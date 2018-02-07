Đây chính là điều bạn cần lưu ý trước khi đi máy bay về quê dịp Tết để tránh mệt mỏi, khó chịu

Sống khỏe 07/02/2018 19:22

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển bằng máy bay chính là do chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Dưới đây là một số thực phẩm bạn cần lưu ý tránh sử dụng trước chuyến đi.

Đôi khi tình trạng mệt mỏi khi đi máy bay không phải do cơ địa mà là vì bạn đã ăn nhầm những thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe trước chuyến bay. Để tránh tình trạng nôn ói, khó chịu khi về quê dịp Tết, bạn cần lưu ý tránh sử dụng những thực phẩm sau trước khi lên máy bay.

Đây chính là điều bạn cần lưu ý trước khi đi máy bay về quê dịp Tết để tránh mệt mỏi, khó chịu - Ảnh 1
Chế độ dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn khi di chuyển bằng máy bay - Ảnh: Internet

Một số thực phẩm bạn cần lưu ý tránh sử dụng khi đi máy bay

Các loại đậu

Đậu là ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên chúng lại có thể gây ra chứng đầy hơi dạ dày và sưng phù cơ thể khi bạn di chuyển bằng máy bay. Chính vì vậy, bạn cần tránh sử dụng các món ăn được chế biến từ đậu trước khi lên máy bay để không gặp phải tình trạng khó chịu trong suốt chuyến bay.

Đây chính là điều bạn cần lưu ý trước khi đi máy bay về quê dịp Tết để tránh mệt mỏi, khó chịu - Ảnh 2
Bạn nên tránh sử dụng các loại đậu trước khi lên máy bay - Ảnh: Internet

Đồ uống có ga

Đồ uống có ga vốn không hề tốt cho sức khỏe, dễ gây béo phì và đặc biệt gây ảnh hưởng đến cơ thể khi bạn di chuyển bằng máy bay. Một số hợp chất trong loại nước này có thể gây ra chứng sưng phù và đầy hơi, thậm chí khiến hệ tiêu hóa bị rối loạn, tạo cảm giác buồn nôn.

Bên cạnh đó, khi bạn uống nước có ga lên máy bay thì luồng áp suất do sự thay đổi không khí sẽ khiến bụng bạn phình to và dẫn đến cảm giác chướng bụng, rất khó chịu.

Đây chính là điều bạn cần lưu ý trước khi đi máy bay về quê dịp Tết để tránh mệt mỏi, khó chịu - Ảnh 3
Đồ uống có ga sẽ khiến bạn khó chịu trong suốt chuyến đi - Ảnh: Internet

Tỏi và hành tây

Mặc dù tỏi và hành tây không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn trong suốt chuyến đi, nhưng chúng lại gây ra tình trạng mùi khó chịu. Điều này có thể khiến bạn và người đồng hành bên cạnh cảm thấy không thoải mái, khó chịu.  

Thức ăn nhanh

Nhiều người thường lựa chọn sử dụng đồ ăn nhanh trước khi lên máy bay để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, loại thực phẩm này có thể gây ra chứng ợ nóng, khó tiêu khi bạn đi bằng máy bay. Ngoài ra, những loại đồ ăn nhanh này còn kéo theo tình trạng máu khó lưu thông, tăng nguy cơ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu... khi bạn di chuyển trên cao.

Đây chính là điều bạn cần lưu ý trước khi đi máy bay về quê dịp Tết để tránh mệt mỏi, khó chịu - Ảnh 4
Dùng thức ăn nhanh trước chuyến bay dễ khiến bạn chướng bụng, đầy hơi - Ảnh: Internet

Các loại rau họ cải

Những loại rau họ cải mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải là lựa chọn hoàn hảo để bạn ăn trước khi lên máy bay. Nguyên nhân là do những hợp chất có trong thực phẩm này sẽ gây đầy hơi khi bạn bay trên cao.

Đồ uống chứa cồn

Bạn nên tránh sử dụng những thức uống có cồn như bia, rượu… trước khi lên máy bay vì điều này sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái không tỉnh táo, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh và khó làm chủ hành động. Chính vì vậy, đây là thức uống bạn tuyệt đối cần tránh xa khi lên máy bay.

Đây chính là điều bạn cần lưu ý trước khi đi máy bay về quê dịp Tết để tránh mệt mỏi, khó chịu - Ảnh 5
Tuyệt đối không sử dụng đồ uống chứa cồn trước khi di chuyển đường dài - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm bạn cần lưu ý không sử dụng trước khi đi máy bay để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!

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