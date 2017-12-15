Biết được những lợi ích này, chắc chắn bạn sẽ mua ngay một chậu hoa nhài đặt trong nhà

Nhờ sở hữu mùi hương ngọt ngào, hoa nhài thường được dùng để trang trí, chế biến nước hoa, ướp trà... Tuy nhiên, ít ai biết hoa nhài còn là vị thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Theo Đông y, hoa nhài có tính bình, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết… mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hoa nhài còn chứa nhiều thành phần như benzyl acetate, farnesene, benzoate, indole, linalool và methyl anthranilate. Đây đều là những chất có tác dụng giảm đau nhức, điều tiết hoóc-môn hiệu quả, ngăn ngừa trầm cảm…

Giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm

Theo các chuyên gia, hoa nhài có chứa các chất giúp làm giảm căng thẳng và đẩy lùi stress, nhờ đó ngăn ngừa chứng trầm cảm hiệu quả. Đặc biệt, thành phần vertacetal-coeur trong hoa nhài có khả năng tăng cường hợp chất GABA (chất dẫn truyền thần kinh) trong não. Đây là loại chất có thể khắc phục những vấn đề tâm lý như căng thẳng, bồn chồn, lo lắng.

Trị chứng mất ngủ

Đặt một chậu hoa nhài trong nhà sẽ giúp căn phòng luôn ngập tràn hương thơm, giúp tinh thần được thư giãn. Đồng thời, loại cây này còn mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Giảm đau nhức

Hoa nhài chứa linalool - một chất có khả năng làm giảm các cơn co thắt và chống viêm hiệu quả. Chính vì vậy, nếu biết cách sử dụng hoa nhài sẽ làm giảm những cơn đau nhức một cách nhanh chóng.

Theo Luga Podesta - dược sĩ kiêm giám đốc trung tâm thể hình St. Charles Orthopedics (Mỹ), chỉ cần cho vài giọt tinh dầu hoa nhài vào chậu nước ấm rồi mát xa lên vùng cần điều trị sẽ giúp cải thiện các cơn đau hiệu quả.

Cải thiện chất lượng cuộc “yêu”

Mùi hương của hoa nhài giúp kích thích não bộ mạnh mẽ và gia tăng tần số sóng não, giúp tinh thần phấn chấn, tỉnh táo hơn và gia tăng cảm giác hạnh phúc. Đặt một chậu hoa nhài trong phòng ngủ là biện pháp hữu hiệu để làm tăng hưng phấn khi “yêu”. Cách này còn giúp bạn đổi mới “chuyện yêu”, tránh nhàm chán và dễ đạt cực khoái hơn.

Làm đẹp da và tóc

Hoa nhài có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt, đặc biệt phù hợp với những người có làn da khô và nhạy cảm. Theo Mona Gohar - dược sĩ kiêm bác sĩ đa khoa tại Đại học Yale (Mỹ), hoa nhài được sử dụng như một liệu pháp điều trị tự nhiên giúp khắc phục chứng viêm da và viêm da dị ứng.

Bạn có thể sử dụng tinh dầu hoa nhài trộn cùng kem dưỡng da và sữa rửa mặt để tăng cường tối đa độ ẩm cho da. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng tinh dầu hoa nhài để dưỡng tóc, giúp tóc luôn bóng mượt, chắc khỏe.