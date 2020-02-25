Cách dùng lá ổi chữa hôi miệng, bảo vệ răng lợi

Chứng hôi miệng là tình trạng miệng phát ra những mùi hôi khó chịu khi nói. Tùy từng tình trạng và mức độ bệnh bạn có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau. Nếu trường hợp của bạn nhẹ, bạn có thể dùng lá ổi chữa bệnh hôi miệng theo các phương pháp dưới đây.

Trong y học cổ truyền, lá ổi thường được dùng để chữa các bệnh ngoài da, bệnh tiêu chảy, bệnh tả, khử mùi hôi cơ thể. Trong y học hiện đại, chất tanin, oxalic, phosphoric trong lá ổi giúp làm trắng răng, loại trừ các mảng bám trên răng, khử mùi hôi răng miệng rất hiệu quả.

Theo Đông y, lá ổi có vị đắng tính ấm, giải độc, tiêu thũng, cầm máu. Đặc biệt là trong lá ổi non chứa hàm lượng tanin cao, là chất sát khuẩn tốt, có hiệu quả cao trong điều trị các bệnh hôi miệng, viêm ruột, tiêu chảy... Bên cạnh đó, lá ổi cũng chứa rất nhiều tinh dầu, axit maslinic, beta-sitosterol, co alpha-limonene...

Hướng dẫn cách trị hôi miệng bằng lá ổi

Dùng lá ổi trị hôi miệng là biện pháp vừa đơn giản, tiết kiệm chi phí lại rất an toàn. Dưới đây là một số phương pháp trị hôi miệng bằng lá ổi.

Dùng nước lá ổi súc miệng

Nấu nước lá ổi để súc miệng là cách làm khá thông dụng, được nhiều người áp dụng nhất.

Nguyên liệu: 10 ngọn búp ổi non, 1 thìa muối hột.

Cách nấu nước lá ổi trị hôi miệng: Lá ổi non rửa sạch. Tốt nhất là chọn lá ổi của nhà trồng. Nếu xin lá ổi ở các vườn cây ăn quả thì thường hay bị phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng nên bạn cần phải ngâm qua nước muối loãng 5 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Nấu nước lá ổi để súc miệng là cách làm khá thông dụng, được nhiều người áp dụng nhất - Ảnh: Internet

Vò nát cho vào nồi. Sau đó đổ thêm 300ml nước ngập mặt lá. Bắc lên bếp, đun sôi 5 phút thì tắt bếp, để nguội. Lọc bỏ bã chỉ lấy nước, cho thêm vào 1 thìa muối hột rồi khuấy đều.

Hằng ngày bạn lấy dung dịch nước lá ổi súc miệng 3 lần vào buổi sáng, trưa và tối. Thực hiện liên tục và đều đặn, sau 1 tuần bạn sẽ thấy mùi hôi miệng được cải thiện đáng kể.

Nhai lá ổi chữa hôi miệng

Nhai lá ổi giúp răng và miệng sạch sẽ, giảm các mảng bám cao răng, hạn chế tình trạng viêm nướu, viêm lợi. Vì vậy nhai lá ổi cũng được coi là một cách để bảo vệ sức khỏe răng miệng, giúp răng trắng sáng và chắc khỏe, giảm thiểu các vấn đề về sâu răng.

Cách 1: Nhai lá ổi non với muối

Nguyên liệu: 2-3 búp ổi non, vài hạt muối.

Cách làm: Rửa sạch lá ổi non, có thể ngâm nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh. Sau 5-15 phút thì vớt ra để ráo.

Cho lá ổi cùng với vài hạt muối hột nhai cùng khoảng 5 phút, sau đó súc miệng lại bằng nước muối pha loãng. Nên nhai và đảo đều để nước lá ổi ngấm và làm sạch các kẽ răng trong miệng sẽ đạt được hiệu quả làm sạch răng miệng cao nhất.

Nhai lá ổi non với muối - Ảnh: Internet

Cách 2: Dùng bột lá ổi khô

Chọn lá ổi bánh tẻ hay búp ổi non đều được, rửa sạch rồi phơi khô. Có thể sấy cho nhanh.

Nghiền nát lá ổi khô thành bột mịn rồi để trong bình thủy tinh hay túi nilon kín dùng dần.

Khi dùng bạn chỉ cần trộn 1 thìa bột ổi với vài hạt muối và nhai. Mỗi ngày nhai 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ. Thực hiện liên tục trong 1 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả làm sạch răng miệng và ngăn ngừa mùi hôi miệng khá tốt của lá ổi.

Lưu ý, không nên nhai lá ổi lúc bụng đói sẽ khiến đau bụng, ảnh hưởng đến dạ dày, đặc biệt là những người có dạ dày yếu, đang bị đau dạ dày.

Chữa hôi miệng bằng cách uống trà lá ổi

Dùng lá ổi kết hợp với mật ong, bột nghệ, bột quế để làm trà uống cũng là một cách trị hôi miệng khá hiệu quả.

Nguyên liệu: 1 nắm lá ổi non, 2 muỗng mật ong, 1 bột nghệ, 1 bột quế.

Cách làm: Rửa sạch lá ổi non, có thể ngâm nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh. Sau 5-15 phút thì vớt ra cho vào nồi nước đun sôi khoảng 10 phút cho lá ổi tiết hết các tinh chất.

