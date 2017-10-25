Vứt ngay chiếc quần bó đi nếu không muốn mắc phải những căn bệnh này

Sống khỏe 25/10/2017 15:06

Thường xuyên mặc quần bó sát có thể khiến bạn mắc phải những căn bệnh mà chính bạn cũng không thể ngờ tới.

Mặc đồ quá chật có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như cản trở lưu thông máu, dễ bị táo bón, đau cơ…

Đặc biệt là với những chiếc quần dài bó sát, chúng có thể giúp tôn lên vẻ đẹp của cơ thể nhưng lại khiến người mặc không thoải mái, khó vận động. Nếu thường xuyên diện loại trang phục này sẽ gây ra những căn bệnh nguy hiểm gây hại cho sức khỏe.

Cản trở tuần hoàn máu

Mặc đồ quá chật sẽ khiến cơ thể khó vận động, cản trở quá trình lưu thông máu, ảnh hưởng đến tim và phổi, gây ra các triệu chứng như tức ngực, đau lưng, đau đầu, hoa mắt, choáng váng, khó thở, thậm chí còn có thể làm giảm thị lực.

Bên cạnh đó, những chiếc quần bó sát còn gây áp lực lên phần thân dưới, tác động xấu đến hệ thống dây chằng, dẫn đến đau nhức khớp chân, gây mệt mỏi, khó chịu… Về lâu dài, nó làm cho cơ, khớp và xương bị yếu đi, gây nên các căn bệnh về cơ, khớp.

Vứt ngay chiếc quần bó đi nếu không muốn mắc phải những căn bệnh này - Ảnh 1
Mặc đồ quá chật có thể gây tức ngực, chóng mặt... - Ảnh: Internet

Hệ hô hấp suy yếu

Hệ hô hấp của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu thường xuyên mặc đồ bó sát, nhất là khi cơ hoành bị bó chặt khiến bạn không thể hít thở bình thường.

Khi hệ hô hấp hoạt động yếu sẽ làm giảm quá trình cơ thể thải trừ khí carbon dioxide (CO2), dẫn đến việc các tế bào nhanh bị lão hóa.

Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Những chiếc quần quá chật sẽ khiến phần bụng và dạ dày chịu sức ép lớn, gây ứ đọng hoặc trào ngược axit lên thực quản. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra chứng trào ngược dạ dày và ợ nóng.

Ngoài ra, mặc quần quá chật sẽ làm dạ dày của bạn hoạt động chậm hơn, quá trình tiêu hóa thức ăn cũng diễn ra lâu hơn.

Chính vì vậy, việc mặc đồ bó sát sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây chướng bụng, ợ hơi…

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Bạn có thể bị trào ngược dạ dày vì mặc quần bó sát - Ảnh: Internet

Ảnh hưởng đến hệ bài tiết

Hệ bài tiết cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn mặc quần quá chật. Nguyên nhân là do những chiếc quần bó sẽ thắt chặt vùng bụng, bàng quang, làm yếu cơ bụng... Điều này khiến cho hệ bài tiết hoạt động kém và gây ra các căn bệnh liên quan đến hệ bài tiết.

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