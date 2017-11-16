Chẳng phải quả, thứ này trên cây chuối mới đúng là 'tiên dược' trị bách bệnh

Đời sống 16/11/2017 14:10

Hầu hết mọi người đều biết chuối là loại quả mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng lại không biết rằng hoa chuối cũng có những tác dụng tuyệt vời không kém.

Hoa chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, protein, flavonoids, vitamin A, C… Đây đều là những dưỡng chất tốt cho hệ tim mạch, có tác dụng giảm đau, trị táo bón, trị viêm phế quản, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường…

Ở Ấn Độ, hoa chuối được xem như “tiên dược” giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Dưới đây là những lợi ích khi ăn hoa chuối:

Ngừa ung thư

Hoa chuối chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, có tác dụng làm chậm sự phát triển các gốc tự do, ngăn ngừa sự tấn công của chúng đối với các tế bào khỏe mạnh, giúp phòng chống nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch.

Chẳng phải quả, thứ này trên cây chuối mới đúng là 'tiên dược' trị bách bệnh - Ảnh 1
Hoa chuối mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chống viêm nhiễm

Hợp chất ethanol trong hoa chuối có khả năng làm lành vết thương, chống nhiễm trùng và ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như bacillus cereus và escherichia coli.

Theo các nghiên cứu, hoa chuối còn chứa ethyl acetate. Đây là hợp chất giúp ngăn ngừa sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum.

Kiểm soát đường huyết

Hàm lượng cao chất xơ có trong hoa chuối sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm hàm lượng đường trong máu và tăng số lượng hồng cầu hemoglobin trong cơ thể. Từ đó ngăn chặn sự tổn thương đến thần kinh hoặc thận khi đường huyết tăng cao, giúp kiểm soát đường huyết.

Chẳng phải quả, thứ này trên cây chuối mới đúng là 'tiên dược' trị bách bệnh - Ảnh 2
Hoa chuối có thể chế biến thành nhiều món ăn, vừa bổ dưỡng lại thơm ngon - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch

Khi các gốc tự do không được trung hòa, electron không ổn định sẽ gây phản ứng với DNA và các protein trong cơ thể dẫn đến một số bệnh mạn tính, bao gồm ung thư và bệnh tim.

Hoa chuối có chứa tannin, axit, flavonoids và nhiều chất chống oxy hóa khác. Chúng đều có khả năng chống lại các gốc tự do, giúp phòng ngừa ung thư và các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hoa chuối còn chứa hàm lượng lớn magie giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, ngăn ngừa bệnh trầm cảm. 

Giúp cải thiện hệ tiêu hóa

Hoa chuối chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Hai loại chất xơ này có khả năng tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, giúp giảm thiểu tình trạng chướng bụng, đầy hơi hoặc táo bón. Chính vì vậy, thường xuyên ăn hoa chuối sẽ giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. 

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau mua mộc nhĩ về ăn

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau mua mộc nhĩ về ăn

Mộc nhĩ (nấm mèo, nấm tai mèo) là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quý giá có lợi cho sức khỏe. Theo Đông y, mộc nhĩ có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời, tốt hơn cả nhân sâm, linh chi.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa chuối hoa chuối chữa bệnh gì chuối

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?