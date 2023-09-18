Đây là loại rau quen thuộc vườn nhà nào cũng có nhưng bổ dưỡng tựa nhân sâm làm món nào cũng ngon miệng lạ thường 

Không những vậy, cải ngọt rất giàu chất dinh dưỡng đa dạng như vitamin C, vitamin A, canxi, sắt, kali, carotene,… Những nguyên tố này có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Đặc biệt là vitamin C có tác dụng làm trắng, dưỡng ẩm cho phổi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh mùa thu và các bệnh khác.

Rau cải ngọt có tên khoa học là Brassica integrifolia, thuộc Họ Cải (Brassicaceae), thường được trồng để dùng làm rau ăn. Ở Việt Nam, cải ngọt thường được chế biến thành các món ăn như cải ngọt xào thịt, canh cải ngọt nấu tôm, rau cải ngọt luộc chấm xì dầu, cải ngọt xào thịt bò, cải ngọt xào chân gà..., làm lẩu cá, lẩu thịt.

Vitamin A có tác dụng bảo vệ mắt rất tốt, rất cần thiết với người sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Ngoài ra, loại rau này còn giàu chất xơ, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm tích tụ mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, ăn nhiều loại rau này mùa thu có thể giúp giảm cảm lạnh, sốt, đau họng và các triệu chứng khác, rất có lợi cho sức khỏe. Tuy loại rau này rất bổ dưỡng nhưng nhiều người lại chỉ luộc hoặc xào với tỏi.

5 lợi ích của rau cải ngọt đối với sức khỏe:

Giảm huyết áp: Hàm lượng kali cao trong cải ngọt, cùng với canxi và magiê giúp làm giảm tình trạng huyết áp cao. Kali trong rau có tác dụng làm giãn mạch, do đó làm giảm căng thẳng trong mạch máu.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Sự kết hợp của phốt pho, magiê và chất xơ trong cải ngọt giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Các khoáng chất trong lá cải hoạt động bằng cách loại bỏ các chất độc và cholesterol ra khỏi động mạch. Ăn cải ngọt thường xuyên giúp kiểm hạn chế sự khởi phát của đột quỵ, đau tim và xơ vữa động mạch.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Hàm lượng vitamin C có trong cải ngọt rất quan trọng trong việc cải thiện hoạt động của hệ thống miễn dịch. Nó hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, là một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa: Chất xơ trong cải ngọt có lợi trong việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ăn cải ngọt thường xuyên không chỉ cải thiện quá trình tiêu hoá mà còn điều trị rối loạn tiêu hóa.

Cải thiện sức khỏe của mắt: Beta-carotene, selen, vitamin K và vitamin C trong cải ngọt có lợi trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe đôi mắt của bạn. Hàm lượng vitamin A trong cải ngọt giúp ngăn ngừa thoái hoá ở võng mạc cũng như thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp.