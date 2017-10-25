Những loại cây NASA khuyên nên trồng ngay trong nhà và đây là lý do

Đây là những loại cây có thể sống trong điều kiện thiếu sáng đồng thời có khả năng khử độc cực kỳ tốt. Ngoài ra, chúng có thể phòng chống cảm lạnh, giảm stress và cải thiện chứng mất ngủ.

Chuyên gia Elle Decor thuộc Viện nghiên cứu thực vật của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) khuyên bạn trồng những loại cây này trong nhà vì chúng có thể mang lại những lợi ích bất ngờ.

Theo chuyên gia Elle Decor, nha đam là loại cây dễ trồng và có nhiều công dụng cho sức khỏe . Đây cũng là loại cây được NASA xếp vào nhóm những thực vật có khả năng lọc không khí tốt nhất.

Bên cạnh đó, cây nha đam còn có thể nhả oxy ngay cả trong bóng tối, giúp lọc sạch không khí, cải thiện giấc ngủ. Các hóa chất độc hại như benzene (trong chất tẩy rửa) và formaldehyde cũng được loài cây này hấp thụ.

Cau cảnh

Đây là một trong những loại cây có khả năng khử độc tuyệt vời. Chúng giúp loại bỏ các tác nhân ô nhiễm trong không khí như formaldehyde, xylene và toluene. Đối với những người thường xuyên bị cảm lạnh hoặc viêm xoang thì cau cảnh là loại cây bạn không thể bỏ qua vì chúng có khả năng hút ẩm rất tốt.

Cây thường xuân

Cây thường xuân là một trong những loại cây nên trồng trong phòng ngủ vì nó không chỉ cung cấp lượng oxy dồi dào mà còn có khả năng loại bỏ đến 78% phân tử nấm mốc chỉ trong vòng 12 tiếng.

Cây vạn lộc

Vạn lộc cũng là loại cây dễ trồng và có thể phát triển tốt ngay cả trong môi trường thiếu ánh sáng, ít nước. Cây vạn lộc có thể lọc sạch không khí nhờ khả năng khử độc và thải oxy.

Cây lan ý

Đây là loại cây vừa dùng để trang trí vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lá cây sẽ hấp thụ các phân tử nấm mốc rồi chuyển xuống rễ để chuyển đổi thành chất dinh dưỡng. Cây này có thể làm tăng độ trong lành của không khí lên đến 60%.