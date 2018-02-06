Là phụ nữ, hãy bỏ ngay những thói quen xấu này trước khi ngủ nếu không muốn già nhanh, da đầy mụn

Chính vì vậy, để giữ gìn nhan sắc luôn tươi trẻ như gái đôi mươi cùng một sức khỏe dẻo dai, bạn nên bỏ ngay những thói quen dưới đây trước khi ngủ :

Giấc ngủ có vai trò quan trọng không chỉ với sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn. Tuy nhiên, nếu thường xuyên duy trì những thói quen xấu này trước khi đi ngủ sẽ khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, gây ra các vấn đề về da như mụn, nếp nhăn…

Để có một giấc ngủ ngon, bạn nên uống một ly nước ấm trước khi ngủ. Cách này sẽ giúp cơ thể thoải mái và thư giãn, nhờ đó mà giấc ngủ cũng sâu hơn.

Thói quen ăn quá no trước khi ngủ sẽ gây áp lực nặng nề cho dạ dày. Nguyên nhân là do cơ quan này phải làm việc liên tục để tiêu hóa thức ăn. Bên cạnh đó, việc ăn quá no còn khiến não bộ bị kích thích không ngừng, gây căng thẳng, khó ngủ và ngủ không yên giấc.

Không nên ăn quá no trước khi ngủ - Ảnh: Internet

Mặc áo ngực khi ngủ

Áo ngực có tác dụng bảo vệ phần ngực khi bạn vận động, làm việc… Tuy nhiên, bạn không nên mặc áo ngực khi ngủ vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Không tẩy trang

Tẩy trang là một trong những bước quan trọng nhất để bảo vệ làn da. Trước khi đi ngủ, bạn cần tẩy sạch hoàn toàn các loại mỹ phẩm đã sử dụng để da được nghỉ ngơi và có thời gian phục hồi.

Nếu bạn bỏ qua bước này thì sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, làm ảnh hưởng đến quá trình bài tiết mồ hôi – nguyên nhân khiến làn da bị mụn trứng cá. Bên cạnh đó, thói quen xấu này còn khiến da mất đi độ đàn hồi và nhanh lão hóa hơn.

Để bảo vệ làn da, bạn cần tẩy trang trước khi ngủ - Ảnh: Internet

Xem tivi, dùng điện thoại trước khi ngủ

Nhiều người có thói quen thức khuya xem phim và sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ để giảm stress. Tuy nhiên, hành động này có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bạn có thể gặp tình trạng khó ngủ, mỏi mắt, đau đầu, da khô sần, nổi mụn… vì thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Cách tốt nhất là bạn không nên xem tivi hay dùng điện thoại trước khi ngủ 2 tiếng.

Ngủ không đúng giờ giấc

Đối với phụ nữ, cách tốt nhất để bảo vệ làn da chính là ngủ đủ giấc. Khi ngủ, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại collagen giúp tăng độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa mụn và giúp da tươi trẻ hơn.

Ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề về da - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ tốt còn khiến não bộ làm việc hiệu quả hơn, khả năng tập trung và tư duy cũng nhờ đó mà tăng cao.

Trên đây là những thói quen xấu trước khi ngủ bạn cần bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn làn da luôn sáng mịn rạng ngời.