Phẫu thuật thành công cho bé sơ sinh mang khối bướu khổng lồ 1,1kg ngay khi vừa chào đời: 4 giờ đồng hồ đầy nghẹt thở

Từng làm bác sĩ ngoại khoa khoảng 30 năm, phẫu thuật cho rất nhiều bệnh nhi nhưng ông Hiếu cho biết chưa gặp bệnh nhi nào có u bướu bạch huyết "khủng" như vậy.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 29-11, Th.BS Đào Trung Hiếu - cố vấn ngoại khoa Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bé trai sơ sinh có khối u "khủng" ở mặt, cổ, ngực.

Trước đó, khi vừa được các bác sĩ sản khoa mổ bắt ra, chưa được cắt dây rốn, các bác sĩ nhi đã đặt ống nội khí quản cho bé trai sơ sinh có bướu "khủng" để tránh tình trạng suy hô hấp khi chào đời.

"Ngay cả y văn thế giới cũng chưa ghi nhận bệnh nhân nào mang loại bướu này mà có kích thước khủng như bé", ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai là con bà N.T.T.M., ngụ ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khi siêu âm khám thai định kỳ lúc thai 6 tháng tuổi, bà M. được bác sĩ cho biết phát hiện thai nhi có bướu.

Khi thai được 36,5 tuần, bà M. được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ quyết định chấm dứt thai kỳ, mổ bắt con vì bướu ngày càng to và có nguy cơ xuất huyết.

Bé sơ sinh với khối bướu khổng lồ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Bé trai ra đời vào ngày 15-11-2022, nặng 4kg và có một khối bướu "khủng" ở mặt, cổ, ngực. Khối bướu "khủng" này đã chèn ép khí quản sang một bên làm bé thở không được.

"Khối bướu khủng này đã ăn lên sàn miệng, vào trung thất, khí quản và bao bọc các mạch máu lớn. Ca phẫu thuật khó khăn vì cháu bé có thể tử vong bất cứ lúc nào trên bàn mổ nên các bác sĩ phải bóc tách rất tỉ mỉ", bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Trong 4 giờ đồng hồ, ê kíp phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cắt gần trọn khối bướu nặng 1,1kg khi bé mới được 3 ngày tuổi.

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, hiện sau phẫu thuật bé đã ổn định và đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức sơ sinh, bé đã có thể ăn uống qua đường miệng và được hỗ trợ hô hấp và kháng sinh. Dù ca phẫu thuật thành công nhưng bé vẫn phải tập vật lý trị liệu sau mổ để tránh tình trạng lệch cột sống, vẹo cổ về sau. Đồng thời, trẻ sẽ cần được tái khám để theo dõi nguy cơ tái phát.

Cố vấn Ngoại khoa Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ, bệnh nhi mắc khối bướu khổng lồ là do bất thường hệ bạch mạch trong quá trình thai nhi phát triển. Loại bướu này không hiếm và có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể.

Bác sĩ cảnh báo, nếu thai nhi có các khối bướu bạch huyết lớn, lấn sâu vào đường thở trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp và có thể tử vong ngay khi chào đời. Một số trường hợp, bác sĩ phải tư vấn chấm dứt thai kỳ.

Những ca bệnh có khối bướu lớn như ca bệnh này cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ khoa Sản và khoa Nhi. Vậy nên, các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ cần khám thai đầy đủ, đều đặn định kỳ để phát hiện sớm các bất thường của thai nhi, để có hướng can thiệp phù hợp, kịp thời.