệnh gì, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về các hoạt chất có trong lá bàng.

Đặc biệt là hoạt chất tanin trong lá bàng có khả năng sát khuẩn mạnh, ngăn chặn quá trình mưng mủ, làm vết thương chóng lành. Vì vậy lá bàng có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh về viêm nhiễm như viêm da cơ địa, viêm nhiễm phụ khoa, các vết chốc lở, sâu răng, viêm nướu, viêm họng...

Lá bàng chữa viêm da cơ địa

Cách 1: Bôi nước lá bàng non

Thông thường người ta hay sử dụng lá bàng bánh tẻ, không già cũng không non trong các bài thuốc dân gian chữa bệnh bằng lá bàng. Tuy nhiên trong bài thuốc chữa viêm da cơ địa này bạn nên sử dụng lá bàng non để đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyên liệu: 1 nắm lá bàng non, 1 nhúm muối hạt.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá bàng non sau đó ngâm với nước muối loãng 5 phút. Vớt ra để ráo.

Cho lá bàng non vào cối giã nát, thêm vài hạt muối. Chắt lấy nước cốt.

Hàng ngày bạn rửa sạch da, lấy tăm bông thấm vào nước cốt lá bàng rồi bôi lên da, giữ nguyên như vậy cho đến sáng hôm sau mới rửa sạch bằng nước .

Áp dụng phương pháp này ít nhất 2 lần mỗi ngày để làm giảm nhanh chóng các triệu chứng của bệnh.

Lá bàng chữa viêm da cơ địa - Ảnh: Internet

Cách 2: Ngâm nước lá bàng

Nguyên liệu: 1 nắm lá bàng non.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá bàng non sau đó ngâm với nước muối loãng 5 phút. Vớt ra để ráo.

Cho lá bàng non vào nồi nước đun sôi trong 5 phút.

Chờ nước nguội bớt rồi ngâm toàn bộ vùng da bị bệnh vào trong nước đun lá bàng non khoảng 15 phút.

Áp dụng phương pháp này ít nhất 2 lần mỗi ngày để làm giảm nhanh chóng các triệu chứng của bệnh.

Cách 3: Đắp lá bàng chữa viêm da cơ địa

Nguyên liệu: 1 nắm lá bàng non.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá bàng non sau đó ngâm với nước muối loãng 5 phút. Vớt ra để ráo.

Cho lá bàng non vào cối giã nát.

Hàng ngày bạn rửa sạch da, lấy hỗn hợp lá bàng vừa giã đắp lên da, giữ nguyên như vậy khoảng 15 phút cho chất tanin trong lá bàng thấm vào vùng da tổn thương làm lành các vết thương trên da. Sau 15 phút nên vệ sinh da bằng nước muối loãng.

Hàng ngày bạn rửa sạch da, lấy hỗn hợp lá bàng giã nát đắp lên da để chữa viêm da - Ảnh: Internet

Áp dụng phương pháp này mỗi ngày để làm giảm nhanh chóng các triệu chứng của bệnh.

Cách 4: Tắm nước lá bàng non

Nguyên liệu: 1 nắm lá bàng non, 1 nhúm muối hạt.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá bàng non sau đó ngâm với nước muối loãng 5 phút. Vớt ra để ráo.

Đun nước lá bàng cùng với 1 thìa muối hột 5 phút. Để nguội bớt rồi tắm nước này mỗi ngày, những vết thương trên da sẽ lành nhanh chóng.

Áp dụng phương pháp này ít nhất 2 lần mỗi ngày để làm giảm nhanh chóng các triệu chứng của bệnh.

Dùng lá bàng trong điều trị bệnh phụ khoa

Rửa vùng kín bằng nước lá bàng

Nguyên liệu: 15 chiếc lá bàng bánh tẻ, 3 thìa muối hạt.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá bàng sau đó ngâm với nước muối loãng 5 phút. Vớt ra để ráo rồi cắt nhỏ.

Cho lá bàng vào nồi nước đun sôi. Vặn nhỏ lửa và nấu thêm 30 phút để các hoạt chất kháng sinh hòa tan hết vào nước.

Dùng lá bàng trong điều trị bệnh phụ khoa - Ảnh: Internet

Gạn nước lá bàng ra một cái chậu nhỏ, để nguội bớt. Dùng nước lá bàng này để rửa bên ngoài vùng kín, không thụt sâu vào bên trong.

