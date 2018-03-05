Tưởng có hại nhưng không ngờ ăn cay lại tốt cho sức khỏe như thế này

Những lợi ích của việc ăn cay dưới đây sẽ khiến bạn phải thêm các loại gia vị này vào thực đơn hàng ngày cho cả gia đình:

Các loại gia vị cay như gừng, tiêu, tỏi, ớt… đều chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Ăn cay đúng lượng, đúng cách không chỉ giúp kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng hơn mà còn rất tốt cho sức khỏe .

Ăn cay theo chế độ hợp lý sẽ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Hạt tiêu và ớt chứa hàm lượng lớn capsaicin, khi cơ thể hấp thụ sẽ giúp đốt cháy nhiều calo hơn. Bên cạnh đó, hợp chất này còn có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tạo cảm giác no lâu và loại bỏ mỡ thừa tích tụ nhanh chóng.

Những thực phẩm cay thường chứa nhiều capsaicin – một hoạt chất có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đồng thời bảo vệ các tế bào bình thường khác.

Giảm đau

Những dưỡng chất đặc biệt trong các loại gia vị cay có khả năng kích thích và làm giảm các cơn đau. Đặc biệt, hợp chất capsaicin được tìm thấy trong ớt còn được sử dụng như một phương thức hữu hiệu để giảm đau khi điều trị vết thương, đau nhức khớp xương…

Món ăn cay có thể giúp giảm các cơn đau nhanh chóng - Ảnh: Internet

Phòng ngừa tai biến tim mạch

Theo nhiều nghiên cứu, thường xuyên ăn cay sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ tai biến tim mạch. Chính vì vậy, việc bổ sung một lượng ớt vừa đủ vào thực đơn hàng ngày có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu trong cơ thể.

Kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

Ăn quá nhiều ớt có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày nhưng nếu bạn chỉ ăn một lượng vừa phải sẽ giúp tăng tiết dịch vị, kích thích hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa chướng bụng, đầy hơi.

Những dưỡng chất trong các loại gia vị cay giúp giảm chướng hơi, đầy bụng - Ảnh: Internet

Kháng viêm

Những gia vị cay như gừng, tỏi đều chứa hàm lượng chất kháng viêm tự nhiên có tác dụng điều trị bệnh viêm khớp, rối loạn hệ thống miễn dịch, giảm các triệu chứng đau đầu và buồn nôn. Bên cạnh đó, những loại gia vị này còn giúp chống suy nhược cơ thể rất hiệu quả.

Giảm căng thẳng

Ăn cay chính là một trong những phương pháp giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Khi cơ thể tiêu thụ những thức ăn cay sẽ giúp kích thích sản sinh các hoạt chất như endorphins và dopamine, giúp tăng hưng phấn, nhờ đó tâm trạng của bạn sẽ vui vẻ hơn.

Trái ngược với những gì bạn nghĩ, ăn cay đúng cách sẽ rất tốt cho sức khỏe đấy! Đừng quên bổ sung những loại gia vị trên vào thực đơn hàng ngày nhé!