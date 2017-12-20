Cách chữa ngáy ngủ cực nhanh chỉ với 1 cây dứa đặt trong phòng

Bạn tự ti vì tiếng ngáy to gây ảnh hưởng đến người khác và đã thử nhiều cách chữa ngáy ngủ nhưng không hiệu quả. Đừng quá lo lắng, hãy thử đặt một cây dứa trong phòng ngủ để cải thiện tình trạng này nhé!
- Biết được những lợi ích này, chắc chắn bạn sẽ trồng ngay 1 cây lá lốt trong nhà
- Chẳng phải quả, thứ này trên cây chuối mới đúng là 'tiên dược' trị bách bệnh
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã chứng minh ngáy to như "sấm" cũng có thể được chữa khỏi chỉ với một cây dứa đặt trong phòng ngủ.
Chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết loại cây quen thuộc này có thể giúp bạn chữa ngáy khi ngủ vô cùng hiệu quả, vừa an toàn lại không tốn kém chi phí.
Nguyên nhân gây ngáy ngủ
Ngáy là triệu chứng xảy ra trong lúc ngủ do đường thở bị thu hẹp, lượng khí vào khó khăn hơn, làm các niêm mạc mô xung quanh rung lên tạo nên âm thanh. Ngáy ngủ không chỉ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe.
Khi đường hô hấp của bạn gặp vấn đề sẽ xuất hiện tình trạng ngáy ngủ, nhất là vào ban đêm. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ bị cao huyết áp, ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, thậm chí là đột quỵ.
Nhiều người đã tìm đến các biện pháp chữa ngáy ngủ nhưng đều không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thế nhưng có một cách chữa ngáy vô cùng hiệu quả mà bạn không ngờ đến chính là trồng dứa trong nhà.
Cách chữa ngáy ngủ bằng cây dứa
Cây dứa (thơm) là loại cây lá gai, hoa mọc từ phần trung tâm của cụm, mỗi hoa có các đài riêng. Các đài hoa này sẽ dần trở nên mập và chứa nhiều nước, mọc ở phía trên cụm lá dứa.
Quả dứa chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, có tác dụng ngăn ngừa táo bón, giảm ho, trị đau họng, bảo vệ gan… Bên cạnh đó, nhờ chứa đến 16 khoáng chất tự nhiên, dứa còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh thông thường vào mùa lạnh.
Theo nghiên cứu của NASA, không chỉ quả dứa đem lại những tác dụng cho sức khỏe mà cây dứa cũng vậy. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, chỉ cần đặt một chậu dứa trong phòng ngủ sẽ giúp chữa ngáy ngủ vô cùng hiệu quả.
Nguyên nhân là do cây dứa có khả năng lọc sạch không khí, đồng thời sản xuất rất nhiều oxy vào ban đêm, nhờ đó mà giấc ngủ của bạn sẽ ngon và sâu hơn. Mặc dù nguyên lý chữa ngáy của loại cây này rất đơn giản nhưng thực tế, cây dứa đã giúp 45% người Anh cải thiện được tình trạng ngáy ngủ về đêm.
Trên thế giới, cây dứa thường được trồng nhiều ở Hà Lan. Nếu bạn muốn trồng loại cây này tại nhà thì sẽ mất khoảng 21 - 24 tháng để cây phát triển và hình thành quả.
Nếu bạn đang lo lắng vì thường xuyên ngáy ngủ thì có thể tìm mua cây dứa để trồng hoặc đặt trong phòng ngủ. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả mà nó mang lại.