Bổ sung ngay 5 loại thức uống thơm ngon này để phòng ngừa cảm cúm đang vào mùa

Sống khỏe 09/05/2018 17:46

Thời tiết thay đổi thất thường khiến bạn dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, viêm họng, sốt… do hệ miễn dịch suy giảm. Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại thức uống bổ dưỡng dưới đây.

Vào thời điểm giao mùa, cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm nên dễ bị các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài ảnh hưởng gây cảm cúm, ho, sốt, nghẹt mũi… Cảm cúm không chỉ khiến người bệnh thấy mệt mỏi, khó chịu mà nếu không được điều trị đúng cách có thể gây ra biến chứng nguy hiểm.

Chính vì vậy, cách tốt nhất bạn có thể làm là tăng cường hệ miễn dịch để ngăn ngừa cảm cúm. Dưới đây là những thức uống giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại virus gây bệnh, bạn hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé!

Những thức uống bổ dưỡng ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả

Nước cam

Hàm lượng lớn vitamin C trong trong nước cam có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Mỗi ngày một ly nước cam ấm sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả bệnh cảm cúm.

Bên cạnh đó, nước cam còn chứa nhiều chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa viêm loét dạ dày, trào ngược axit...

Bổ sung ngay 5 loại thức uống thơm ngon này để phòng ngừa cảm cúm đang vào mùa - Ảnh 1
Nước cam giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chanh mật ong

Nước chanh ấm mật ong có tính kháng khuẩn cao và được xem là loại kháng sinh tự nhiên vô cùng hiệu quả, giúp ngăn ngừa cảm cúm và điều trị viêm họng.

Hàm lượng axit citric có trong thức uống này còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải mỡ thừa nhanh chóng. Thường xuyên uống nước chanh mật ong nóng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và giảm cân hiệu quả.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống rất tốt cho sức khỏe nhờ tác dụng kháng viêm, tăng cường sức đề kháng, giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh như ho, cảm lạnh, cảm cúm…

Đặc biệt, phụ nữ lớn tuổi có thể uống trà xanh kết hợp với mặt ong để phòng ngừa nguy cơ loãng xương.

Bổ sung ngay 5 loại thức uống thơm ngon này để phòng ngừa cảm cúm đang vào mùa - Ảnh 2
Trà xanh rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa nhài

Nhờ đặc tính kháng khuẩn hiệu quả, trà hoa nhài sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để ngăn ngừa bệnh cảm cúm. Thường xuyên dùng trà hoa nhài sẽ giúp an thần, cải thiện giấc ngủ, ổn định nhịp tim… Chính vì vậy, bạn nên uống trà hoa nhài từ 3-4 lần/tuần vào lúc sáng sớm để nó phát huy hiệu quả tốt nhất.

Trà gừng

Trà gừng là bài thuốc giúp làm ấm cơ thể, chống cảm cúm và ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả. Hoạt tính kháng khuẩn của gừng còn giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Mỗi ngày nhâm nhi một ly trà gừng nóng, bạn sẽ không cần phải lo lắng về bệnh cúm khi thời tiết thay đổi.

Bổ sung ngay 5 loại thức uống thơm ngon này để phòng ngừa cảm cúm đang vào mùa - Ảnh 3
Mỗi ngày 1 tách trà gừng ấm sẽ giúp ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thức uống giúp ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả, chị em có thể bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Ngay cả đang trong mùa hè mà bạn vẫn cảm thấy lạnh thì rất có thể là do những nguyên nhân này

Ngay cả đang trong mùa hè mà bạn vẫn cảm thấy lạnh thì rất có thể là do những nguyên nhân này

Nếu thường xuyên cảm thấy rét run, bạn có thể đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng này.

Xem thêm
Từ khóa:   thức uống ngăn ngừa cảm cúm ngăn ngừa cảm cúm cảm cúm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?