Bình thường khoai lang rất tốt cho hệ tiêu hóa nhưng ăn khi đói có thể gây tổn thương dạ dày. Vì trong thực phẩm này có chứa nhiều tannin và chất nhựa làm lượng axit trong dạ dày tăng cao, ảnh hưởng không tốt đến niêm mạc dạ dày.

Khi đói, bạn thường ăn uống tùy tiện để nhanh chóng làm dịu bao tử đang cồn cào. Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết những loại thực phẩm quen thuộc dưới đây lại gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe .

Chuối là nguồn cung cấp dồi dào magie và các vitamin cần thiết cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, nếu ăn chuối khi đói hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt những người bị bệnh dạ dày càng nên tránh xa khoai lang lúc đói, nếu không tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Dùng chuối khi bụng đói sẽ làm cho lượng magie trong máu tăng cao, phá vỡ sự cân bằng giữa magie và canxi, ảnh hưởng đến việc đưa máu lên tim.

Cà chua

Cà chua là một trong những thực phẩm không nên ăn khi đang đói - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có chứa một lượng lớn pectin và tannin. Ăn cà chua khi đói sẽ khiến dạ dày tiết nhiều axit, tạo thành kết tủa dẫn đến cảm giác đầy bụng và khó tiêu.

Tỏi

Tỏi được xem làm 'thần dược' tốt cho sức khỏe nhưng sẽ phản tác dụng nếu ăn khi đói - Ảnh minh họa: internet

Tỏi có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn tỏi khi bụng đang đói sẽ khiến dạ dày bị kích thích mạnh, dẫn đến hiện tượng đau bụng thậm chí tổn thương đến dạ dày.

Đồ ngọt

Theo các chuyên gia trên thế giới, việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt trong khi đói sẽ khiến lượng insulin tăng vọt gây quá tải cho tuyến tụy, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Sữa chua

Nhiều người cho rằng ăn sữa chua lúc bụng đói hoặc vào sáng sớm sẽ kích thích tiêu hóa, giúp dạ dày hoạt động tốt hơn. Nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lầm, bởi nếu ăn sữa chua trong lúc bụng rỗng, axit hydrochloric (HCL) sẽ hình thành trong dạ dày và giết chết vi khuẩn lactic có lợi.

Dưa leo và rau tươi

Ăn dưa leo hay rau xanh khi đói sẽ khiến bạn đau bụng, đầy hơi - Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo và rau tươi thường rất tốt cho cơ thể thậm chí còn giúp tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên, lúc bụng rỗng hay vào sáng sớm, bạn không nên ăn dưa leo, rau xanh vì chất axit animo sẽ gây ra chứng ợ nóng, đầy hơi và đau bụng.

Biết những loại thực phẩm không nên ăn khi đói, bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình tốt hơn.