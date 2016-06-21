Có thể bạn đang ăn phải rau quả chứa độc tố, đây là cách nhận diện bằng mắt thường

Sống khỏe 21/06/2016 11:13

Hàng ngày, cả gia đình bạn phải tiêu thụ rất nhiều trái cây và rau củ để đảm bảo chất dinh dưỡng cho bữa ăn. Thế nhưng, bạn đã biết cách phân biệt thực phẩm hữu cơ và biến đổi gen chưa?

Ví dụ như trái cà chua – một loại quả thường xuyên được dùng trong các bữa ăn, dùng làm sinh tố và nước ép cho cả gia đình, bạn đã thực sự biết cách phân biệt chưa?

Dưới đây là cách phân biệt cà chua biến đổi gen với cà chua hữu cơ mà các bà nội trợ cần thuộc nằm lòng:

Về ngoại hình

Thực phẩm biến đổi gen thường có màu sắc đẹp hơn, bắt mắt hơn so với thực phẩm thông thường. 

Các loại quả thường tròn hơn, màu sắc sáng đẹp hơn. Ví dụ một quả cà chua biến đổi gen sẽ không có màu ôn hòa như thông thường, còn trái cà chua biến đổi gen thường chín đậm đều màu hơn.

Về mã số trên thực phẩm

Trái cây và rau củ biến đổi gen có mã số thẻ gồm 5 chữ số và bắt đầu với số 8.

Rau củ quả hữu cơ cũng có mã số bao gồm 5 chữ số nhưng nó lại bắt đầu bằng số 9. 

Về hạt giống

Những hạt giống của thực phẩm biến đổi gen được quảng cáo dưới hình thức siêu ngọt, siêu trái, không hạt, chống lại các loại sâu bệnh.

Hạt được lấy từ quả thường không thể nào nảy mầm thành cây, bạn có thể thực nghiệm ngay trên các loại đậu xanh để làm giá đỗ. Nếu hạt đậu bị ủng hoặc không nảy mầm khi ngâm thì đa phần đó là sản phẩm biến đổi gen.

Việc sản xuất và bán các sản phẩm biến đổi gen bị cấm ở nhiều nước châu Âu, bao gồm Áo, Đức, Luxemburg, Hungary, Pháp, Hy Lạp.

Ở Việt Nam hiện nay, chưa có báo cáo khoa học cụ thể nào về việc ảnh hưởng xấu của thực phẩm biến đổi gen. Tuy vậy, mọi gia đình nên chú ý và chọn mua sản phẩm tự nhiên để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

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