Mất ngủ nguyên đêm vẫn tỉnh táo như thường nhờ ăn những thực phẩm này vào buổi sáng

Chuyên gia nói gì 01/03/2018 14:54

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng mất ngủ hoặc làm việc đến tối muộn và không thể tỉnh táo vào ngày hôm sau thì hãy dùng ngay những thực phẩm này vào buổi sáng để lấy lại tinh thần nhé!

Cà phê là thức uống giúp bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng lại chứa quá nhiều caffein và hoàn toàn không tốt nếu bạn dùng quá nhiều. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng những thực phẩm dưới đây, chúng vừa bổ dưỡng vừa giúp bạn luôn trong tình trạng tỉnh táo suốt cả ngày dài.

Bên cạnh đó, thường xuyên dùng những thực phẩm này vào buổi sáng chính là cách để bạn bổ sung năng lượng cho cơ thể và giúp não bộ hoạt động tốt hơn.

Cách tỉnh táo vào buổi sáng nhờ những thực phẩm bổ dưỡng

Quả táo

Táo chứa hàm lượng đường fructose tự nhiên, dễ tiêu hóa, giúp bạn tỉnh táo và duy trì trạng thái ấy trong nhiều giờ. Bên cạnh đó, táo còn chứa nhiều chất xơ và vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, kích thích khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Mất ngủ nguyên đêm vẫn tỉnh táo như thường nhờ ăn những thực phẩm này vào buổi sáng - Ảnh 1
Dùng táo vào buổi sáng vừa giúp tỉnh táo, vừa giúp giảm cân - Ảnh: Internet

Cháo yến mạch

Hàm lượng carbohydrate trong cháo yến mạch khi được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển thành năng lượng giúp duy trì năng lượng. Thường xuyên dùng món ăn này vào buổi sáng còn giúp não bộ hoạt động tốt hơn, tinh thần luôn trong trạng thái tỉnh táo, giảm mệt mỏi hiệu quả.

Trứng

Hàm lượng protein dồi dào trong trứng có thể duy trì năng lượng trong suốt ngày dài. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung thực phẩm này vào buổi sáng để giúp tinh thần luôn tỉnh táo và não bộ hoạt động tốt hơn.

Mất ngủ nguyên đêm vẫn tỉnh táo như thường nhờ ăn những thực phẩm này vào buổi sáng - Ảnh 2

Bạn có thể chế biến trứng thành nhiều món khác nhau để thay đổi khẩu vị mỗi ngày - Ảnh: Internet

Hạt chia

Hạt chia chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3 giúp bảo vệ não bộ, giảm căng thẳng, từ đó giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Những dưỡng chất đặc biệt trong loại thực phẩm này còn thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và các bệnh về đường ruột.

Chocolate

Bạn có thể dùng thực phẩm này để thay thế cà phê, một tách chocolate nóng sẽ giúp tinh thần bạn minh mẫn hơn, não bộ cũng nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, lượng vitamin B12 dồi dào trong chocolate nóng còn giúp cải thiện khả năng tư duy của não bộ.

Tuy nhiên, đây là thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường nên bạn không nên dùng quá nhiều nhé!

Mất ngủ nguyên đêm vẫn tỉnh táo như thường nhờ ăn những thực phẩm này vào buổi sáng - Ảnh 3
Bạn có thể uống chocolate nóng để giúp tỉnh táo nhanh chóng - Ảnh: Internet

Quả cherry

Cherry là loại quả giàu dưỡng chất mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Hàm lượng cao chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và các khoáng chất trong cherry có tác dụng giảm mệt mỏi, tăng cường sự tập trung cho não bộ. Ăn loại quả này vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể tỉnh táo tức thì.

Sau một đêm dài mất ngủ, sử dụng những thực phẩm bổ dưỡng vào buổi sáng chính là cách để giúp tinh thần tỉnh táo cho cả một ngày làm việc dài, bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay.

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