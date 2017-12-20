Cách chữa ngáy ngủ cực nhanh chỉ với 1 cây dứa đặt trong phòng

Chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết loại cây quen thuộc này có thể giúp bạn chữa ngáy khi ngủ vô cùng hiệu quả, vừa an toàn lại không tốn kém chi phí.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã chứng minh ngáy to như "sấm" cũng có thể được chữa khỏi chỉ với một cây dứa đặt trong phòng ngủ.

Ngáy là triệu chứng xảy ra trong lúc ngủ do đường thở bị thu hẹp, lượng khí vào khó khăn hơn, làm các niêm mạc mô xung quanh rung lên tạo nên âm thanh. Ngáy ngủ không chỉ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe .

Khi đường hô hấp của bạn gặp vấn đề sẽ xuất hiện tình trạng ngáy ngủ, nhất là vào ban đêm. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ bị cao huyết áp, ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, thậm chí là đột quỵ.

Hệ hô hấp hoạt động không tốt có thể gây ra tình trạng ngáy ngủ - Ảnh: Internet

Nhiều người đã tìm đến các biện pháp chữa ngáy ngủ nhưng đều không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thế nhưng có một cách chữa ngáy vô cùng hiệu quả mà bạn không ngờ đến chính là trồng dứa trong nhà.

Cách chữa ngáy ngủ bằng cây dứa

Cây dứa (thơm) là loại cây lá gai, hoa mọc từ phần trung tâm của cụm, mỗi hoa có các đài riêng. Các đài hoa này sẽ dần trở nên mập và chứa nhiều nước, mọc ở phía trên cụm lá dứa.

Quả dứa chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, có tác dụng ngăn ngừa táo bón, giảm ho, trị đau họng, bảo vệ gan… Bên cạnh đó, nhờ chứa đến 16 khoáng chất tự nhiên, dứa còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh thông thường vào mùa lạnh.

Cây dứa mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu của NASA, không chỉ quả dứa đem lại những tác dụng cho sức khỏe mà cây dứa cũng vậy. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, chỉ cần đặt một chậu dứa trong phòng ngủ sẽ giúp chữa ngáy ngủ vô cùng hiệu quả.

Nguyên nhân là do cây dứa có khả năng lọc sạch không khí, đồng thời sản xuất rất nhiều oxy vào ban đêm, nhờ đó mà giấc ngủ của bạn sẽ ngon và sâu hơn. Mặc dù nguyên lý chữa ngáy của loại cây này rất đơn giản nhưng thực tế, cây dứa đã giúp 45% người Anh cải thiện được tình trạng ngáy ngủ về đêm.

Đặt dứa trong phòng ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn - Ảnh: Internet

Trên thế giới, cây dứa thường được trồng nhiều ở Hà Lan. Nếu bạn muốn trồng loại cây này tại nhà thì sẽ mất khoảng ​​21 - 24 tháng để cây phát triển và hình thành quả.

Nếu bạn đang lo lắng vì thường xuyên ngáy ngủ thì có thể tìm mua cây dứa để trồng hoặc đặt trong phòng ngủ. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả mà nó mang lại.