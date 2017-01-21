Đây là cách trị khô âm đạo an toàn và hiệu quả nhất tại nhà chị em nên biết

Sống khỏe 21/01/2017 07:48

Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn và hiệu quả nhất để trị khô âm đạo tại nhà không cần dùng thuốc. Chị em nên lưu lại ngay để dùng khi cần.

Theo findhomeremedy, mọi phụ nữ đều sẽ bị tình trạng khô âm đạo một lúc nào đó, nhất là những chị em sắp tới giai đoạn mãn kinh. Việc sụt giảm estrogen có thể gây viêm nhiễm âm đạo, kéo theo những vấn đề như khô hạn.

Khô âm đạo có thể gây ngứa ngáy cũng như đau đớn khó chịu. Do đó, quan hệ tình dục trở thành cơn ác mộng với những người đang mắc bệnh này. Tình trạng này cũng có thể dẫn tới việc giảm độ đàn hồi ở vách âm đạo, kéo theo nhiều vấn đề khác.

Đây là cách trị khô âm đạo an toàn và hiệu quả nhất tại nhà chị em nên biết - Ảnh 1
Cách chữa khô âm đạo tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây khô hạn cũng có thể là do nấm hoặc nhiễm khuẩn. Thông thường, nhiều chị em ngại đi khám nên tự tìm cách chữa trị bằng cách bài thuốc được bạn bè 'rỉ rai' hoặc tìm trên mạng. Những thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây tình trạng của bạn thêm nặng hơn. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chữa dứt điểm khô âm đạo bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp. Những phương pháp này vừa an toàn lại vừa hiệu quả, không gây tác dụng phụ nào.

Nước

Uống nhiều nước là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để trị khô âm đạo. Việc giữ ẩm cho cơ thể có thể giúp bạn kiểm soát những vấn đề như viêm nhiễm và khô hạn. Bạn cũng có thể dùng các chất bôi trơn có chứa nước để xử lý tình trạng này.

Nha đam

Đây là 1 phương pháp hiệu quả khác để trị căn bệnh khó chịu này của phụ nữ. Hỗn hợp gồm nha đam và sữa tươi có thể trị khô âm đạo cực kỳ hiệu quả. Hoặc bạn có thể thoa một ít nha đam vào vùng kín để tăng độ bôi trơn. Ngoài ra, uống 1 ly nước ép nha đam pha loãng cũng có thể giúp tăng độ trơn cho ‘cô bé’.

Đây là cách trị khô âm đạo an toàn và hiệu quả nhất tại nhà chị em nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh

Tinh dầu hạt lanh cực kỳ công hiệu trong việc trị khô âm đạo. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả của nó trong việc cải thiện độ bôi trơn của vùng kín. Bên cạnh đó, việc ăn hạt lanh thường xuyên cũng giúp tăng mức estrogen.

Dầu trà

Dầu trà cũng rất hiệu quả trong việc trị khô hạn. Dùng một chút dầu trà có thể giải quyết vấn đề độ bôi trơn giảm ở âm đạo. Đương quy cũng là 1 thảo dược khác có thể trị khô âm đạo hiệu quả. Hoặc bạn có thể uống nhiều nước ép trái cây tươi để cải thiện tình trạng bôi trơn.

Axit béo

Bạn có thể bổ sung axit béo vào chế độ ăn hàng ngày để trị khô âm đạo cũng như nhiều vấn đề liên quan khác. Những thực phẩm giàu vitamin, sắt và các khoáng chất khác có thể giúp giải quyết căn bệnh này nếu được dùng thường xuyên. Ngoài ra, bạn cần tránh dùng nước hoa có mùi nồng và các hóa chất khác vốn có thể khiến âm đạo bị khô.

Liên mộc

Bạn có thể dùng liên mộc để cải thiện sự bôi trơn âm đạo. Nhiều nghiên cứu xác nhận thảo dược này có khả năng giảm khô âm đạo cũng như ngứa ngáy. Bạn có thể dùng các loại kem và gel chứa liên mộc để trị căn bệnh này.

Đây là cách trị khô âm đạo an toàn và hiệu quả nhất tại nhà chị em nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn cần tránh tắm bọt và dùng xà bông thơm vì chúng là một trong những nguyên nhân chính gây khô âm đạo.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)

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