Cách chữa cảm cúm tại nhà cực đơn giản từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp

Sống khỏe 06/03/2018 16:55

Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh, bạn có thể tận dụng ngay những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp để chữa cảm cúm một cách an toàn và nhanh chóng.

Thường xuyên sử dụng thuốc kháng sinh để trị cảm cúm có thể gây tác dụng phụ, lờn thuốc và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên dùng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp để chữa cảm cúm tại nhà. Cách này vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao, lại giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Cách chữa cảm cúm tại nhà bằng những nguyên liệu thiên nhiên

Hành lá

Hành lá là gia vị quen thuộc không thể thiếu trong các món ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hành lá còn có tác dụng chữa cảm cúm vô cùng hiệu quả.

Nhờ tính sát khuẩn cao, hành lá có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của mầm bệnh từ bên ngoài. Cách đơn giản nhất bạn có thể áp dụng chính là nấu cháo gạo tẻ hành lá, ăn khi còn nóng sẽ giúp giải cảm nhanh chóng.

Cách chữa cảm cúm tại nhà cực đơn giản từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp - Ảnh 1
Một bát cháo hành lá thơm ngon, nóng hổi sẽ giúp giải cảm nhanh chóng - Ảnh: Internet

Gừng

Theo Đông y, gừng tươi có vị cay, tính ấm thường được dùng làm thuốc trị nhiều bệnh. Hàm lượng các chất glycine, acid glutamic, acid aspartic, serin, aldehyde… trong gừng có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn tự nhiên, nhờ đó giúp phòng và điều trị cảm cúm hiệu quả. Bạn có thể dùng gừng tươi thái lát cho vào ly nước ấm, uống mỗi ngày 3 lần sẽ giúp giảm nhanh các triệu chứng cảm cúm như ho, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi…

Bên cạnh đó, thường xuyên uống trà gừng còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể và phòng bệnh hiệu quả.

Tỏi tía

Theo Đông y, tỏi tía có vị cay, tính ôn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, chữa bệnh lỵ ra máu, tiêu đàm, trừ ho… Chính vì vậy, tỏi tía thường được dùng trong các bài thuốc điều trị cảm cúm, sốt nhẹ.

Tỏi tía chứa nhiều allicin có tác dụng kích thích hệ hô hấp, tăng cường trao đổi khí ở phổi. Thường xuyên bổ sung tỏi trong các món ăn sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm mỡ máu, ngăn ngừa cảm lạnh…

Cách chữa cảm cúm tại nhà cực đơn giản từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp - Ảnh 2
Tỏi tía rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Rau tía tô

Bài thuốc từ lá tía tô có khả năng điều trị cảm lạnh hoặc cảm cúm không ra mồ hôi cực hiệu quả, giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho tức ngực, nôn đầy… Bạn có thể dùng khoảng 20g lá tía tô tươi giã nhuyễn cho vào ly nước sôi, sau đó lọc lấy phần nước uống khi còn ấm hoặc đơn giản hơn là trộn tía tô ăn với cháo nóng để giải cảm.

Vỏ bưởi

Vỏ bưởi có vị cay, đắng, tính ấm, có tác dụng trị ho, giải cảm rất tốt. Để làm bài thuốc chữa cảm cúm, bạn chuẩn bị một ít vỏ bưởi, rửa sạch rồi cắt thành từng khúc nhỏ. Sau đó cho vào nồi đun với nước khoảng vài phút rồi lấy ra ngâm với đường trong 1 tuần. Dùng nước ngâm vỏ bưởi uống trong vài ngày, những triệu chứng cảm cúm sẽ được cải thiện đáng kể.

Cách chữa cảm cúm tại nhà cực đơn giản từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp - Ảnh 3
Bài thuốc từ vỏ bưởi có thể giúp phòng và trị cảm cúm hiệu quả - Ảnh: Internet

Trên đây là cách trị cảm cúm cực đơn giản bằng những nguyên liệu tự nhiên, an toàn và hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay khi cần.

Không phải kháng sinh, đây mới là cách giải cảm hiệu quả nhất bạn nên áp dụng

Không phải kháng sinh, đây mới là cách giải cảm hiệu quả nhất bạn nên áp dụng

Thời tiết thay đổi thất thường khiến sức đề kháng suy yếu, bạn dễ mắc cảm cúm gây mệt mỏi, khó chịu. Dưới đây là những cách giải cảm an toàn, tự nhiên và mang lại hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

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