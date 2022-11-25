Phụ huynh Ischool Nha Trang xót xa khi chăm con, thức trắng đêm không ngủ, thấp thỏm lo âu

Trải qua gần 1 tuần điều trị, sức khỏe cậu bé có phần ổn hơn nhưng em bị ám ảnh vì tiêm và đau bụng, tiêu chảy quá nhiều. Chị Uyên kể, hôm 17/11, vài giờ sau khi từ trường về, con chị liên tục than đau bụng. Cơn đau mỗi lúc dữ dội hơn, người mẹ cuống cuồng tìm đủ cách xử lý, song bất thành.

Tại bệnh viện 22-12, chị Uyên tất bật chăm sóc cậu con trai xanh xao trên giường bệnh. Cậu bé học lớp 4, là một trong hơn 600 học sinh trường Ishool Nha Trang tới bệnh viện thăm khám, điều trị do bị ngộ độc thức ăn.

Cách đó không xa, một phụ huynh khác đứng ngồi không yên khi con trai liên tục nôn ói và tiêu chảy mất kiểm soát, phải liên tục gọi nhân viên y tế.

Khi thấy con mặt mũi tát mét, ôm bụng la, nôn ói và tiêu chảy nhiều, vợ chồng chị Uyên hốt hoảng đưa con trai tới bệnh viện 22-12 cấp cứu. Do bị ngộ độc nặng nên con vẫn mệt mỏi, tiêu chảy thường xuyên. "Mông con bị hăm loét, phải bôi thuốc vì đi vệ sinh quá nhiều, bụng vẫn đau âm ỉ” - Chị Uyên chia sẻ

Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, ông chia sẻ con trai ông vốn khỏe mạnh, hay chạy nhảy, thích chơi thể thao nhưng những ngày qua không thể rời giường bệnh.

Bác sĩ bệnh viện 22-12 kiểm tra sức khỏe học sinh đang điều trị. Ảnh: VietNamet

Nhìn con bơ phờ, liên tục được truyền dịch, người cha bày tỏ: “Nhiều ngày nay vợ chồng tôi luôn thấp thỏm lo cho sức khỏe của con, nhất là sau khi biết có bé tử vong. Bây giờ tôi chỉ mong con bình yên, sức khỏe ổn định”. Ông mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Một phụ huynh cũng đau lòng khi chăm sóc con tại bệnh viện gần một tuần nay. Đăng tải trên VTC News, chị Lăng Kiều Thu cả ngày lẫn đêm túc trực chăm sóc con trai 8 tuổi. Con chị là một trong 662 học sinh trường iShool Nha Trang bị ngộ thực phẩm sau bữa ăn trưa 17/11 tại trường. Hôm đó, con chị ăn cơm gà, sốt trứng, gỏi gà và cánh gà chiên.

Đây là bữa ăn cuối tuần, một trong những bữa ăn được nhà trường đầu tư ngon nhất để học sinh có thể về nhà chia sẻ cùng bố mẹ, cùng là một phần của bộ môn giáo dục trong gia đình.

Trường Ischool. Ảnh: VTC News

Sau đó, con chị Thu bắt xuất hiện triệu chứng đau bụng. “Con đau bụng nhưng vẫn muốn đi học thêm tiếng Anh, cứ ngỡ bị nhẹ nên tôi vẫn thuận theo ý con. Lúc đón con về, thấy bé mệt mỏi, ngồi gục vào lưng mẹ", chị Thu nhớ lại.

Thời gian chăm con chị rất lo lắng, nhất là hôm 20/11 một trẻ tử vong trên đường chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM. Bé nằm cùng phòng với con chị, nên khi lại thời điểm nhiều bác sĩ tích cực cấp cứu cho bé song tình trạng ngày càng nặng hơn chị không cầm được nước mắt.

Không chỉ chị Uyên, chị Thu mà vẫn còn hàng trăm phụ huynh đứng ngồi không yên khi nồng độ chất độc trong cơ thể của trẻ vẫn còn cao.

Nhiều phụ huynh lo lắng, thấp thỏm vì con nhập viện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, vụ ngộ độc tại trường Ischool Nha Trang xảy ra vào trưa 17-11, số học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú hầu hết ở lứa từ 7-16 tuổi, thuộc nhiều lớp và các cấp học (tiểu học, THCS và THPT).

“Khoảng trên 800 em bán trú tại trường, sau khi ăn trưa, gồm các món: cánh gà chiên, gà luộc xé, canh thịt heo, tới 17h chiều có triệu chứng: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt..." - cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu cánh gà chiên. Vi khuẩn Bacillus cerus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm. Chủng Bacillus cerus trong hai mẫu nêu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu. Ngoài ra, phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường Ischool Nha Trang.