Là phụ nữ, hãy bỏ ngay những thói quen xấu này trước khi ngủ nếu không muốn già nhanh, da đầy mụn

Những thói quen xấu trước khi ngủ bạn cần tránh

Ăn quá no

Thói quen ăn quá no trước khi ngủ sẽ gây áp lực nặng nề cho dạ dày. Nguyên nhân là do cơ quan này phải làm việc liên tục để tiêu hóa thức ăn. Bên cạnh đó, việc ăn quá no còn khiến não bộ bị kích thích không ngừng, gây căng thẳng, khó ngủ và ngủ không yên giấc.

Để có một giấc ngủ ngon, bạn nên uống một ly nước ấm trước khi ngủ. Cách này sẽ giúp cơ thể thoải mái và thư giãn, nhờ đó mà giấc ngủ cũng sâu hơn.