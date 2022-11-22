Vụ ngộ độc ở iSchool, Nha Trang: Cử thêm chuyên gia chống độc đầu ngành tìm nguyên nhân và hội chẩn sớm ca nặng

Tin y tế 22/11/2022 09:47

Bộ Y tế đã điều chuyên gia chống độc đầu ngành vào hỗ trợ công tác điều trị cho các cơ sở y tế tại tỉnh này.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ mới đây, Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh ở Khánh Hòa nhập viện, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế do ông Vương Ánh Dương, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, dẫn đầu, đang trên đường tới Nha Trang. Trong đoàn có ông Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Đoàn công tác có mặt tại Khánh Hòa vào chiều tối 21-11 để cùng hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Vụ ngộ độc ở iSchool, Nha Trang: Cử thêm chuyên gia chống độc đầu ngành tìm nguyên nhân và hội chẩn sớm ca nặng - Ảnh 1
Trẻ bị ngộ độc nhập viện. Ảnh: Vietnamplus

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, tối 21.11, Sở Y tế Khánh Hòa ra thông báo cho biết kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh trường Ischool Nha Trang ngộ độc là vi khuẩn Salmonella, nhạy cảm với phần lớn kháng sinh. Ghi nhận một trường hợp kháng với các kháng sinh gồm Gentamicin, Amikacin, Tobramicin.

Dự kiến ngày 23.11, Viện Pasteur Nha Trang cũng sẽ có kết quả xác định nguyên nhân độc tố.

Vụ ngộ độc ở iSchool, Nha Trang: Cử thêm chuyên gia chống độc đầu ngành tìm nguyên nhân và hội chẩn sớm ca nặng - Ảnh 2

Phụ huynh xót xa khi con ở bệnh viện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo VnExpress, ngày 17/11, trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh được chia làm hai suất. Suất một ăn lúc 10h30, suất hai ăn lúc 11h30, gồm các món: cơm gà, xốt trứng; gỏi gà (gà xé, cà rốt, bắp sú, rau răm); cánh gà chiên; canh (xương, cà rốt, cải thảo); dưa leo. Bữa ăn xế lúc 13h30 với bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc nước của trường.

Khoảng 5 giờ sau khi ăn, một số em có các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Đến khoảng 22h, các em xuất hiện thêm triệu chứng sốt, buồn nôn, nôn, được người nhà đưa đến các bệnh viện trong thành phố. Ngày 20/11, một bé tử vong do sốc nhiễm trùng.

Nha Trang: Nhiều học sinh nhập viện sau giờ học bán trú, nghi ngộ độc thực phẩm

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Rất nhiều em học sinh sau giờ học gặp phải tình trạng buồn nôn, chóng mặt, nghi bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện khẩn cấp.

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