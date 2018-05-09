Bổ sung ngay 5 loại thức uống thơm ngon này để phòng ngừa cảm cúm đang vào mùa

Thời tiết thay đổi thất thường khiến bạn dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, viêm họng, sốt… do hệ miễn dịch suy giảm. Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại thức uống bổ dưỡng dưới đây.

Vào thời điểm giao mùa, cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm nên dễ bị các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài ảnh hưởng gây cảm cúm, ho, sốt, nghẹt mũi… Cảm cúm không chỉ khiến người bệnh thấy mệt mỏi, khó chịu mà nếu không được điều trị đúng cách có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Chính vì vậy, cách tốt nhất bạn có thể làm là tăng cường hệ miễn dịch để ngăn ngừa cảm cúm. Dưới đây là những thức uống giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại virus gây bệnh, bạn hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé!

Những thức uống bổ dưỡng ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả Nước cam Hàm lượng lớn vitamin C trong trong nước cam có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Mỗi ngày một ly nước cam ấm sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả bệnh cảm cúm. Bên cạnh đó, nước cam còn chứa nhiều chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa viêm loét dạ dày, trào ngược axit...

Nước cam giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Chanh mật ong Nước chanh ấm mật ong có tính kháng khuẩn cao và được xem là loại kháng sinh tự nhiên vô cùng hiệu quả, giúp ngăn ngừa cảm cúm và điều trị viêm họng. Hàm lượng axit citric có trong thức uống này còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải mỡ thừa nhanh chóng. Thường xuyên uống nước chanh mật ong nóng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và giảm cân hiệu quả. Trà xanh Trà xanh là thức uống rất tốt cho sức khỏe nhờ tác dụng kháng viêm, tăng cường sức đề kháng, giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh như ho, cảm lạnh, cảm cúm… Đặc biệt, phụ nữ lớn tuổi có thể uống trà xanh kết hợp với mặt ong để phòng ngừa nguy cơ loãng xương. Trà xanh rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Trà hoa nhài Nhờ đặc tính kháng khuẩn hiệu quả, trà hoa nhài sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để ngăn ngừa bệnh cảm cúm. Thường xuyên dùng trà hoa nhài sẽ giúp an thần, cải thiện giấc ngủ, ổn định nhịp tim… Chính vì vậy, bạn nên uống trà hoa nhài từ 3-4 lần/tuần vào lúc sáng sớm để nó phát huy hiệu quả tốt nhất. Trà gừng Trà gừng là bài thuốc giúp làm ấm cơ thể, chống cảm cúm và ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả. Hoạt tính kháng khuẩn của gừng còn giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Mỗi ngày nhâm nhi một ly trà gừng nóng, bạn sẽ không cần phải lo lắng về bệnh cúm khi thời tiết thay đổi. Mỗi ngày 1 tách trà gừng ấm sẽ giúp ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những thức uống giúp ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả, chị em có thể bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

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