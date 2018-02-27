Muốn da trắng hồng, trẻ đẹp như gái đôi mươi, chị em hãy thường xuyên ăn những thực phẩm này

Dưới đây là những "thần dược" làm đẹp chị em không thể bỏ qua:

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp cải thiện các vấn đề về da. Vì vậy việc bổ sung vào thực đơn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất sẽ giúp làm đẹp và giữ gìn sự tươi trẻ cho làn da một cách tự nhiên.

Hàm lượng viatmin E dồi dào trong mè đen có tác dụng làm trắng da, ngăn ngừa tàn nhang và giúp cải thiện nhiều vấn đề về da cực hiệu quả.

Tía tô chính là một trong những thảo dược thiên nhiên được phụ nữ Nhật Bản ưa dùng để pha trà, bảo vệ làn da khỏi tác động từ môi trường bên ngoài. Những dưỡng chất đặc biệt trong loại lá này có tác dụng làm ẩm da, mờ vết thâm nám, ngăn ngừa vết nhăn, làm trắng sáng da…

Bên cạnh đó, mè đen còn chứa hàm lượng lớn sesamin giúp ngăn ngừa lão hóa da. Ngoài ra, thường xuyên ăn mè đen còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời kích thích cơ thể sản xuất estrogen và progesterone. Khi hàm lượng estrogen và progesterone được cân bằng sẽ giúp duy trì nhan sắc, sinh lý và sức khỏe tốt.

Trứng

Trứng là thực phẩm chứa nhiều kẽm có khả năng kiểm soát hàm lượng dầu thừa trên da, đặc biệt phù hợp với các cô nàng có làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Bên cạnh đó, hàm lượng lớn collagen trong trứng có tác dụng tăng độ đàn hồi của da, mang đến cho bạn làn da căng mịn.

Thường xuyên ăn trứng sẽ giúp làn da luôn mịn màng - Ảnh: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu đều chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp làm đẹp da tự nhiên. Đặc biệt, đậu đen và đậu xanh rất giàu protein, lecithin, phytoestrogens giúp hỗ trợ sản sinh estrogen để duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Quả bơ

Những dưỡng chất trong bơ không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giúp phục hồi tóc khô xơ. Hàm lượng Omega-9 trong loại quả này có khả năng phục hồi những vùng da bị tổn thương do tác động từ môi trường bên ngoài, làm dịu những vết đỏ rát để trả lại vẻ mịn màng cho da.

Bơ là loại quả vừa làm đẹp da vừa tốt cho tóc - Ảnh: Internet

Nghệ

Loại gia vị này chứa đến 92% tinh chất curcumin có tác dụng trị thâm, chống lão hóa giúp da trắng hồng, mịn màng. Chính vì vậy, nghệ được xem là “mỹ phẩm thiên nhiên” với khả năng chống viêm mạnh mẽ và chống oxy hóa khá tốt. Bạn có thể dùng nghệ để ngăn ngừa lão hóa trên da cũng như giảm thiểu các đốm tàn nhang và vết rạn da nhanh chóng.

Trên đây là những loại thực phẩm làm đẹp da tự nhiên cực hiệu quả, đừng quên bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé!