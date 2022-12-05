Sau khi ăn bỏng ngô, người phụ nữ chợt có biểu hiện sức khỏe khác thường, chuyển viện cấp cứu được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa.

Thông tin trên đã khiến nhiều người khá bất ngờ. Theo thông tin từ Báo VietNamNet, trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đang điều trị cho một bệnh nhân nữ (56 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 16h30 ngày 29/11, chị P.T.C có ăn 2 miếng bỏng ngô (do con đặt mua trên mạng). Sau một tiếng, chị Ch. cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn. Ý thức lơ mơ nên chị được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Mẫu bỏng ngô bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp. Ảnh: VietNamNet

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm thông tin thêm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa và điều trị theo đúng phác đồ. Người phụ nữ này đã qua cơn nguy kịch.

Đăng tải trên Người Lao Động, bác sĩ Nguyên khuyến cáo hiện nay có nhiều loại ma túy mới xuất hiện, không chỉ dưới các dạng truyền thống như dạng viên, dạng bột, dạng tem… mà còn được trộn vào nhiều loại thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Trước đó, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc cần sa có trong các loại bánh ngọt, bánh quy, kẹo và trong thuốc lá điện tử, thuốc lào. Đây là lần đầu tiên ngộ độc cần sa sau ăn bỏng ngô được phát hiện.

Bác sĩ Nguyên cho biết cần sa là một loại ma túy tự nhiên và cổ điển, việc xét nghiệm phát hiện dễ dàng, tuy nhiên hầu hết các ma túy khác hiện nay là các chất mới, được thay đổi và tạo mới hàng ngày (thường được gọi dưới tên không chính xác là các chất cần sa tổng hợp), rất khó phát hiện. Những sản phẩm chứa các ma túy mới này rất nguy hiểm cho người sử dụng.

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