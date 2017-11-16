Ở Ấn Độ, hoa chuối được xem như “tiên dược” giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Dưới đây là những lợi ích khi ăn hoa chuối:

Hoa chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, protein, flavonoids, vitamin A, C… Đây đều là những dưỡng chất tốt cho hệ tim mạch, có tác dụng giảm đau, trị táo bón, trị viêm phế quản, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường…

Hoa chuối chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, có tác dụng làm chậm sự phát triển các gốc tự do, ngăn ngừa sự tấn công của chúng đối với các tế bào khỏe mạnh, giúp phòng chống nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch.

Chống viêm nhiễm

Hợp chất ethanol trong hoa chuối có khả năng làm lành vết thương, chống nhiễm trùng và ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như bacillus cereus và escherichia coli.

Theo các nghiên cứu, hoa chuối còn chứa ethyl acetate. Đây là hợp chất giúp ngăn ngừa sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum.

Kiểm soát đường huyết

Hàm lượng cao chất xơ có trong hoa chuối sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm hàm lượng đường trong máu và tăng số lượng hồng cầu hemoglobin trong cơ thể. Từ đó ngăn chặn sự tổn thương đến thần kinh hoặc thận khi đường huyết tăng cao, giúp kiểm soát đường huyết.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch

Khi các gốc tự do không được trung hòa, electron không ổn định sẽ gây phản ứng với DNA và các protein trong cơ thể dẫn đến một số bệnh mạn tính, bao gồm ung thư và bệnh tim.

Hoa chuối có chứa tannin, axit, flavonoids và nhiều chất chống oxy hóa khác. Chúng đều có khả năng chống lại các gốc tự do, giúp phòng ngừa ung thư và các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hoa chuối còn chứa hàm lượng lớn magie giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, ngăn ngừa bệnh trầm cảm.

Giúp cải thiện hệ tiêu hóa

Hoa chuối chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Hai loại chất xơ này có khả năng tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, giúp giảm thiểu tình trạng chướng bụng, đầy hơi hoặc táo bón. Chính vì vậy, thường xuyên ăn hoa chuối sẽ giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn.