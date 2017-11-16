Đây là lý do vì sao chị em thi nhau mua mộc nhĩ về ăn

Chuyên gia nói gì 16/11/2017 10:51

Mộc nhĩ (nấm mèo, nấm tai mèo) là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quý giá có lợi cho sức khỏe. Theo Đông y, mộc nhĩ có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời, tốt hơn cả nhân sâm, linh chi.

Mộc nhĩ là một loại nấm nhỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại có giá thành rẻ, thường được nhiều chị em mua về để làm nhân bánh bao, khổ qua nhồi thịt, nhân chả giò…

Không chỉ là món ăn dân dã, mộc nhĩ còn mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh.

Theo Đông y, mộc nhĩ có vị ngọt, tính bình, có khả năng cầm máu, thanh nhiệt, giúp nhuận tràng, trị táo bón, rong kinh, ho ra máu, viêm dạ dày mạn tính… Ngoài ra, cellulose có trong mộc nhĩ giúp đào thải chất độc tích tụ trong cơ thể, kháng khuẩn, chống phóng xạ và ức chế một số tế bào ung thư.

Đặc biệt, đây còn là loại thực phẩm rất tốt cho chị em phụ nữ. Dưới đây là những lợi ích khi ăn mộc nhĩ:

 Phòng bệnh tim mạch

Mộc nhĩ chứa nhiều chất dinh dưỡng như lecithin, plasmalogen, cephalin, phosphatidyl serin, axit nucleic… Chúng đều có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ở thành động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

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Mộc nhĩ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Theo các nghiên cứu khoa học, những dưỡng chất quý có trong mộc nhĩ được dùng để phòng chống lại các bệnh tim mạch, giúp ổn định hệ tuần hoàn và sự lưu thông máu.

Chống oxy hóa

Mộc nhĩ nằm trong nhóm những thực phẩm có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất thể giới. Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh, thực phẩm có thể giúp phục hồi làn da từ bên trong, giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, hồng hào và căng bóng.

Ngoài ra, mộc nhĩ con giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường ruột.

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Mộc nhĩ giúp làm đẹp da - Ảnh: Internet

Giúp làm đẹp và tốt cho phụ nữ mang thai

Mộc nhĩ có khả năng giảm hàm lượng cholesterol trong máu, giúp kiểm soát cân nặng một cách tối ưu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các chất chống oxy hóa của nó giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

Đối với phụ nữ mang thai, những dưỡng chất đặc biệt trong mộc nhĩ như canxi, sắt, magiê, kali, natri và các vitamin nhóm B sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

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