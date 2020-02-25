Uống lá vối có tốt không? Tác dụng của lá vối với sức khỏe

Cây vối, hay thường được gọi cây lá vối, có tên khoa học là Cleistocalyx Operculatus. Đây là một loại cây mọc nhiều ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Một số bộ phận của cây vối như lá, cành non và nụ đều được dùng để chế biến thành thuốc hoặc hãm trà uống hàng ngày.

Nước lá vối có lẽ đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam nhờ tác dụng giải nhiệt và vị ngon của nó. Đặc biệt, uống nước vối đá quá đã cho ngày hè. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không rõ liệu uống lá vối có tốt không và tác dụng thực sự của nó là gì. Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!

Đặc biệt hơn, trong thành phần của lá và nụ vối có chứa một số chất kháng sinh có khả năng diệt vi khuẩn gây bệnh Streptococcus, Staphylococcus, vi khuẩn bạch hầu, phế cầu, Salmonella, Bacillus Subtilis. Đây chính là lý do giải thích cho việc người dân thường lấy nước lá vối để điều trị các bệnh ngoài da như ghẻ lở hay mụn nhọt.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, lá vối và nụ vối có chứa nhiều chất tanin, vitamin cùng các khoáng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, mùi thơm của lá vối cũng rất dễ chịu, giúp người dùng thư giãn.

Công dụng của lá vối

Nhiều người chỉ biết đến công dụng giải khát, thanh nhiệt của lá vối mà quên mất loại lá cây này có nhiều tác dụng tuyệt vời dưới đây.

Điều trị Gout

Lá vối có công dụng kích thích quá trình tiêu hóa, giảm béo, tiêu độc, lợi tiểu. Những người bị Gout thường do axit uric ứ đọng nhiều, ăn nhiều đồ ngọt và chất béo, hệ tiêu hóa và thận không tốt khiến khớp bị sưng, nóng và đau.

Lá vối có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gout - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chữa bỏng

Vỏ cây vối rửa sạch, đem giã nát rồi hòa với nước sôi, lọc lấy nước bôi lên chỗ bỏng giúp hết phồng, giảm đau và hạn chế vi trùng xâm nhập gây nhiễm trùng.

Chữa đầy bụng, khó tiêu

Dùng 6g vỏ thân cây vối khô sắc với nước sao cho đặc, uống ngày 2 lần. Hoặc bạn có thể thay thế vỏ cây vối bằng nụ vối sắc nước để uống.

Tốt cho đường ruột

Theo Đông y, nước lá vối giúp bạn ăn ngon hơn và hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn nhờ vị chát và chất đắng trong lá vối có tác dụng kích thích quá trình tiết dịch vị, chất tanin bảo vệ ruột. Đồng thời, tinh dầu vối có khả năng kháng khuẩn cao.

Nước lá vối tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Thanh lọc cơ thể

Bạn có thể dùng một cốc nước vối để giải khát và đỡ mệt sau những giờ làm việc hăng say. Do lá vối có chứa một lượng vitamin và muối khoáng giúp làm mát và lợi tiểu, đào thải độc tố qua đường tiết niệu.

Ngoài ra, lá vối còn nhiều công dụng trong việc chữa các bệnh sau:

Chữa ngứa lở: Dùng nước lá vối đã nấu kỹ để tắm là một phương pháp chữa lở ngứa hiệu quả

Chữa viêm gan: Sắc 200g rễ vối với nước để uống hàng ngày.

Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mãn tính, thường xuyên đi phân sống bằng cách ngâm lá vối tươi trong nước sôi khoảng 1 tiếng rồi dùng uống thay nước.

Qua đây, chắc hẳn bạn đã biết lá vối có nhiều lợi ích tuyệt vời mà bạn nên sử dụng rồi chứ. Và câu trả lời cho câu hỏi “Uống nước lá vối có tốt không” là có.

Uống nước vối chữa bệnh đại tràng mãn tính

Đối với các bệnh nhân đại tràng, hay bị đau bụng âm ỉ và thường xuyên, không chữa được dứt điểm thì bạn nên tích cực uống nước vối. Cách dùng là hãy xé nhỏ khoảng 200g lá vối tươi sau đó đun sôi với khoảng 2 lít nước rồi uống.

