Say tàu xe nặng đến mấy cũng trị khỏi chỉ với một củ gừng làm theo cách này

Bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như gừng, cam, quýt… để trị say tàu xe nhanh chóng và an toàn.

Làm sao để trị khỏi chứng say tàu xe là vấn đề được nhiều người quan tâm mỗi khi phải đi xa. Đa số họ đều chọn sử dụng thuốc tây để cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất để trị say tàu xe hiệu quả.

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính âm, có tác dụng tán hàn, ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, thải độc. Bên cạnh đó, gừng còn giúp tán phong hàn, chống nôn ói, thường được sử dụng để trị chứng say tàu xe hiệu quả lại đảm bảo không gây tác dụng phụ.

Trà gừng giúp trị say tàu xe hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn có thể chuẩn bị sẵn một ít gừng tươi thái lát mang theo trong suốt hành trình, thỉnh thoảng có thể ngửi hoặc ngậm trong miệng sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và đỡ buồn nôn.

Nếu bạn không thể dùng gừng tươi thì có thể dùng một ít mứt gừng hoặc kẹo gừng để ngậm, cách này cũng giúp tuần hoàn máu lên não để bớt chóng mặt và đau đầu.

Sử dụng cam, quýt

Cam và quýt không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe mà còn có tác dụng an thần nhờ chứa nhiều tinh dầu. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong hai loại quả này có thể làm dịu hệ thống thần kinh, chống co thắt dạ dày nên bạn có thể ăn cam, quýt khi đi đường hoặc ngửi mùi hương của vỏ cam và quýt để giảm chứng say tàu xe.

Nếu thường xuyên say tàu xe, bạn nên mang theo cam hoặc quýt khi đi đường - Ảnh: Internet

Trước khi di chuyển đường dài, bạn nên ăn nhẹ rồi chuẩn bị sẵn một ít cam, quýt mang theo dùng dần. Đây là cách tự nhiên giúp giảm chóng mặt, đau đầu và buồn nôn nhanh chóng.

Dùng bánh mì

Hãy mang theo một ít bánh mì nóng giòn khi đi tàu xe vì nó có thể làm giảm cảm giác say xe nhanh chóng. Khi di chuyển, bạn có thể ngửi mùi bánh mì hoặc ăn khi cảm thấy buồn nôn, lúc này tuyến tụy tiết ra trypsin kết hợp với axit amin trong bánh mì giúp làm dịu thần kinh, giảm chóng mặt.

Ăn một chút bánh mì khi đi tàu xe sẽ giúp giảm nôn ói, chóng mặt - Ảnh: Internet

Khoai lang

Khoai lang sống có khả năng làm giảm buồn nôn hiệu quả nhờ tác dụng chống co thắt và trung hòa axit trong dạ dày. Bạn có thể ép khoai lang thành nước uống hoặc nhai nuốt cả bã.

Trên đây là những cách trị say tàu xe bằng phương pháp tự nhiên và hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay để bảo vệ sức khỏe trong dịp lễ Tết nhé!