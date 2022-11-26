Muỗi chích xâm nhập thẳng vào máu gây nhiễm khuẩn: Bác sĩ chỉ rõ hành động sai ai cũng làm sau khi bị muỗi đốt

Tin y tế 26/11/2022 17:00

Sau khi bị muỗi đốt, hành động thường xuyên làm sau đây có thể tác động xấu đến cơ thể, thậm chí gây tử vong.

Mới đây, theo thông tin trên Arttimes, một phụ huynh đã đưa con đến Bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội) trong tình trạng sốt cao (40-41 độ C), sốc nhiễm khuẩn nặng, rét run từng cơn, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt…

Kiểm tra tình trạng bệnh, bác sĩ phát hiện một cái nhọt (mụn) sưng tấy đỏ ở vùng cẳng chân, sờ thấy sưng nề toàn bộ cẳng chân, chẩn đoán cháu bé bị vi khuẩn xâm nhập vào máu, phổi… tình trạng bệnh nghiêm trọng và việc điều trị mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi.

Muỗi chích xâm nhập thẳng vào máu gây nhiễm khuẩn: Bác sĩ chỉ rõ hành động sai ai cũng làm sau khi bị muỗi đốt - Ảnh 1
Muỗi chích gây nhiễm khuẩn. Ảnh: Internet

Điều tra tình trạng dịch tễ trước đó, mẹ bệnh nhi cho biết, ổ nhọt ở chân trẻ là do nốt muỗi đốt, sau đó cháu bé gãi và ngày hôm sau bắt đầu sưng to, mẹ bé đã tự mua thuốc bôi cho con nhưng không ngờ tình trạng sốt ngày càng nặng.

TS. BS. Huỳnh Hồng Quang, Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, cho biết rất ít khi bị muỗi đốt gây nên tình trạng nhiễm khuẩn huyết nhưng do việc gãi thường xuyên gây trầy xước nên dễ bị vi khuẩn tấn công, gây viêm tấy lan rộng và nhiễm trùng vào máu.

Thông thường, vết đốt ban đầu chỉ là vết thương nhỏ nhưng sau đó sẽ sưng to do phản ứng miễn dịch của cơ thể. Đối với trẻ em, tình trạng này sẽ ngày càng nguy hiểm khi mắc phải nhiễm trùng máu và dễ để lại biến chứng.

Muỗi chích xâm nhập thẳng vào máu gây nhiễm khuẩn: Bác sĩ chỉ rõ hành động sai ai cũng làm sau khi bị muỗi đốt - Ảnh 2
Nhiều vùng muỗi đốt gây nguy hiểm. Ảnh: Internet

Theo các bác sĩ, việc bị muỗi đốt, hay xuất hiện các mụn nhọt vùng mặt cần cẩn trọng, đặc biệt vùng mặt nhiều mạch máu lại gần các dây thần kinh trung ương nên rất dễ gây viêm não - màng não và nhiễm khuẩn huyết, có thể nguy hiểm tới tính mạng. 

Trước tình trạng bệnh sốt xuất huyết và các bệnh liên quan ngày một nhiều, bác sĩ nhắc nhở các bậc phụ huynh và người thân trẻ nhỏ luôn cần chú ý. Khi bị muỗi hay côn trùng đốt, cắn cần thoa kem, rửa sạch chứ không nên gãi. Một số cách phòng và điều trị bệnh khi mắc phải sốt xuất huyết được chia sẻ trên Báo Sức khỏe và đời sống như sau:

- Không cạo gió hay tác động mạnh lên vùng đốt, vì sẽ làm đau và có thể gây chảy máu, nhiễm trùng cho trẻ. Không cho trẻ uống những loại nước giải khát có màu đen hoặc đỏ… vì có thể gây nhầm lẫn với tình trạng xuất huyết tiêu hóa ở trẻ. Không dùng hạ sốt bằng Aspirin, Ibuprofen (vì dễ gây xuất huyết nặng).

Muỗi chích xâm nhập thẳng vào máu gây nhiễm khuẩn: Bác sĩ chỉ rõ hành động sai ai cũng làm sau khi bị muỗi đốt - Ảnh 3
Không cạo gió hay gãi thường xuyên có thể gây nhiễm trùng máu cho trẻ. Ảnh: Internet

- Không cho trẻ sốt xuất huyết truyền dịch tại các phòng khám tư hoặc cơ sở y tế không đủ điều kiện.

- Uống thuốc hạ sốt theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Không tự ý cho trẻ uống thuốc.

- Chú ý đến dinh dưỡng cho trẻ mắc sốt xuất huyết:

- Cho trẻ ăn những thứ ăn lỏng, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa như cháo, súp, sữa và nên cho nhiều bữa nhỏ.

- Cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường: Nước điện giải Oresol, nước lọc, nước sôi nguội, nước trái cây, nước cam, nước chanh.

- Cung cấp thêm vitamin các nhóm A, B, C để tăng cường hoạt động chuyển hóa cho cơ thể và tăng cường miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể chống lại bệnh tật.

- Nếu nghi ngờ trẻ mắc sốt xuất huyết, cha mẹ cần theo dõi sát sao, khi trẻ sốt cao cần uống thuốc hạ nhiệt, nới lỏng quần áo và lau mát bằng nước ấm. Thuốc hạ sốt được dùng là Paracetamol đơn chất, liều dùng tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ bệnh. Tuyệt đối không dùng Aspirin, Analgin, Ibuprofen để điều trị, vì có thể gây xuất huyết.

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Từ khóa:   sốt xuất huyết sốt cao nhiễm trùng máu

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