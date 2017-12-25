Cách chữa hôi miệng cực nhanh, ít tốn kém nhờ sử dụng nguyên liệu có sẵn trong bếp

Dưới đây là những cách chữa hôi miệng bằng nguyên liệu tự nhiên cực đơn giản, vừa an toàn lại mang lại hiệu quả nhanh, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Hơi thở có mùi khiến bạn thiếu tự tin trong giao tiếp và e ngại khi tiếp xúc với đám đông. Bạn đã áp dụng nhiều phương pháp để khắc phục tình trạng này nhưng vẫn không mang lại kết quả như mong muốn.

Dùng 10 lá ổi non, rửa sạch rồi vò nát. Cho lá ổi vào nồi, đun sôi cùng 300ml nước. Nước sôi chắt ra để nguội, thêm vào 1 thìa cà phê muối, khuấy đều. Sử dụng hỗn súc miệng ngày 3 lần, dùng thường xuyên mỗi ngày sẽ giúp chữa hôi miệng nhanh chóng.

Lá ổi chứa nhiều tannin, oxalic, phosphoric… đây là những chất có tác dụng khử mùi hôi miệng hiệu quả. Đồng thời còn có tác dụng làm trắng và sạch mảng bám trên răng.

Dùng lá ổi là cách chữa hôi miệng hiệu quả - Ảnh: Internet

Sử dụng mùi tây

Nhờ chứa nhiều chất diệp lục, rau mùi tây có thể giúp chữa hôi miệng và mang lại hơi thở thơm tho cả ngày. Dùng một nắm lá rau mùi tây tươi, rửa sạch rồi nhúng vào giấm táo. Sau đó dùng rau mùi tây ngâm giấm nhai trong khoảng 1 – 2 phút sẽ giúp khử mùi hôi của thức ăn trong miệng.

Bạn cũng có thể ép lá mùi tây tươi lấy nước uống mỗi ngày, thường xuyên dùng loại nước ép này còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa.

Dùng giấm táo

Sử dụng giấm táo là phương pháp an toàn và hữu hiệu giúp giảm hôi miệng nhanh chóng. Dùng 1 muỗng cà phê giấm táo pha với nước lọc, súc miệng sau mỗi bữa ăn sẽ giúp cải thiện tình trạng hơi thở có mùi khó chịu.

Súc miệng với nước giấm táo giúp cải thiện tình trạng hơi thở có mùi - Ảnh: Internet

Sử dụng chanh chữa hôi miệng

Chanh chứa nhiều axit có tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trên lưỡi và nướu răng. Sử dụng chanh là phương pháp đơn giản giúp trị hôi miệng nhanh và ít tốn kém. Bạn cho một 1 thìa cà phê nước cốt chanh vào ly nước lọc rồi súc miệng hàng ngày. Bạn có thể cho thêm muối vào hỗn hợp và súc miệng trước khi đi ngủ. Áp dụng cách này liên tục trong khoảng vài ngày, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Dùng baking soda (thuốc muối)

Baking soda là giải pháp tuyệt vời giúp bạn khắc phục tình trạng hơi thở có mùi hôi khó chịu. Thay vì sử dụng kem đánh răng, bạn có thể dùng bột nở để loại bỏ mảng bám và giảm nồng độ axit trong miệng, giúp ngăn không cho vi khuẩn phát triển trên lưỡi.

Bạn có thể súc miệng bằng baking soda hòa tan với nước ấm mỗi ngày để bảo vệ răng miệng và khử mùi hôi hiệu quả.