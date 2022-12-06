Nhiều đối tượng dễ mắc phải căn bệnh mỡ trong máu, khi chỉ số lipid trong máu quá cao sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, nguy hiểm nhất là gây đột quỵ. Cholesterol là một chất béo có ở màng tế bào của tất cả các mô tổ chức trong cơ thể. Do lượng cholesterol xấu (LDL- C) tăng cao làm cho xơ vữa thành động mạch phát triển, dẫn đến căn bệnh này.

Một thành phần quan trọng khác của mỡ máu đó là triglycerid, còn được gọi là chất béo trung tính, đóng vai trò quan trọng như là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Nhưng nếu chỉ số tăng cao sẽ gây xơ vữa mạch.

Đồng thời, mỡ máu tăng cao khi cholesterol xấu tăng và cholesterol tốt giảm, gây ra nhiều loại bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Tác hại của bệnh mỡ trong máu

Bệnh máu nhiễm mỡ đang rất phổ biến hiện nay, không những thế, các biến chứng của bệnh còn có thể rất nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan không điều trị kịp thời. Theo VietNamNet, một số căn bệnh nguy hiểm phát sinh khi nhiễm mỡ trong máu thường xảy ra sau đây:

Bệnh tiểu đường

Tác hại của máu nhiễm mỡ có thể gây ra bệnh tiểu đường type 2 và ngược lại. Mối liên hệ này đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh, nhất là với trường hợp có nguy cơ huyết áp cao, tăng mỡ bụng, cholesterol tốt thấp và đường huyết cao. Khi chỉ số triglyceride cao kết hợp cũng sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

Bệnh tiểu đường do mỡ trong máu. Ảnh: Internet

Bệnh gan

Mỡ máu cao khiến lượng triglyceride cao cũng khiến gia tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, và đây cũng chính là nguyên nhân gây ra các bệnh gan mạn tính như xơ gan, hay ung thư gan...

Đau và tê chân

Khi có quá nhiều mỡ máu, sẽ tạo nên lớp chất trong lòng động mạch, khi chảy đến chân sẽ dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên. Bệnh này gây cảm giác đau và tê chân, đặc biệt là khi lúc đi bộ, ngoài ra, bệnh cũng làm tăng khả năng nhiễm trùng ở chân, bàn chân.

Bệnh tim mạch

Các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, kết hợp cùng với chỉ số triglyceride tăng cao sẽ làm tăng gấp đôi khả năng mắc về các bệnh tim mạch cho con người.

Những cơn đau tim dễ xảy ra. Ảnh: Internet

Đột quỵ

Yếu tố chính gây nên vấn đề này chính là triglyceride tăng cao làm ảnh hưởng đến các mạch máu cung cấp cho não. Bởi vậy tác hại của máu nhiễm mỡ có thể khiến người bệnh bị đột quỵ bất cứ lúc nào.

Bệnh viêm tụy

Viêm tụy là một trong những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi máu nhiễm mỡ, do hàm lượng triglyceride rất cao có thể gây sưng tuyến tụy, gây ra những biểu hiện như: đau bụng đi ngoài dữ dội, sốt, nôn, thở nhanh, nhịp tim nhanh. Nếu trường hợp dịch tiêu hóa bị rò bên ngoài tuyến tụy có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Người bị bệnh mỡ máu cao có phải kiêng chất béo không?

Nếu chúng ta ăn một lượng vừa phải và lựa chọn chất béo có lợi cho sức khỏe thì sẽ tốt. Do đó, chúng ta không hoàn toàn kiêng kỵ chất béo. Ngược lại, bạn có thể kiểm soát được tình trạng mỡ máu cao bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống.

5 loại rau củ tốt cho người bị mỡ máu

Quả cà tím

Cà tím rất giàu vitamin P, có khả năng làm giảm cholesterol trong máu. Khi cà tím được tiêu hóa qua ruột non, các chất chuyển hóa của cà tím có thể liên kết với chất béo trung tính để loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Ngoài ra, cà tím còn chứa chất chống oxy hóa, giàu chất xơ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân và cải thiện trí nhớ.

Những thực phẩm tốt cho người mỡ trong máu. Ảnh: Internet

Hành tây

Hành tây là một vũ khí bí mật giúp giảm cholesterol trong máu và điều trị chứng xơ vữa động mạch. Nghiên cứu được công bố trên Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy hành tây có tác dụng tăng trí nhớ máu tương tự như aspirin.

Dưa chuột

Dưa chuột có nhiều lợi ích cho sức khỏe, chúng chứa nhiều chất xơ, chúng có đặc tính làm ấm. Ăn dưa chuột có thể làm giảm quá trình chuyển hóa đường thành chất béo và sự hấp thụ chất béo trung tính.

Mướp đắng

Mướp đắng rất giàu vitamin B1, vitamin C giúp kích thích cơ thể sản sinh insulin, điều hòa mỡ máu và giảm rối loạn mỡ máu hiệu quả.

Súp lơ

Súp lơ trắng và xanh đều rất giàu chất dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Súp lơ đặc biệt chứa flavonoid - chất có tác dụng làm sạch động mạch, giảm lượng cholesterol xấu và triglycerid tích tụ trong thành mạch và do đó ngăn ngừa sự phát triển của rối loạn lipid máu và xơ cứng động mạch.