Hạ nhỏ lửa, cho thêm bột nghệ, bột quế vào khuấy đều. Tắt bếp, lọc lấy nước, bỏ bã. Để gần nguội thì cho thêm mật ong vào khuấy đều. Đổ nước vào bình thủy tinh và để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Chữa hôi miệng bằng cách uống trà lá ổi - Ảnh: Internet

Mỗi ngày bạn có thể uống trà lá ổi như trà bình thường, sử dụng 2 lần mỗi ngày liên tục trong 1-2 tuần thì các dấu hiệu của bệnh hôi miệng sẽ giảm đáng kể.

Lưu ý, bột quế có tính nóng nên không nên lạm dụng. Đặc biệt là những người bị nóng trong thì không nên thêm bột quế vào trà ổi. Ngoài tác dụng làm giảm hôi miệng, làm trắng răng, sạch miệng trà lá ổi thải độc tố ra ngoài cơ thể và cải thiện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của bản thân.

Ngậm nước lá ổi bạc hà

Bạc hà cũng là một trong những nguyên liệu chăm sóc tốt cho răng miệng.

Nguyên liệu: 1 nắm lá ổi non, 1 nắm lá bạc hà.

Cách làm: Rửa sạch lá ổi non, lá bạc hà, có thể ngâm nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh.

Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố cùng một chút nước lọc, xay nhuyễn. Lọc bỏ bã chỉ lấy nước cốt, đổ vào bình thủy tinh sạch để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Hàng ngày bạn dùng nước cốt bạc hà lá ổi súc miệng mỗi buổi sáng và tối khoảng 5 phút để loại bỏ các mảng bám trên răng, loại bỏ mùi hôi miệng. Cuối cùng súc miệng lại với nước sạch.

Lưu ý, khi sử dụng nước lá ổi và bạc hà bạn nên sử dụng hết trong vòng 3 ngày, kể cả đã để trong tủ lạnh. Sau đó làm nước mới để thay.

Ngậm nước lá ổi bạc hà - Ảnh: Internet

Đánh răng với nước cốt lá ổi

Ngoài cách nhai lá ổi bạn cũng có thể sử dụng nước cốt lá ổi để đánh răng. Nên cho thêm vài hạt muối biển để sát khuẩn, kháng viêm, loại bỏ mùi hôi miệng tốt hơn.

Nguyên liệu: 1 nắm lá ổi non, 1 thìa muối, kem đánh răng.

Cách làm: Rửa sạch lá ổi non, lá bạc hà, có thể ngâm nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh.

Cho lá ổi vào máy xay sinh tố cùng một chút nước lọc, xay nhuyễn. Đổ ra bát rồi trộn với một nhúm muối cùng kem đánh răng.

Hàng ngày khi đánh răng bạn nhúng bàn chải vào hỗn hợp trên rồi đánh răng bình thường. Sau đó súc miệng lại với nước muối loãng.

Áp dụng cách đánh răng này 2 lần mỗi ngày sẽ giúp miệng thơm tho, răng trắng sáng và nướu chắc khỏe hơn.

Một số lưu ý khi chữa hôi miệng bằng lá ổi

Chữa hôi miệng bằng lá ổi mang lại hiệu quả cao, đã được nhiều người áp dụng thành công. Tuy nhiên, khi sử dụng bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Bài thuốc lá ổi chữa hôi miệng cũng như bất kỳ bài thuốc dân gian nào cũng cần có thời gian áp dụng kiên trì mới có kết quả. Thông thường sau 1 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả của nó. Vì vậy không nên sốt ruột chỉ làm một vài lần không thấy hiệu quả rồi bỏ dở.

Bài thuốc lá ổi chữa hôi miệng cũng như bất kỳ bài thuốc dân gian nào cũng cần có thời gian áp dụng kiên trì mới có kết quả - Ảnh: Internet

- Khi thực hiện phương pháp này khoảng 2 tuần mà chưa thấy hiệu quả hoặc có dấu hiệu nặng hơn thì nên đi thăm khám sớm để tìm biện pháp thích hợp.

- Những trường hợp bị viêm nhiễm nặng gây ra hôi miệng ở khoang miệng sẽ không có tác dụng, bạn nên đến thăm khám ở các cơ sở chuyên khoa, không nên nghe truyền miệng tự chữa bệnh ở nhà sẽ gây những hậu quả không mong muốn.

- Nên có chế độ ăn uống khoa học, uống đủ lượng nước mỗi ngày, hạn chế sử dụng những thực phẩm có tính cay nồng như hành, tỏi... Không hút thuốc lá, tránh rượu bia, nước ngọt có ga...

- Sau khi ăn xong nên súc miệng để loại bỏ các mảng bám trên răng, loại bỏ mùi hôi miệng do thức ăn gây ra.

Dùng lá ổi chữa hôi miệng là một biện pháp đơn giản, hiệu quả mà lại khá an toàn, không tốn kém. Thế nhưng phương pháp này chỉ áp dụng cho những trường hợp nhẹ. Nếu bạn đã áp dụng phương pháp này một thời gian mà không thấy hiệu quả hoặc trường hợp bạn quá nặng thì nên sớm thăm khám để sớm tìm ra phương pháp điều trị kịp thời.