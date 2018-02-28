Mỗi sáng đều uống 1 cốc nước nghệ mật ong, sau 10 ngày bạn sẽ bất ngờ về tác dụng của nó

Kiên trì áp dụng phương pháp này, bạn sẽ bất ngờ về những lợi ích tuyệt vời của nó đối với cơ thể.

Nghệ được xem là “thần dược” giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Để loại gia vị này phát huy hết tác dụng vốn có của nó, bạn nên pha bột nghệ với nước ấm và mật ong uống vào mỗi buổi sáng.

- Hàm lượng chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp phòng và hỗ trợ điều trị chứng viêm khớp hiệu quả.

- Kích thích khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa, đồng thời giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đào thải độc tố nhanh chóng.

Nước nghệ mật ong rất tốt cho cơ thể - Ảnh: Internet

- Tinh bột nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ tim. Thường xuyên uống nước nghệ mật ong mỗi sáng sẽ giúp cải thiện chức năng tế bào nội mô mạch máu, hạn chế tập kết tiểu cầu, chống sự hình thành huyết khối, nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt với những người mắc bệnh tim mạch, bạn nên uống 1 ly nước nghệ ấm mỗi sáng để điều hòa huyết áp và ngăn ngừa biến chứng của bệnh.

- Theo các nghiên cứu, những dưỡng chất đặc biệt trong nghệ có khả năng ngăn chặn sự hình thành của các enzyme gây ung thư, làm giảm sự hình thành các khối u và hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư.

Thường xuyên uống nước nghệ ấm mỗi sáng sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet

- Nhờ đặc tính chống viêm, nước nghệ có khả năng bảo vệ trí não, ngăn ngừa bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) hiệu quả.

- Uống nước nghệ ấm vào buổi sáng sẽ giúp tiêu diệt hơn 65 chủng vi khuẩn đường ruột HP, đồng thời bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi axit dạ dày.

- Lượng lipopolysaccharides trong nghệ có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa một số bệnh thông thường như cảm cúm, cảm lạnh…

- Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, thường xuyên uống nước nghệ sẽ giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách làm nước nghệ mật ong

Nguyên liệu:

- 180ml nước lọc

- 1/2 thìa cà phê bột nghệ

- 1 thìa cà phê mật ong

Cách làm nước nghệ mật ong rất đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Cho 1 thìa cà phê bột nghệ vào ly, từ từ rót nước ấm vào rồi dùng muỗng khuấy đều để phần bột nghệ tan hết. Sau đó bạn cho thêm 1 thìa cà phê mật ong vào rồi tiếp tục khuấy đều hỗn hợp là có thể sử dụng. Uống mỗi buổi sáng khi dạ dày còn trống rỗng để đạt hiệu quả cao nhất.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của việc uống nước nghệ mật ong mỗi sáng, còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình thôi nào!