Uống nước lá vối để hỗ trợ giảm cân

Uống lá vối có giảm cân không? Nước lá vối có công dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt do kích thích tiêu hóa, giảm lượng mỡ thừa tích tụ. Cách giảm cân bằng lá vối là bạn sử dụng lá vối tươi hoặc lá vối khô để hãm như trà sau đó uống thay nước lọc để giúp cảm cân hiệu quả hơn.

Nước lá vối hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa lở da đầu hoặc bị chốc đầu

Đối với bệnh nhân bị các vấn đề về da đầu như lở, nấm, chốc đầu thì nước lá vối giúp diệt khuẩn, kháng viêm và làm lành rất hiệu quả. Bạn dùng 1 nắm lá vối đun nước để gội đầu thay cho dầu gội vừa giúp trị bệnh, vừa giúp da đầu khỏe mạnh và tóc mượt mà hơn.

Hỗ trợ giải độc lá ngón

Đối với người bị nhiễm độc từ lá ngón, bạn cần giã nát hoặc xay nát và chắt lấy nước lá vối đặc để uống. Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính hỗ trợ tạm thời, người bị nhiễm độc lá ngón vẫn cần chuyển gấp tới bệnh viện để kịp thời cứu chữa.

Nước lá vối lợi sữa

Đối với mẹ bầu trong những ngày đầu của thai kỳ, nước lá vối sẽ giúp kích thích các tuyến sữa. Mẹ bầu uống nước vối còn giúp thai nhi khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, đối mẹ sau sinh, nước vối sẽ giúp mẹ ngủ ngon, vùng bụng săn chắc và đẹp da, lợi sữa cho con bú.

Bà bầu uống nước vối mang lại nhiều lợi ích cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ bầu có thể uống nước lá vối tươi hoặc hãm lá vối khô thành trà để uống. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nước lá vối.

Nước lá vối giúp phòng ngừa và điều trị tiểu đường

Lá vối có chứa hàm lượng polyphenol cao giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm các triệu chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Bệnh nhân tiểu đường có thể uống chè vối hàng ngày để ổn định đường huyết và bình ổn lượng lipid máu trong cơ thể.

Thường xuyên uống nước vối để ổn định đường huyết - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn dùng 20-30g lá vối đun lấy nước hoặc hãm như trà và uống khoảng 3 lần trong ngày. Bạn sử dụng liên tục trong khoảng 1-2 tháng để ổn định lại lượng đường huyết.

Nước vối là thuốc sát khuẩn rất tốt cho làn da

Uống lá vối có tác dụng gì? Đối với các căn bệnh ngoài da, nhiễm trùng da, lở loét, ghẻ,... có thể dùng nước vối tắm để sát khuẩn và hỗ trợ điều trị tốt hơn. Đồng thời, trong lá vối có các thành phần diệt được các vi khuẩn gây bệnh như: Staphylococcus, Streptococcus,... Lá vối giúp hạn chế tiết dịch và sự lây lan của các vi khuẩn có hại này.

Cách hãm lá vối tươi ngon

Nước lá vối khô sau khi hãm xong sẽ có màu nâu nhàn nhạt, nếu hãm lá tươi thì có màu xanh giống như nước trà xanh. Nước vối có vị hơi đắng, ngọt nhẹ và thơm ngai ngái.

Nước lá vối tươi có màu xanh nhạt, vị chát - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

Trước tiên, bạn rửa sạch là vôi khô rồi cho vào ấm.

Sau đó, đổ nước lạnh vào ấm và đun sôi cho kỹ.

Bạn có thể uống nước lá vối khi còn nóng hoặc đã lạnh.

Đối với nụ vối, bạn nên đun kỹ hoặc hãm như hãm trà xanh.

Một số câu hỏi liên quan đến uống nước lá vối

Uống nước vối hại thận không?

Nhiều người thắc mắc uống nước lá vối tươi có tác hại gì không hay uống nước vối có hại thận không. Tuy nhiên bạn không cần phải lo lắng vì chưa có một cơ sở hay tài liệu nào chứng minh được tác hại này của lá vối.

Hơn nữa, trong một nghiên cứu khoa học của PGS.TS Hà Hoàng Kiệm - Học viện Quân y cho thấy tác dụng hỗ trợ điều trị sỏi thận của nước vối. Kết quả là 46 bệnh nhân sỏi thận sử dụng nước nụ vối trong 6 tháng liên tục đã có dấu hiệu sỏi bị tiêu dần và giảm kích thước.

