Những thực phẩm tốt cho da chị em cần bổ sung ngay trong năm mới để trẻ đẹp như gái đôi mươi

Thay vì tốn kém nhiều chi phí cho những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể sử dụng những thực phẩm dưới đây để làm đẹp da tự nhiên và an toàn, chẳng lo kích ứng.

Theo bác sĩ da liễu Alisha Plotner (Trung tâm Y tế Wexner), chế độ dinh dưỡng lành mạnh với những thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể giúp bạn sở hữu làn da mịn màng không tì vết và trẻ trung như gái đôi mươi.

Bạn có thể pha bột nghệ với sữa hoặc pha loãng với nước ấm uống mỗi ngày nhé! - Ảnh: Internet

Nghệ không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn là “mỹ phẩm thiên nhiên” được nhiều chị em tin dùng. Nhờ hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong thành phần, nghệ có khả năng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Những dưỡng chất có trong loại gia vị này còn có khả năng ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra và hạn chế hình thành nếp nhăn, các đốm tàn nhang trên da. Chính vì vậy, bạn hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày để nhanh chóng có được làn da sáng mịn.

Trứng

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều protein, đồng thời giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Hàm lượng kẽm dồi dào trong trứng giúp kiểm soát hiệu quả lượng dầu trên da, ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn trứng cá, tàn nhang…

Những dưỡng chất có trong thực phẩm này còn thúc đẩy quá trình sản sinh collagen giúp làn da trắng hồng, căng mịn và trẻ trung.

Bột trà xanh

Bột trà xanh chứa chất chống oxy hóa cao gấp 20 lần vitamin E nên có tác dụng làm trắng da, chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Sử dụng trà xanh để làm đẹp là phương pháp mà phụ nữ Nhật thường xuyên áp dụng để giữ gìn nhan sắc.

Trà xanh giúp giảm mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bột trà xanh còn ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn trứng cá nhờ khả năng kháng khuẩn, chống viêm và làm dịu làn da.

Atisô

Atisô thường được nhiều người dùng để thanh nhiệt, thải độc nhưng ít ai biết nó còn có tác dụng làm đẹp da. Theo các chuyên gia, chất phytochemical trong atisô có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, nhờ đó giúp điều trị mụn, se khít lỗ chân lông...

Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, đây là dưỡng chất rất quan trọng giúp tăng cường sản sinh collagen và duy trì một làn da tươi trẻ. Thường xuyên dùng thực phẩm này sẽ giúp bảo vệ các tế bào và giữ ẩm cho làn da, nhanh chóng mang đến cho bạn làn da mịn màng.

Cá hồi giúp tăng cường sản sinh collagen để phục hồi làn da - Ảnh: Internet

Quả bơ

Bơ là loại quả chứa nhiều chất xơ, omega-9, protein, magiê, vitamin và biotin có lợi cho da và tóc. Thường xuyên dùng bơ sẽ giúp phục hồi các tổn thương trên da do viêm nhiễm gây nên.

Khoai lang

Hàm lượng cao vitamin A và C trong khoai lang có tác dụng làm trắng da tự nhiên, đồng thời hạn chế tác động của các gốc tự do tới cơ thể. Hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày để vừa làm đẹp da vừa bảo vệ sức khỏe.

Trên đây là những thực phẩm làm đẹp da tự nhiên bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để luôn trẻ trung như gái đôi mươi.