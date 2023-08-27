Cốc nước uống có vị ngọt cay nhưng là "liều thuốc" kiểm soát đường huyết cực tốt, giá rẻ bèo chợ nào cũng bán

Quế cũng là loại gia vị có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể bạn xử lý glucose dễ dàng hơn

Quế có hai dạng gồm ceylon và cassia. Quế ceylon (quế Tích Lan), nguồn gốc từ cây cinnamomum verum ở khu vực Sri Lanka và các vùng phía nam Ấn Độ. Loại quế này được đánh giá cao về hương vị, có giá thành đắt nên thường không phổ biến. Quế cassia hay gọi là quế đơn, nguồn gốc từ cây cinnamomum cassia ở khu vực Đông Nam Á, phổ biến hơn. Loại này chứa một lượng nhỏ chất gọi là coumarin. Người nhạy cảm với chất này hoặc có nguy cơ mắc bệnh gan nếu dùng coumarin có trong quế với liều lượng lớn có thể bị bệnh gan. Người bị bệnh gan hoặc có nguy cơ phát triển bệnh gan cần tránh tiêu thụ quế cassia.

Ảnh minh họa: Internet Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng quế hợp lí giúp cải thiện lượng đường huyết. Các nhà khoa học đã cho thấy quế có thể kiềm chế đường huyết nhờ cơ chế giảm tình trạng đề kháng insulin. Nó còn làm trì hoãn thời điểm khởi phát bệnh ở những người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cao. Với nghiên cứu này, các tình nguyện viên ăn từ 1-5 gam quế trong vòng 40 ngày và cho kết quả: quế giúp giảm 24% mức đường huyết và 18% cholesterol trong cơ thể.

Cách sử dụng quế cho những người bị bệnh tiểu đường.Cách sử dụng quế cho những người bị bệnh tiểu đường. Bột quế: Dùng một lượng 3gam quế liên tục trong 5 ngày, ngưng 2 ngày tiếp theo. Đây là cách sử dụng đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Trà quế: Bạn nên bổ sung 1 ly trà quế mỗi ngày và ngừng uống vào 2 ngày cuối tuần sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Thanh quế: Bạn có thể nấu thanh quế và uống như trà. Chất lượng của quế sẽ được giữ nguyên chất khi áp dụng cách này. Tinh dầu quế: Nếu bạn muốn hấp thụ phần tinh túy nhất của cây quế thì đây là lựa chọn tuyệt vời. Tinh dầu quế nguyên chất có thể được trộn với 1-2 giọt mỗi ngày với thức ăn hoặc thức uống. Ảnh minh họa: Internet Tác dụng của quế với bệnh tiểu đường là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên người bệnh nên tuân thủ kế hoạch chăm sóc bệnh tiểu đường, theo dõi đường huyết, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và không dùng quế thay thế cho thuốc điều trị bệnh. Bạn nên hỏi bác sĩ trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị tiểu đường bằng thảo dược nào gồm quế. Vì nó có thể tương tác với thuốc hiện có hoặc có tác dụng không mong muốn với lượng đường trong máu.

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