Bắp cải là loại rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 4 nhóm người này tuyệt đối tránh xa

Sống khỏe 04/08/2023 16:53

Rau bắp cải tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

Thành phần dinh dưỡng của bắp cải

Bắp cải là một loại rau được ưa chuộng ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa đông ở xứ Bắc. Loại rau này cung cấp cho người dùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cụ thể, trong 100g bắp cải có chứa:

Carbohydrate:  5,16g

Protein: 1,14g

Chất béo: 0,09g

Chất xơ: 2,5mg

Năng lượng: 22kcal

Axit folic: 38mcg

Vitamin B3: 0,234mg

Vitamin A: 98IU

Vitamin C: 32,6mg

Vitamin K: 69mcg

Natri: 16mg

Kali: 151mg

Canxi: 36mg

Sắt: 0,42mg

Magie: 11mg

Phốt pho: 23mg

Kẽm: 0,16mg

Bắp cải là loại rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 4 nhóm người này tuyệt đối tránh xa - Ảnh 1

4 nhóm người không nên ăn bắp cải

Người bị bướu cổ

Bắp cải là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng, trong đó chứa cả goitrin - chất tác dụng chống ôxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Chính vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia y tế là người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.

Nếu vẫn muốn ăn, nhóm người này chỉ ăn bắp cải số lượng nhỏ, khoảng 2 bữa mỗi tuần là an toàn. Nên ngâm rửa từng lá và thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến để goitrin bị phân hủy hết.

Bắp cải là loại rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 4 nhóm người này tuyệt đối tránh xa - Ảnh 2

Người hệ tiêu hóa kém

Ưu điểm của bắp cải là chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng, ngừa táo bón... Tuy nhiên người đang tiêu chảy nếu ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng, khó điều trị hơn.

Ngoài ra, rau bắp cải dễ sinh khí, có thể gây đầy bụng nếu ăn sống vì vậy những người bị đau dạ dày, hay bị chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống, tốt nhất nên làm chín trước khi ăn.

Người bị bệnh thận

Theo nghiên cứu, bắp cải là loại rau chứa khá nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều, lượng axit oxalic này có thể kết hợp với các chất dinh dưỡng cần thiết bên trong cơ thể như canxi, mangiê, sắt, kali... tạo thành các muối oxalat.

Oxalat calci có thể lắng đọng ở thận, có thể làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Chính vì vậy những người đang bị suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo không nên dùng bắp cải. Người có tiền sử sỏi thận nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng ăn bắp cải phù hợp.

Với người khỏe mạnh, khi ăn bắp cải nên cắt nhỏ và nấu kỹ để giảm thiểu lượng axit oxalic trong loại rau này.

Bắp cải là loại rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 4 nhóm người này tuyệt đối tránh xa - Ảnh 3

Người tạng hàn

Theo Đông y, bắp cải có tính hàn, do vậy những ai yếu người, lạnh tay chân hay gặp các vấn đề liên quan đến phong hàn không nên ăn bắp cải vì sẽ làm bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn ăn bắp cải thì có thể cho thêm một nhánh gừng đập dập và luộc cùng bắp cải sẽ khiến trung hòa bớt tính hàn có trong bắp cải.

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