Áp dụng phương pháp này ít nhất 2 lần mỗi ngày để làm giảm nhanh chóng các triệu chứng của bệnh. Nước lá bàng hoạt động như một chất sát trùng giúp làm sạch vùng kín, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và giảm các cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Xông hơi bằng nước lá bàng

Nguyên liệu: 15 chiếc lá bàng bánh tẻ, 3 thìa muối hạt.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá bàng sau đó ngâm với nước muối loãng 5 phút. Vớt ra để ráo rồi cắt nhỏ.

Cho lá bàng vào nồi nước đun sôi. Vặn nhỏ lửa và nấu thêm 30 phút để các hoạt chất kháng sinh hòa tan hết vào nước.

Gạn nước lá bàng ra một cái chậu nhỏ, để nguội bớt rồi ngồi lên trên để xông vùng kín. Chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh bị bỏng. Đợi cho nước nguội hoàn toàn thì rửa sạch phần bên ngoài vùng kín.

Áp dụng phương pháp này mỗi ngày để làm giảm nhanh chóng các triệu chứng của bệnh.

Một số tác dụng chữa bệnh khác của lá bàng

Ngoài tác dụng chữa viêm da cơ địa và bệnh phụ khoa thì lá bàng có tác dụng chữa bệnh gì nữa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số tác dụng chữa bệnh thông dụng khác của lá bàng.

Lá bàng chữa nhiệt miệng

Lá bàng chữa nhiệt miệng - Ảnh: Internet

Lấy một nắm lá bàng non rửa sạch, ngâm với nước muối loãng 5 phút. Sau đó vớt ra rửa sạch rồi cho toàn bộ lá bàng vào nồi nước đun sôi 30 phút.

Vớt bỏ lá bàng, lấy nước đổ vào bình thủy tinh. Hàng ngày bạn ngậm nước lá bàng nhiều lần cho đến khi khỏi. Lưu ý, khi ngậm nước lá bàng, răng miệng bạn sẽ bị xỉn màu do nhựa tiết ra từ lá bàng. Bạn không cần phải lo lắng quá vì sau khi điều trị khỏi, bạn không ngậm nước lá bàng nữa thì tự động sẽ hết màu.

Lá bàng chữa sâu răng, viêm nướu

Bạn đun sôi nước lá bàng như cách làm ở trên và đổ nước là bàng vào bình thủy tinh cất trong tủ lạnh dùng dần. Mỗi ngày 2 lần sáng và tối vạn ngậm nước lá bàng để trị sâu răng và các mảng bám. Chỉ trong vòng 1 tuần bạn sẽ thấy các dấu hiệu của bệnh thuyên giảm rõ rệt.

Lá bàng trị viêm họng

Dùng 7 đến 10 lá bàng non và 1 thìa muối hạt cùng với 250 ml nước lọc cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt bỏ bã. Cho nước cốt vào chai thủy tinh cất vào tủ lạnh dùng dần.

Mỗi lần dùng bạn lấy nước này súc miệng. Ngày thứ nhất súc miệng bằng nước lá bàng 4 tiếng một lần. Những ngày tiếp theo bạn chỉ cần súc miệng mỗi ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Lưu ý, sau khi súc miệng bằng lá bàng thì không súc miệng lại mà để nguyên như vậy đi ngủ tạo điều kiện cho các tinh chất trong lá bàng phát huy tác dụng.

Lá bàng trị viêm họng - Ảnh: Internet

Lưu ý khi dùng lá bàng để chữa bệnh

- Lá bàng tuy có một số công dụng chữa bệnh đã được chứng mình nhưng nó cũng tùy thuộc vào từng cơ địa của mỗi người, có người may mắn khỏi và có người thì không thuyên giảm.

- Trong lá bàng chứa các chất kháng sinh tự nhiên nên có tác dụng tốt trong các bệnh về vi trùng. Tuy nhiên nó chỉ chữa khỏi được những căn bệnh bị viêm nhiễm nhẹ. Những trường hợp nặng hơn thì nên thăm khám, không nên tự ý chữa bệnh ở nhà sẽ gây ra nhiều hậu quả.

- Nhiều người còn thắc mắc uống nước lá bàng chữa bệnh gì? Thực chất người ta chỉ sử dụng nước lá bàng để bôi ngoài da, xông hơi, chưa có bằng chứng sử dụng để uống có thể chữa khỏi bệnh. Vì vậy bạn không nên nghe thông tin truyền miệng uống nước lá bàng để chữa bệnh như một số trường hợp đồn thổi uống nước lá bàng có thể chữa được bệnh ung thư.

Hi vọng qua bài viết trên đây bạn đã nắm được một số thông tin lá bàng và hiểu rõ được lá bàng chữa bệnh gì để có thể áp dụng vào trong cuộc sống chữa các bệnh thường gặp.