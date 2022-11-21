Bé trai đã liên tục phải truyền thuốc giải độc trong trạng thái hôn mê, tím tái, ngừng thở vì uống nhầm chất cai nghiện ma túy.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ ngày 19.11, bé trai uống nhầm phần thuốc Methanone của người cậu nghiện ma túy nhận về để uống cai nghiện. Nước thuốc Methadone màu hồng, bé uống vì tưởng nước ngọt và dễ uống.

Vài phút sau uống bé than mệt, khó thở và gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.11. Lúc 19 giờ bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng mê, tím tái, ngưng thở.

Bệnh nhi uống nhầm thuốc Methadone. Ảnh: Thanh Niên

Theo PGS-TS Phạm Văn Quang, bé được giúp thở, chích thuốc giải độc Naloxone, rửa dạ dày, dùng than hoạt tính và thở máy. Do thuốc Methadone tác dụng kéo dài đến 36 giờ nên bé được truyền thuốc giải độc liên tục. Hiện tại bé đã tỉnh, đang tiếp tục thở máy, truyền thuốc giải độc và tập thở. Để thuốc loại khỏi cơ thể bé, phải mất 3 - 4 ngày.

Methadone là chất được sử dụng cho những người đang cai nghiện ma túy. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin đăng tải trên Báo Tiền Phong cũng cho hay, khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, gia đình có người cậu của bé đang trong thời gian cai nghiện ma tuý nên được cấp methadone để cắt cơn và giảm cảm giác thèm heroin. Ngày 19/11, người cậu mang thuốc methadone về nhà cất trước khi dùng nhưng cháu bé 7 tuổi nghĩ là nước ngọt nên lấy ra uống.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên ở trẻ em bị ngộ độc methadone mà Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận. Hiện tại methadone được dùng để cai nghiện tại cộng đồng. Các trường hợp được phát methadone về nhà uống (trước đây phải uống tại cơ sở y tế) cần phải bảo quản cẩn thận, tránh xa trẻ em vì thuốc có màu hồng giống nước ngọt nên dễ nhầm. Thuốc này có độc tính cao, nếu ngộ độc có thể gây tử vong.

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