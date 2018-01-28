Chịu cái rét thấu xương, đây là những thực phẩm giúp cổ động viên U23 Việt Nam làm ấm cơ thể nhanh chóng

Sống khỏe 28/01/2018 10:55

Sau khi đứng dầm mình dưới cơn mưa tuyết lạnh thấu xương, đây là những thực phẩm làm ấm cơ thể nhanh chóng mà các cổ động viên của U23 Việt Nam nên dùng để tránh bị cảm.

Những cổ động viên có mặt tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) đã cùng các cầu thủ U23 Việt Nam chịu đựng cơn mưa tuyết lạnh suốt trận chung kết hôm qua (27/1). Để tránh bị nhiễm lạnh, việc làm ấm cơ thể là điều vô cùng cần thiết mà các cầu thủ và cổ động viên nên thực hiện ngay.

Chịu cái rét thấu xương, đây là những thực phẩm giúp cổ động viên U23 Việt Nam làm ấm cơ thể nhanh chóng - Ảnh 1
Có nhiều loại thực phẩm giúp các cổ động làm ấm người nhanh chóng và phòng tránh bệnh cảm cúm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những thực phẩm làm ấm cơ thể cực kỳ nhanh chóng, các cổ động viên nên dùng ngay để tránh bị nhiễm lạnh.

Những thực phẩm làm ấm cơ thể nhanh chóng, phòng ngừa cảm cúm hiệu quả

Tỏi

Tỏi không chỉ giúp hương vị món ăn thêm thơm ngon mà còn có tác dụng làm ấm cơ thể, phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả.

Chịu cái rét thấu xương, đây là những thực phẩm giúp cổ động viên U23 Việt Nam làm ấm cơ thể nhanh chóng - Ảnh 2
Chỉ cần ăn vài tép tỏi, cơ thể bạn sẽ ấm lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi phải chịu cái rét ở ngoài trời, bạn chỉ cần ăn 1-2 tép tỏi tươi. Cơ thể sẽ ấm lên ngay lập tức. Nếu không chịu được mùi hăng của tỏi, bạn có thế chế biến cùng các món ăn khác.

Gừng

Giống như tỏi, gừng là một gia vị có tính nóng giúp cơ thể đang lạnh ấm lên nhanh chóng. Bạn có thể ăn gừng sống hoặc cắt thành những lát mỏng cho vào nước sôi hay trà nóng để uống.

Không chỉ giúp cơ thể ấm hơn, gừng còn có đặc tính kháng viêm mạnh giúp tăng sức đề kháng và hạn chế một số bệnh tim mạch.

Mật ong

Theo các chuyên gia, mật ong sẽ giúp cơ thể sản sinh ra một nhiệt lượng lớn có tác dụng giữ ấm đồng thời tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh cảm cúm hiệu quả.

Các cổ động viên có thể pha mật ong vào nước chanh ấm hoặc trà gừng để làm ấm người đồng thời giảm cơn đau rát cổ họng do reo hò suốt trận đấu.

Chocolate

Chịu cái rét thấu xương, đây là những thực phẩm giúp cổ động viên U23 Việt Nam làm ấm cơ thể nhanh chóng - Ảnh 3
Chocolate không chỉ làm ấm cơ thể mà còn phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới cho biết, chocolate không chỉ có tác dụng làm ấm cơ thể mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm giảm tác hại từ các gốc tự do - mầm mống của bệnh tim mạch và bệnh ung thư.

Sau khi dầm mình dưới tuyết, bạn nên dùng ngay một ly chocolate nóng để giúp cơ thể ấm lại nhanh chóng và phòng tránh bị cảm cúm.

Cà phê

Một tách cà phê nóng không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn làm tăng tốc quá trình trao đổi chất khiến cơ thể ấm lên và chống chọi lại được với cái lạnh tốt hơn.

Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều vì có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tốt nhất chỉ dùng 2 tách cà phê/ngày.

Với những thực phẩm làm ấm cơ thể nhanh chóng ở trên, hy vọng các cổ động viên của U23 Việt Nam sẽ tránh được cảm cúm.

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