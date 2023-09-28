Điều gì sẽ xảy ra nếu thường xuyên ăn rau diếp cá, lợi hay hại ra sao bạn đã biết?

Ở Việt Nam, người dân dùng diếp cá như một loại rau gia vị hoặc dược liệu để cải thiện một số tình trạng sức khỏe bằng cách ăn sống hoặc xay, ép làm nước uống. Bộ phận để làm thuốc của rau diếp cá là lá và thân.

Rau diếp cá (hay còn gọi là dấp cá, ngư tinh thảo) là một loại cỏ nhỏ, ưa chỗ ẩm ướt, thân rễ mọc ngầm dưới đất. Thân cây diếp cá mọc đứng, có lông hoặc ít lông; lá hình tim, đầu lá hơi nhọn; hoa diếp cá nhỏ, mọc thành bông và toàn cây vò có mùi tanh như mùi cá.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thường xuyên ăn rau diếp cá

Theo các nghiên cứu của y học hiện nay thì cây diếp cá có chất decanoyl-acetaldehyd, đây là chất mang tính kháng sinh. Do vậy, nó có tác dụng kháng khuẩn (ức chế tụ cầu, liên cầu, phế cầu, bạch hầu, e.coli...); diệt ký sinh trùng và nấm. Bên cạnh đó, trong rau diếp cá còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như vitamin A, vitamin B, protein, canxi, sắt, kali, chất xơ... tốt cho cơ thể con người.

Rau diếp cá giúp lợi tiểu, giải độc cơ thể: Những người bị tiểu rắt, tiểu buốt nên ăn rau diếp cá để lợi tiểu. Từ khả năng lợi tiểu, rau diếp cá còn giúp thải trừ các độc tố, thanh lọc cơ thể.

Ăn rau diếp cá một cách hợp lý có thể giúp cho con người tăng cường được hệ miễn dịch. Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức đề kháng cho con người: Ăn rau diếp cá một cách hợp lý có thể giúp cho con người tăng cường được hệ miễn dịch, kích thích sản sinh ra các tế bào bạch huyết, từ đó giúp cơ thể con người luôn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già.

Trị bệnh tiểu đường: Có lượng ethanol trong rau diếp cá, thành phần quan trọng chống lại bệnh tiểu đường, đồng thời có công năng kiểm soát lượng đường huyết ở cơ thể người.

Giúp ổn định cân nặng: Bên cạnh những công dụng nếu trên, nước ép từ rau diếp cá còn có khả năng ổn định cân nặng, thích hợp với những người béo phì đang ăn kiêng. Do đó, rau diếp cá mang đến công năng giảm mỡ thừa trên cơ thể cũng như cân nặng được kiểm soát một cách hiệu quả.

Ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không?

Những tác dụng như trên của rau diếp cá có thể giúp cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe. Vậy ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không? Theo đó, rau diếp cá có tính hàn. Trong ẩm thực, rau diếp cá thường được sử dụng cùng với các loại rau thơm khác... Đây là thói quen có lợi cho sức khỏe và các tác dụng phụ của rau diếp cá rất hiếm gặp.

Rau diếp cá thường được sử dụng cùng với các loại rau thơm khác. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng tương tự với các loại rau thơm được sử dụng hàng ngày khác, người dùng có thể sử dụng rau diếp cá mỗi ngày nhưng ở mức vừa phải, không nên quá lạm dụng rau diếp cá.

- Không nên dùng rau diếp cá quá nhiều, một ngày bạn chỉ nên ăn hoặc uống 1 lượng rau diếp cá vừa đủ (20-40g diếp cá tươi).

- Hạn chế uống nước rau diếp cá khi bụng đói vì trong rau diếp cá chứa nhiều vitamin C sẽ làm cồn ruột và hại dạ dày.

- Những người bụng yếu, mang thể trạng hàn, hay bị lạnh chân tay, dễ lạnh bụng thì tránh uống nước rau diếp cá sau 10 giờ tối.