Trẻ đẹp như gái đôi mươi nhờ thường xuyên ăn những thực phẩm chống lão hóa da cực hiệu quả này

Để gìn giữ nét thanh xuân, bên cạnh lối sống lành mạnh thì chế độ dinh dưỡng cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Chẳng cần phải đến spa hay tốn kém chi phí cho hàng loạt mỹ phầm đắt tiền, bạn chỉ cần thường xuyên sử dụng những thực phẩm này sẽ giúp chống lão hóa da hiệu quả.

Khi bạn bước vào độ tuổi 25, da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa như xuất hiện nếp nhăn, da mất độ đàn hồi, dễ bị sạm, khô da… Vậy làm cách nào để ngăn ngừa tình trạng này và giữ cho làn da luôn tươi trẻ như gái đôi mươi?

Lựu là loại quả chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe . Hàm lượng cao vitamin C trong lựu có khả năng bảo vệ làn da khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời.

Dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ làn da:

Bên cạnh đó, lựu còn chứa nhiều các hợp chất quý giá như axit ellagic và punicalagin, giúp ngăn ngừa sự gây hại của các gốc tự do, hỗ trợ sản sinh collagen và giúp da luôn mịn màng, tươi trẻ. Thường xuyên uống nước ép lựu sẽ giúp tăng hệ miễn dịch, bảo vệ làn da và ngăn ngừa lão hóa.

Những dưỡng chất trong nước ép lựu giúp làn da của bạn được cải thiện rõ rệt - Ảnh: Internet

Trà xanh

Trà xanh là thực phẩm chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, trà xanh còn có tác dụng cải thiện các vấn đề về da hiệu quả.

Hàm lượng catechin trong trà xanh là một trong những loại hợp chất có khả năng ngăn ngừa tác hại từ ánh nắng. Ngoài ra, trà xanh còn chứa nhiều polyphenol giúp ức chế sự phát triển của các gốc tự do và đảo ngược quá trình lão hóa.

Dưa hấu

Là loại trái cây giúp giải nhiệt, thanh mát cơ thể nên dưa hấu được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng, không phải ai cũng biết dưa hấu còn có thể tăng độ đàn hồi cho làn da.

Hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin C, lycopene và kali trong dưa hấu giúp tăng cường độ ẩm tự nhiên cho làn da, ngăn ngừa các vấn đề về lão hóa da như da thiếu sức sống, nếp nhăn...

Thường xuyên ăn dưa hấu sẽ giúp chống lão hóa da hiệu quả - Ảnh: Internet

Cải xoăn và cải bó xôi

Đây là hai loại rau chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da. Đồng thời các beta carotene và lutein trong loại thực phẩm này còn có thể tăng độ đàn hồi cho da.

Trên đây là những loại thực phẩm có tác dụng chống lão hóa và duy trì sự tươi trẻ cho làn da. Hãy bổ sung chúng vào thực đơn hàng ngày ngay từ hôm nay nhé!