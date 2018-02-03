Dưới đây là những hành động đơn giản bạn có thể thực hiện vào mỗi sáng để cơ thể sẵn sàng cho một ngày dài tràn đầy năng lượng.

Sau một đêm dài, buổi sáng chính là thời điểm thích hợp nhất để khôi phục chức năng của các cơ quan nội tạng và nạp năng lượng cho cơ thể. Không chỉ có tập thể dục, thường xuyên duy trì những thói quen tốt vào buổi sáng cũng là cách để tăng cường sức khỏe , phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, mát xa vành tai còn giúp bạn tỉnh táo hơn, đồng thời kích thích toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, điều hòa thần kinh thực vật. Thường xuyên duy trì thói quen này, bạn sẽ thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể.

Theo Đông y, tai là nơi tập trung nhiều kinh mạch liên quan đến bệnh tật. Thói quen mát xa vành tai được coi là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp kéo dài tuổi thọ. Khi vừa thức giấc, thay vì xuống giường ngay, bạn hãy dành 5 phút để mát xa vành tai để đả thông kinh mạch, tăng cường sức khỏe.

Hãy dành vài phút trên giường để mát xa vành tai mỗi sáng nhé! - Ảnh: Internet

Uống một cốc nước chanh ấm

Uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện chức năng của các cơ quan nội tạng và tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể cho một chút nước cốt chanh vào ly nước ấm và uống trước bữa sáng khoảng 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, thói quen này còn giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, tăng lưu lượng tuần hoàn máu, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nước chanh ấm sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả - Ảnh: Internet

Vệ sinh lưỡi vào sáng sớm

Nhiều người thường bỏ qua việc vệ sinh lưỡi khi đánh răng khiến các vi khuẩn tích tụ trên lưỡi gây ra các vấn đề về răng miệng như hôi miệng, hình thành mảng bám răng, sâu răng…

Chính vì vậy, thói quen vệ sinh lưỡi mỗi sáng rất quan trọng để bảo vệ răng miệng và sức khỏe. Bạn nên sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để nhẹ nhàng loại bỏ các vi khuẩn tích tụ trên lưỡi, tuyệt đối không chà xát mạnh vì có thể làm tổn thương khu vực này.

Vận động nhẹ nhàng khi vừa thức giấc

Khi cơ thể còn đang trong trạng thái nghỉ, việc bật dậy ngay khi vừa thức giấc sẽ dễ khiến huyết áp thay đổi đột ngột gây đau đầu, chóng mặt. Chính vì vậy, bạn nên vận động nhẹ nhàng trên giường khoảng 5 phút để cơ thể tỉnh táo và thư giãn hơn, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Cách này cũng sẽ giúp hạn chế các cơn đau nhức và mỏi cơ sau một đêm dài.

Hãy thực hiện một vài động tác để thư giãn cơ thể khi vừa thức giấc - Ảnh: Internet

Uống một thìa mật ong

Để đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể và tăng sức đề kháng, bạn nên pha một thìa cà phê mật ong vào nước ấm và uống mỗi sáng. Thường xuyên duy trì thói quen này sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, giảm cảm giác mệt mỏi trong suốt một ngày dài.

Trên đây là những thói quen tốt vào buổi sáng bạn nên duy trì để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