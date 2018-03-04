Dưới đây là những loại nước uống giúp thanh lọc thận bạn có thể tự chế biến tại nhà để sử dụng:

Thận bị nhiễm độc sẽ hoạt động không hiệu quả, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Thường xuyên uống những loại nước này sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, thanh lọc thận tự nhiên.

Hàm lượng chất betaine trong củ dền có tác dụng nhuận tràng, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, loại nước ép này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng nồng độ axit nước tiểu, từ đó ngăn ngừa và loại bỏ sỏi thận.

Nước chanh

Chanh chứa hàm lượng axit tự nhiên, giúp tăng cường citrine trong nước tiểu. Khi citrine được hình thành sẽ giúp ngăn ngừa sỏi thận, đồng thời khắc phục chứng đau vùng thắt lưng và cảm giác khó chịu khi đái buốt, đái rắt. Bạn nên sử dụng nước chanh ấm để đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

Nước ép rau mùi tây

Rau mùi tây chứa rất nhiều dưỡng chất đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, hàm lượng carotenoids dồi dào trong loại thực phẩm này còn có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, rau mùi tây chứa nhiều chlorophyll giúp thanh lọc thận, hỗ trợ cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giúp điều chỉnh huyết sắc tố. Những người thận yếu, viêm khớp, thiếu máu nên thường xuyên uống nước ép rau mùi tây.

Nước ép rau mùi tây rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Nước ép củ cải

Những dưỡng chất trong nước ép củ cải có khả năng loại bỏ những độc tố tích tụ trong cơ thể, giúp ổn định huyết áp và ngăn ngừa sự hình thành axit uric. Ngoài ra, củ cải còn chứa nhiều betain – chất chống oxy hóa cực mạnh có tác dụng làm sạch struvite và canxi photphat từ thận.

Nước ép nam việt quất

Không chỉ là thức uống giải khát được nhiều người yêu thích, nước ép nam việt quất chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng giữ cho đường tiết niệu luôn khỏe mạnh. Những dưỡng chất đặc biệt trong loại quả này còn có khả năng ức chế sự hình thành canxi oxalate ở thận, khi nồng độ canxi oxalate tăng cao sẽ gây sỏi thận. Chính vì vậy, nó được xem là một trong những thức uống giúp làm sạch thận tốt nhất.

Thường xuyên dùng loại nước này sẽ giúp thận được thanh lọc một cách tự nhiên - Ảnh: Internet

Thường xuyên dùng nước ép nam việt quất sẽ giúp ngăn chặn vi khuẩn tích tụ, ẩn nấp trong niệu đạo và bàng quang, giúp chống lại bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu.

Trên đây là những nước uống giúp thanh lọc thận tự nhiên và hiệu quả, bạn có thể tự chế biến tại nhà để bảo vệ chức năng của cơ quan nội tạng quan trọng này.