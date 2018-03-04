Không ngờ ăn me chua lại có tác dụng thần kỳ như thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Chuyên gia nói gì 04/03/2018 11:30

Không chỉ là gia vị quen thuộc thường được dùng trong các món ăn, me còn là món quà vặt mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới.

Chắc hẳn, me chua luôn là món ăn vặt quen thuộc gắn với tuổi thơ của nhiều người. Nó cũng là thứ gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết đến những tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe.

Những dưỡng chất đặc biệt có trong loại quả này có tác dụng giải nhiệt, ngăn ngừa thiếu máu, hỗ trợ giảm cân, phòng bệnh cao huyết áp… Bên cạnh đó, ăn me còn là một cách để bù nước, điện giải, cung cấp vitamin và khoáng chất thiếu hụt cho cơ thể.

Dưới đây là những tác dụng thần kỳ của me chua mà bạn không thể bỏ qua:

Ăn me chua có tác dụng gì?

Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Me chứa hàm lượng protein đặc biệt có tác dụng hỗ trợ sản xuất kháng thể để chống lại các virus, vi khuẩn gây bệnh khi chúng xâm nhập vào cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin trong loại quả này còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch một cách tự nhiên.

Không ngờ ăn me chua lại có tác dụng thần kỳ như thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 1
Me mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ổn định huyết áp

Hàm lượng kali trong me cao gấp hai lần lượng kali trong chuối, giúp kiểm soát các tác động của natri trong cơ thể, tránh tình trạng lượng natri tăng cao làm cho huyết áp tăng. Chính vì vậy, thường xuyên dùng me hoặc nước me sẽ giúp ổn định huyết áp cực hiệu quả.

Ngăn ngừa thiếu máu

Me chứa rất nhiều sắt, thường xuyên sử dụng loại gia vị này sẽ giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Mẹ bầu có thể uống nước me để bổ sung hàm lượng chất sắt cho cơ thể.

Giúp não bộ hoạt động tốt

Hàm lượng thiamin dồi dào trong me chính là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời nhất cho não bộ, giúp hệ thần kinh hoạt động tốt hơn. Là một loại vitaminB có vai trò quan trọng trong các hoạt động của dây thần kinh, thiamin không thể thiếu đối với sự phát triển và hoạt động của não bộ.

Không ngờ ăn me chua lại có tác dụng thần kỳ như thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 2
Thường xuyên ăn me rất tốt cho não bộ - Ảnh: Internet

Nếu dưỡng chất này bị thiếu hụt, các màng bọc myelin của các dây thần kinh có thể bị tổn thương, gây ra cảm giác đau đớn và châm chích ở lòng bàn chân. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tê ở bắp chân, chuột rút, đau mỏi và kim châm ở lòng bàn chân

Giúp xương chắc khỏe

Me là thực phẩm chứa hàm lượng lớn kali và magiê, thường xuyên ăn me sẽ giúp xương chắc khỏe, đồng thời mật độ xương cũng cao hơn. Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày chính là cách bảo vệ xương, ngăn ngừa loãng xương tự nhiên và hiệu quả.

Giúp ngăn ngừa táo bón

Me chua là loại quả chứa hàm lượng chất xơ cao nhất trong các loại trái cây, giúp điều hòa nhu động ruột, nhuận tràng tự nhiên, nhờ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Không ngờ ăn me chua lại có tác dụng thần kỳ như thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Hàm lượng lớn chất xơ trong me giúp hệ tiệu hóa hoạt động tốt hơn - Ảnh: Internet

Giảm cholesterol xấu

Me chứa khá nhiều niacin - một loại vitamin B có khả năng giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời khi thường xuyên ăn me, bạn hãy bổ sung thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng ngay từ hôm nay nhé!

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