Theo Lương y Nguyễn Đắc Sáng từng tiết lộ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, chỉ 1 thìa mật ong đã cung cấp vô vàn chất dinh dưỡng , từ vitamin đến các loại enzyme, axit amin và các khoáng chất như canxi, sắt, natri clorua, magiê, phosphate và kali.

Theo quan niệm Đông y cũng cho rằng, mật ong là món ăn đặc biệt, vừa là thực phẩm vừa là thuốc với nhiều cách sử dụng và tác dụng khác nhau. Thậm chí, nguyên liệu này cũng là "bảo bối" trong mọi gia đình vì có thể phòng và tránh các loại bệnh thông thường tương tự như các loại thuốc.

Cùng các nguyên liệu thảo mộc khác kết hợp với mật ong, bạn có thể tăng cường sức khỏe gấp bội lần.

Nếu biết cách uống mật ong , cơ thể sẽ tận dụng được tối đa những công dụng. Theo đó, bạn có thể chú ý việc kết hợp các nguyên liệu pha cùng mật ong và những thời điểm thích hợp để sử dụng loại thực phẩm này.

Mật ong, trà xanh, trà hoa hồng

Sau khi ngủ dậy, bạn dùng 2 thìa mật ong pha với 200ml nước ấm để pha một cốc nước mật ong cho bữa sáng.

Bữa trưa pha trà xanh với 1 thìa mật ong, sau khi uống 2 cốc thì thêm 1 thìa mật ong nguyên chất. Đối với bữa tối, pha trà hoa hồng trong 5 phút và thêm 1 thìa mật ong để tạo thành trà hoa hồng mật ong và uống 2 cốc.

Tuân thủ chế độ ăn kiêng của phương pháp ăn kiêng nước mật ong ngày đầu tiên có thể tống phân tích tụ trong cơ thể ra ngoài rất hiệu quả.

Mật ong và trà xanh. Ảnh: Internet

Nói đến việc thải độc, lợi tiêu hóa, việc uống kèm mật ong với trà xanh sẽ có tác dụng vô cùng kinh ngạc. Trong trà xanh có chứa kiềm, có thể phân giải chất béo trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn có thể tạo một lớp bảo vệ bên trong nội thành dạ dày, kiểm soát việc cơ thể hấp thu chất béo. Bản thân mật ong đã có công dụng trị táo bón mà trà xanh lại có thể khiến cơ thể bớt nóng, loại bỏ nóng khô, khi kết hợp hai loại này sẽ có tác dụng vệ sinh đường ruột khiến cơ thể thoải mái hơn.

Từ xưa đến nay trà hoa hồng luôn là một loại thức uống rất được ưa chuộng, sau khi uống hương thơm sẽ lưu giữ lại trên miệng. Hơn nữa, tác dụng làm đẹp và loại bỏ độc tố của nó cũng luôn xếp số 1. Nếu như trà hoa hồng kết hợp với mật ong, không những công dụng thải độc, lợi tiêu hóa được nhân lên gấp bội mà còn giúp tăng cường chức năng gan, ích khí, khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn, loại hỗn hợp này là một loại trà dưỡng sinh vô cùng khỏe mạnh.

Chanh, mật ong

Mật ong và chanh đều có công dụng thải độc rất tốt, hai loại này kết hợp với nhau đương nhiên hiệu quả sẽ gấp đôi, hơn nữa còn có lợi cho việc bổ sung vitamin C cho cơ thể. Ngoài ra, chúng còn có công dụng làm đẹp và làm trắng da.

Đối với phụ nữ, thường xuyên uống nước chanh mật ong còn có thể cải thiện tình trạng quầng thâm ở mắt, nâng cao khả năng chống bức xạ của con người, giúp chúng ta trẻ hơn.

Chanh, mật ong có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Mật ong, trà xanh, bạc hà

Hãm một ít bạc hà trong nước sôi trong 3 phút, để nguội một chút, thêm 2 thìa mật ong, và uống 2 cốc như một thức ăn chính trong buổi tối, bạn có thể thải độc tố trong dạ dày, đào thải các chất độc tích tụ trong thận và cầu thận ra ngoài. Bạn có thể áp dụng trong 3 ngày liên tục và cảm nhận hiệu quả.

Mật ong, gừng

Vào thời điểm giao mùa nhiều người sẽ dễ bị ốm chính vì vậy chúng ta cần bổ sung những chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe. Một cốc trà mật ong chanh gừng có rất nhiều tác dụng: tăng cường giảm cân, thải độc, phòng bệnh cảm cúm, làm ấm cơ thể, ngăn ngừa vi - rút gây hại.

Đun nước sôi, bạn cho gừng đã thái lát vào nồi. Cho thêm lá trà, nước cốt chanh và mật ong vào và đun với lửa nhỏ khoảng 10 phút. Sau khi đun xong, đợi nước nguội bớt rồi lọc ra chén và thưởng thức.

Lưu ý về cách uống mật ong và gừng. Ảnh: Internet

Chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản, phổ biến bạn đã pha cho mình và gia đình được những cốc trà mật ong chanh gừng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt khi thời tiết thay đổi.

Thời điểm uống mật ong tăng cường sức khỏe hiệu quả

Theo Lương y Nguyễn Đắc Sáng cho hay: ‘Nước mật ong khá lành tính, nên có thể uống vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, rõ ràng nước mật ong sẽ phát huy tác dụng tốt khi được uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, uống trước bữa ăn, hoặc uống trước khi đi ngủ buổi tối. Đó là 3 thời điểm vàng trong ngày.’

Thói quen uống nước mật ong trước bữa sáng sẽ làm sạch dạ dày, giúp cơ thể bổ sung năng lượng, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng. Tuy nhiên, bạn nên uống một cốc nước ấm trước khi uống nước mật ong vào buổi sáng.

3 thời điểm uống mật ong tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

- Uống một cốc mật ong ấm trước bữa ăn 30 phút không chỉ chống lại bệnh ung thư mà còn giúp bạn cảm thấy no hơn và tránh ăn quá nhiều trong bữa ăn. Dùng 1-2 thìa (khoảng 5ml) mật ong cho mỗi lần uống vào buổi sáng trước khi ăn là đủ.

- Vào buổi tối, do mật ong có chứa tryptophan - đây là một loại hormone giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ. Một cốc mật ong trước khi ngủ tốt cho hoạt động của gan suốt cả đêm, giúp giải độc cho gan. Nên uống mật ong trước giờ đi ngủ ít nhất 30 phút, buổi tối không nên uống chanh mật ong vì axit của chanh có thể làm hại men răng.