Lá và nụ vối dùng để hãm nước uống tốt cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, câu trả lời là uống nước vối không hề có hại cho thận mà thậm chí còn hỗ trợ điều trị sỏi thận, đào thải độc tố qua hệ bài tiết.

Huyết áp cao có uống được lá vối không?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước lá vối sẽ giúp làm giảm lipid máu, cholesterol chỉ sau 3 tháng sử dụng. Cholesterol là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh cao huyết áp ở người cao tuổi. Do đó, lá vối được sử dụng sẽ tốt cho người cao huyết áp và mỡ máu cao. Do đó, câu trả lời ở đây là người cao huyết áp hoàn toàn có thể uống nước lá vối. Tuy nhiên, chỉ uống với lượng ít mỗi ngày sẽ tốt hơn.

Uống lá vối có giảm cân không?

Lá vối chứa thành phần polyphenol có tác dụng làm ức chế chất alpha glucosidase, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường từ thức ăn và giảm cân hiệu quả. Bạn có thể dùng lá hoặc nụ vối đun sôi với nước để uống hàng ngày sẽ giúp vóc dáng bạn thêm thon gọn hơn.

Nước lá vối giúp bạn giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý để tránh tác hại của lá vối tươi đối với sức khỏe

Theo một số tài liệu ghi chép thì tác dụng phụ của lá vối thường gặp là chóng mặt, tụt huyết áp, suy thận,... nếu sử dụng quá liều trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không thể phủ nhận những lợi ích đối với sức khỏe mà loại lá này mang lại cho con người.

Lá vối

+ Không được uống nước vối khi bụng đói

Nhiều người sau khi uống nước lá vối thường xuất hiện hiện tượng đói bụng hoặc bị cồn cào dạ dày, nguyên nhân được giải thích là do nước vối có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, chống đầy bụng,...

Do đó, khi uống lá vối tươi lúc đói có thể làm nhu động ruột hoạt động nhiều, tạo cảm giác thèm ăn, khiến cơ thể mệt mỏi, mặt mày xây xẩm, người lả đi vì mất năng lượng. Vì thế, người dùng cần lưu ý đến những biểu hiện của sức khỏe sau khi uống để tránh chịu tác dụng phụ không đáng có.

Tránh uống nước vối khi bụng đói

+ Không nên uống nhiều quá nước lá vối, sẽ không tốt cho hệ bài tiết

Tốt nhất bạn không nên sử dụng nước vối quá nhiều sau khi ăn vì chúng có thể gây cản trở hấp thu chất dinh dưỡng, nếu pha loãng thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nên uống với lượng vừa phải. Nên hãm nước uống với liều lượng vừa phải trong ngày kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp.

+ Không uống nước vối ngay sau khi ăn

Việc nạp một lượng nước lá vối vào cơ thể sau khi ăn có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiêu hóa thức ăn tự nhiên.

+ Hạn chế uống nước lá vối tươi

Tác hại của uống lá vối tươi cũng đã được đề cập trong một số nghiên cứu. Do lá vối tươi có các hoạt chất mang đến tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn rất mạnh, vì thế có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Thay vì thế, hãy tạo thói quen sử dụng lá vối và nụ vối khô thay vì dùng lá vối tươi.

Uống nước vối tươi có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi trong cơ thể

+ Người đang điều trị bệnh

Những đối tượng người đang sử dụng thuốc Tây hay uống thuốc Nam để điều trị bệnh thì không nên uống nước lá vối. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì các vị thuốc có thể gây xung đột với nhau, gây ra tác dụng phụ không đáng có.

Những người gầy yếu và trẻ em dưới 12 tuổi cũng không nên uống nước lá vối thường xuyên. Phụ nữ đang mang thai lại càng nên cần thận trọng khi dùng, không nên uống nước vối quá đặc sẽ gây tác động xấu đến hệ tiêu hóa.

Hy vọng với những kiến thức chia sẻ trên đây, bạn có thể tự trả lời cho mình câu hỏi uống lá vối có tốt không. Mong rằng, từ việc biết thêm nhiều lợi ích của nước lá vối, bạn sẽ thường xuyên sử dụng nó mỗi ngày để tốt cho sức khỏe hơn.